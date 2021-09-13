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Кількість вакцинованих працівників шкіл у Києві наближається до позначки у 80%, - КМДА

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Кількість вакцинованих працівників шкіл у Києві наближається до позначки у 80%, - КМДА

Вже через тиждень у столичних навчальних закладах кількість вакцинованих працівників шкіл досягне 80%.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної мерії.

"Наше першочергове завдання – максимально вакцинувати працівників шкіл, аби не зупиняти освітній процес. На сьогодні вже 4 з 10 районів міста перетнули позначку у 80 відсотків вакцинованих працівників шкіл, ще 4 – майже досягли цієї цифри, а ще два райони нарощують темпи вакцинації та вийдуть на необхідний показник на наступному тижні. Саме працівники освіти з відповідальністю поставились до вакцинації й показали приклад відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей, які поруч", – підкреслив Валентин Мондриївський.

Він розповів, що за майже два тижні навчання у столиці утримують одні з найменших темпів розповсюдження хвороби COVID-19 у закладах освіти, що стало можливим саме завдяки масовій вакцинації та дотриманню карантинних обмежень.

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"Реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах наразі складає менше ніж 0,1%, а серед учнів – 0,004%. Тенденції до пришвидшення розповсюдження захворюваності поки немає. Ми сподіваємося, що зможемо пройти навіть пік захворюваності без закриття шкіл у цьому році", – зазначив Валентин Мондриївський.

Він нагадав, що в Міністерстві освіти і науки наголосили, що за умови вакцинації 80% працівників, школи не закриватимуть навіть у разі погіршення епідеміологічної ситуації й зміни карантинної зони регіону.

Автор: Анастасія Потіха
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13.09.2021 17:06 Відповісти
Експеремент пройшов успішно. Заради безпечного стійла і корита - більшість готова відмовитися від свої прав.
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13.09.2021 17:24 Відповісти
право на здоровье гарантировано конституцией и разумные люди этим воспользовались. А вы и дальше прячьте свои страхи за всяким бредом
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13.09.2021 17:26 Відповісти
Быть подопытной мышью вот, что неразумно.
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13.09.2021 17:41 Відповісти
ваши слова обоснованны какой-то научной работой, публикацией или только московитскими фейками?
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13.09.2021 17:58 Відповісти
Розкажи, яким чином в нинішніх умовах реалізувати своє право на здоров'я середньостатистичному мешканцю села, наприклад.
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13.09.2021 18:33 Відповісти
Вести здоровый образ жизни, вовремя обращаться к врачам и не пропускать вакцинации
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14.09.2021 09:07 Відповісти
Саме про лікарів ти й не в темі.
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14.09.2021 12:25 Відповісти
А вы наверное думаете, что вам в каждом селе должны содержать полный набор врачей? Есть районные и областные больницы едьте туда.
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14.09.2021 12:48 Відповісти
Я ж і кажу, шо ти не в темі.
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14.09.2021 13:35 Відповісти
Ну куда ж мне до тебя. У тебя ж классический комплекс "я все знаю, но никому не скажу"
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14.09.2021 17:24 Відповісти
Вакциний троль не знає, що таке право.
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13.09.2021 20:35 Відповісти
Я более чем знаю, что такое право. А главная проблема в том, что вы забываете главный принцип "ваша свобода заканчивается там где начинается моя". Я не хочу, что бы вас лечили за бюджетные деньги просто потому, что вам не хватило мозгов вакцинироваться. Поэтому если заболеете не обращайтесь к врачам, ведь ковид это легкое заболевание
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14.09.2021 09:06 Відповісти
Валентин Мондрієвський- це часом не той що признався мінтятам що оче їм строчнути мінетку?
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13.09.2021 17:53 Відповісти
Враження, шо ми вже - Ізраіль, хоча більше схоже на ранній совок.
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13.09.2021 18:36 Відповісти
Ти ще в Ізраіль не вернувся?
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13.09.2021 19:33 Відповісти
Бог милував.
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13.09.2021 19:38 Відповісти
А шо жь так? Ваши после новаго года усє уєхали в зємлю абєтаванную. А Вам цадик велел астацца?
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13.09.2021 19:43 Відповісти
Мені і без всяких Цадиків пощастило.
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13.09.2021 20:18 Відповісти
 
 