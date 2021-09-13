Новий глава БЕБ Мельник писав у дисертації про важливість курсу на СНД, - "Схеми". ВIДЕО
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Вадим Мельник захистив дисертацію в 2016 році і став кандидатом юридичних наук. У науковій роботі він посилається переважно на російські джерела, хвалить економічну стратегію РФ і називає членство в СНД фактором подальшого розвитку України.
Дисертацію Мельника прочитали журналісти програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ.
Тема наукової роботи - "Забезпечення економічної безпеки держави".
Мельник згадує про подальший розвиток України шляхом входження в геополітичні об'єднання - в тому числі і СНД.
Окремо журналісти звернули увагу, що у своїй науковій роботі Вадим Мельник опирався на численні російські джерела. Розмірковуючи про стратегію економічної держави, він посилався, наприклад, на "Державну стратегію" економічної безпеки Російської Федерації"; наводив дисертацію під назвою "Діяльність органів внутрішніх справ за матеріалами Приволжського Федерального округу РФ"; опирався на дисертацію про "Правові та організаційні аспекти діяльності та митних органів РФ".
На питання журналістів про те, чому він згадував про це вже після окупації Криму і початку війни на сході України Мельник відповів, що не пам'ятає, про що мова. "Я зараз не пригадаю конкретно, в якому контексті це фраза, але необхідно враховувати економічні зв'язки. Щоб забезпечити економічну безпеку - треба, щоб національна економіка чітко і дуже стійко працювала", - сказав Мельник.
На уточнення, чи справді він вважав у 2016-му році, що Україні треба бути частиною СНД, Мельник підкреслив: "Жодним чином ні. Україна – це незалежна держава. Жодним чином вона не може бути в СНД. Зараз чітко не пригадаю, що я мав на увазі. Тому якщо можна – не робіть з мене ворога держави".
Будь ласка, зачекайте...
мда, уж, это надо было поискать найти такую погань
Мерзкое и ЗЕльоное, липнет к подошвам
что это ?
Куча квартир, куча бабла, пише про те, який важливий курс на зближення з мордором і не зрозуміло, якому народу "служить".
От чого бздєлєнський з маніакальною рішучистю десь находить подібних потвор. Невже кадрів адекватних немає ?
хуже нє будєт!
лайнопогане до ще гіршого.
Дебіли, ви зробили це РАЗОМ !!!
"Дайте мне власть! Любую, но власть! За кого угодно: за Украину, за рассею, за Австралию... Но я хочу ВЛАСТИ! (неценз.возглас)"
Как глуп народ, который то позволил"©
(Роберт Бёрнс, 1759-1796)
А кто-то ещё на что-то надеется? У ЗЕлёносопельного БлаЗЕня кроме ЗЕ-шапито ничего нет. Поэтому "у горнила" будут оказываться либо клоуны, либо проходимцы. Вопрос в другом:
Или дотерпит ли, или доживёт ли Украина хотя бы в форме извне управляемого квазигосударства до конца каденции ЗЕ-фигляра?
От тому в тій "десиртації" такий венігрет. І це проблема не тільки цього чиновника, напевно у 99%. Усе липа.
Впрочем, о чем это я？ Каждая новая власть в Украине подлее, наглее, циничнее, непрофессиональнее.