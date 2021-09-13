Від початку доби війська РФ на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська від початку доби 4 рази відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.
Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Поблизу Зайцевого війська РФ обстріляли позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів і ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Верхньоторецька російські окупанти вели вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.
У напрямку Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.
У районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
Бойових втрат серед українських воїнів немає. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
До операції Об'єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 2,5 гектара території, передали на знищення 64 вибухонебезпечні предмети та повністю відновили 8 пошкоджених будинків.
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