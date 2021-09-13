Дистанційного навчання на Буковині не буде, установи з невакцинованими педагогами закриватимуть на карантин, - ОДА
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У Чернівецькій області школи і виші не переходитимуть на дистанційне навчання. Заклади освіти, в яких буде менше 80% вакцинованих педагогів, закриватимуть на карантин.
Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас залишилося кілька днів, щоб знайти правильні слова, переконати вчителів, педагогів, викладачів, що найкраща форма навчання - це очна. Студенти, діти повинні ходити в садок, в школу, в університети. Хочу підкреслити, що цієї осені не буде дозволено викладання онлайн. Ніякого дистанційного освітнього процесу не буде. Якщо немає 80% вакцинованих вчителів, школа буде закриватися на карантин, а діти будуть змушені сидіти вдома", - підкреслив він.
За словами Осачука, на сьогодні в області показника в 80% і більше вакцинованого персоналу досягли лише 36% від усіх навчальних закладів - шкіл, садочків, університетів, інститутів.
"Цього недостатньо, щоб усі навчальні заклади від садочка до університету змогли працювати, коли в країні буде введена "жовта" зона карантину. А вона буде введена вже з наступного понеділка", - додав очільник ОДА.
Будь ласка, зачекайте...
Так что можешь свой умный высер оставит при себе.
ст. 53 Конституции Украины
Каждый имеет право на образование. Полное общее среднее образование является обязательным. Государство обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного, полного общего среднего, профессионально-технического, высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях; развитие дошкольного, полного общего среднего, внешкольного, профессионально-технического, высшего и последипломного образования, разных форм обучения, предоставление государственных стипендий и льгот ученикам и студентам.
"У нас осталось несколько дней, чтобы найти правильные слова, убедить учителей, педагогов, преподавателей, лучшая форма обучения - это очная. Студенты, дети должны ходить в садик, в школу, в университеты. Хочу подчеркнуть, что этой осенью не будет позволено преподавания онлайн. Никакого дистанционного образовательного процесса не будет. Если нет 80% вакцинированных учителей, школа будет закрываться на карантин, а дети будут вынуждены сидеть дома", - подчеркнул он.
Вы, я так понимаю, не читатель, а писатель.
Пока принуждают так, причем подобные заявления уже сместились с верхов практически до низов, месные князьки начинают на местах указывать кому что делать.Посути творится беспредел при молчаливом согласии стада, ибо им внушили СТРАХ. После событий 11 сентября, именно из за страха, более 80% мерикосов согласились на прослушку без санкций и пр. нарушений свободы влоть до задержаний без предьявления, обысков и пр. хрени под лозунгом борьбы с терроризмом.
Где уважаемый буков??? Вопрос, друже: этот Сергей Осачук- нормальный? Как-то не очень на то похоже. Но, в твоей оценке я поверю. Итак, очень жду: он нормальный?
Цього достатньо.
Просто потому что бюджетник? Его то на митинг, то на вакцинацию.
И о заботе речь совсем не идёт???
По-друге: ВИСТУП ГОЛОВИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОДА Є ДИСКРЕДИТАЦІЄЮ РОБОТИ МОН УКРАЇНИ, яке доклало чималих зусиль для створення онлайн ресурсів, що дають можливість повноцінно навчатись дітям в умовах карантину І ДИСКРИМІНАЦІЄЮ ОСВІТЯН, яких цей високопосадовець, очевидно, вважає виключними носіями хвороби (інакше він говорив би про необхідність вакцинації усього дорослого населення).
По-третє: Про шкоду ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ, ЯКА ЗВІЛЬНЯЄ ВЕЛИКІ МІСТА ВІД СКУПЧЕНЬ ЛЮДЕЙ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ найбільше волають:
-водії маршруток (бракує пасажирів);
-власники арендованих квартир (бракує квартирантів);
- торгаші бухлом, цигарками і наркотою (бракує клієнтів).
невже не можна було провести роботу з людьми літом.
А не коли розпочався учбовий сезон ?