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Новини Політика України
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ТСК (343) Зеленський (17470) ПВК "Вагнер" (1476) Безугла (209)

Зеленського не викликатимуть на засідання ТСК щодо "вагнерівців", він - недоторканна особа, - "слуга народу" Безугла

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленського не викликатимуть на засідання ТСК щодо

ТСК щодо "вагнерівців" не має права викликати до себе на засідання для надання інформації у даній справі президента Володимира Зеленського.

Про це в коментарі журналістам, як передає кореспондент Цензор.НЕТ, сказала голова комісії, "слуга народу" Мар'яна Безугла.

За її словами, президент - недоторканна особа.

"Рішення приймалися не на тому рівні", - зазначила нардепка і додала, що за результатами опрацювання матеріалів у комісії не виникло необхідності викликати Зеленського.

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Говорячи про те, чому комісія не опитала керівника Офісу президента, Безугла підкреслила, що Андрій Єрмак - не уповноважена особа для прийняття рішень у роботі спецслужб.

"Уповноваженою особою був Бурба. Ми дедалі більше зацікавлені, щоб мати з ним продуктивний контакт. Дедалі більше до нього запитань", - заявила вона.
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Топ коментарі
+33
Интересно. Если Дерьмак "не уполномоченное лицо для принятия решений в работе спецслужб", какого хрена он делал на заседании, где принимались решения об этой операции, после какового инфа и была слита русне?
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13.09.2021 17:35
+32
Зацените иронию, зе3.14дрилки.

Пардламент в Штатах имеет право вызывать президента для дачи показаний при расследовании.

Парламент в Кварталии - не имеет права трогать ЗЕрейгана.
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13.09.2021 17:36
+26
признание вины
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13.09.2021 17:31
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Так оно-ж лично когда-то объявляло, что - "...нарешті скасовано недоторканність!...", как своё великое достижение.
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13.09.2021 21:40 Відповісти
Пробач мене Боженько і модератор, але коли , нарешті це ***....о вже укуриться до пенредоза, що б можна було прийти и плюнути на труну
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14.09.2021 07:52 Відповісти
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