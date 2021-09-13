Зеленського не викликатимуть на засідання ТСК щодо "вагнерівців", він - недоторканна особа, - "слуга народу" Безугла

ТСК щодо "вагнерівців" не має права викликати до себе на засідання для надання інформації у даній справі президента Володимира Зеленського.

Про це в коментарі журналістам, як передає кореспондент Цензор.НЕТ, сказала голова комісії, "слуга народу" Мар'яна Безугла.

За її словами, президент - недоторканна особа.

"Рішення приймалися не на тому рівні", - зазначила нардепка і додала, що за результатами опрацювання матеріалів у комісії не виникло необхідності викликати Зеленського.

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Говорячи про те, чому комісія не опитала керівника Офісу президента, Безугла підкреслила, що Андрій Єрмак - не уповноважена особа для прийняття рішень у роботі спецслужб.

"Уповноваженою особою був Бурба. Ми дедалі більше зацікавлені, щоб мати з ним продуктивний контакт. Дедалі більше до нього запитань", - заявила вона.