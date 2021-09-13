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Від початку доби війська РФ на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС

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Від початку доби війська РФ на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 4 рази відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу Зайцевого війська РФ обстріляли позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Верхньоторецька російські окупанти вели вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще трьох поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог застосовував ПТРК і 120-мм міномети, за добу - 10 порушень "тиші", - штаб

У напрямку Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.

У районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських воїнів немає. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Також дивіться: Внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю в Новогнатівці, обійшлося без жертв, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

До операції Об'єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 2,5 гектара території, передали на знищення 64 вибухонебезпечні предмети та повністю відновили 8 пошкоджених будинків.
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У цьому випадку фраза "порушення режиму тиші" звучить, як хворий на ронос порушив режим заборони випорожнення", тобто як знущання. Шановні журналісти Цензора, хоч Ви не блазнюйте пишіть без цього" порушення режиму припинення вогню". Журналіст-кореспондент має бути чесним. Для чого писати про те, чого нема? Ви ж не пишете, що" сьогодні по дорозі на роботу я не зустрів динозавра", бо така фраза виглядає тупо. Оте "режим припинення вогню" виглядає ще тупіше.
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13.09.2021 17:27 Відповісти
 
 