Дистанційного навчання на Буковині не буде, установи з невакцинованими педагогами закриватимуть на карантин, - ОДА

У Чернівецькій області школи і виші не переходитимуть на дистанційне навчання. Заклади освіти, в яких буде менше 80% вакцинованих педагогів, закриватимуть на карантин.

Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас залишилося кілька днів, щоб знайти правильні слова, переконати вчителів, педагогів, викладачів, що найкраща форма навчання - це очна. Студенти, діти повинні ходити в садок, в школу, в університети. Хочу підкреслити, що цієї осені не буде дозволено викладання онлайн. Ніякого дистанційного освітнього процесу не буде. Якщо немає 80% вакцинованих вчителів, школа буде закриватися на карантин, а діти будуть змушені сидіти вдома", - підкреслив він.

За словами Осачука, на сьогодні в області показника в 80% і більше вакцинованого персоналу досягли лише 36% від усіх навчальних закладів - шкіл, садочків, університетів, інститутів.

"Цього недостатньо, щоб усі навчальні заклади від садочка до університету змогли працювати, коли в країні буде введена "жовта" зона карантину. А вона буде введена вже з наступного понеділка", - додав очільник ОДА.

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