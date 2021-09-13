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Дистанційного навчання на Буковині не буде, установи з невакцинованими педагогами закриватимуть на карантин, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Дистанційного навчання на Буковині не буде, установи з невакцинованими педагогами закриватимуть на карантин, - ОДА

У Чернівецькій області школи і виші не переходитимуть на дистанційне навчання. Заклади освіти, в яких буде менше 80% вакцинованих педагогів, закриватимуть на карантин.

Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас залишилося кілька днів, щоб знайти правильні слова, переконати вчителів, педагогів, викладачів, що найкраща форма навчання - це очна. Студенти, діти повинні ходити в садок, в школу, в університети. Хочу підкреслити, що цієї осені не буде дозволено викладання онлайн. Ніякого дистанційного освітнього процесу не буде. Якщо немає 80% вакцинованих вчителів, школа буде закриватися на карантин, а діти будуть змушені сидіти вдома", - підкреслив він.

За словами Осачука, на сьогодні в області показника в 80% і більше вакцинованого персоналу досягли лише 36% від усіх навчальних закладів - шкіл, садочків, університетів, інститутів.

"Цього недостатньо, щоб усі навчальні заклади від садочка до університету змогли працювати, коли в країні буде введена "жовта" зона карантину. А вона буде введена вже з наступного понеділка", - додав очільник ОДА.

Читайте також: Кількість вакцинованих працівників шкіл у Києві наближається до позначки у 80%, - КМДА
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Топ коментарі
+3
В Черновицкой области школы и вузы не будут переходить на дистанционное обучение.

"У нас осталось несколько дней, чтобы найти правильные слова, убедить учителей, педагогов, преподавателей, лучшая форма обучения - это очная. Студенты, дети должны ходить в садик, в школу, в университеты. Хочу подчеркнуть, что этой осенью не будет позволено преподавания онлайн. Никакого дистанционного образовательного процесса не будет. Если нет 80% вакцинированных учителей, школа будет закрываться на карантин, а дети будут вынуждены сидеть дома", - подчеркнул он.

Вы, я так понимаю, не читатель, а писатель.
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13.09.2021 18:49
+3
Педагоги целенаправленно не вакцинируются. Они очень ждут онлайн. Им нравится сидеть дома варить борщ, жарить рыбу, нянчит внуков. Одной рукой отправляют задание на вайбер, а другой поварешкой наливают борщ мужу, который прибежал на обед. А многие поняли, что можно отлично заработать. Получая зарплату в полном размере, сидя дома. Они ещё занимаются репетиторством. Цены подскачили. За час в период дистанционки составляют от 300грн минимум. Мало того, многим показалось и этого мало, они принимают учеников группами у себя дома. Не соблюдая дистанцию и зарабатывая в час до 1000грн. Потом очень выгодно местным властям не оплачивать коммуналку в учебных заведениях. Писийте, тратьте свет дома. Всё очень просто.
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14.09.2021 06:33
+2
А какже быть с тим?

ст. 53 Конституции Украины

Каждый имеет право на образование. Полное общее среднее образование является обязательным. Государство обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного, полного общего среднего, профессионально-технического, высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях; развитие дошкольного, полного общего среднего, внешкольного, профессионально-технического, высшего и последипломного образования, разных форм обучения, предоставление государственных стипендий и льгот ученикам и студентам.
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13.09.2021 18:11
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Довбні, діти, які у своїй масі є навакцинованими, переносять ковід один-одному, а потім у родини. До чого тут ті нещасні педагоги.
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13.09.2021 18:06 Відповісти
оце ж що педахохи зпродукували, те їм ось вказівки і видає!
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13.09.2021 18:47 Відповісти
Ты бы еще вой комент розовым выделил. Открою секрет, 90% мед персонала тоже не хотят вакцинироваться и не вакцинируются. -)

Так что можешь свой умный высер оставит при себе.
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14.09.2021 09:04 Відповісти
А какже быть с тим?

ст. 53 Конституции Украины

Каждый имеет право на образование. Полное общее среднее образование является обязательным. Государство обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного, полного общего среднего, профессионально-технического, высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях; развитие дошкольного, полного общего среднего, внешкольного, профессионально-технического, высшего и последипломного образования, разных форм обучения, предоставление государственных стипендий и льгот ученикам и студентам.
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13.09.2021 18:11 Відповісти
Де порушення конституції. Освіта дається персонально кожному учневі в дистанційному форматі. Часи минають, освіта теж змінюється
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13.09.2021 18:46 Відповісти
В Черновицкой области школы и вузы не будут переходить на дистанционное обучение.

"У нас осталось несколько дней, чтобы найти правильные слова, убедить учителей, педагогов, преподавателей, лучшая форма обучения - это очная. Студенты, дети должны ходить в садик, в школу, в университеты. Хочу подчеркнуть, что этой осенью не будет позволено преподавания онлайн. Никакого дистанционного образовательного процесса не будет. Если нет 80% вакцинированных учителей, школа будет закрываться на карантин, а дети будут вынуждены сидеть дома", - подчеркнул он.

Вы, я так понимаю, не читатель, а писатель.
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13.09.2021 18:49 Відповісти
Немає грошей на оплату праці викладачів. Зробимо їх винними у цьому.😄
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14.09.2021 11:05 Відповісти
Это называется просто - принуждение и шантаж.
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14.09.2021 11:07 Відповісти
100%, на конституцию/ ции и законы уже положили с прибором, причем во всем мире.

Пока принуждают так, причем подобные заявления уже сместились с верхов практически до низов, месные князьки начинают на местах указывать кому что делать.Посути творится беспредел при молчаливом согласии стада, ибо им внушили СТРАХ. После событий 11 сентября, именно из за страха, более 80% мерикосов согласились на прослушку без санкций и пр. нарушений свободы влоть до задержаний без предьявления, обысков и пр. хрени под лозунгом борьбы с терроризмом.
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14.09.2021 14:54 Відповісти
Понятно... мерзота вакцанутая берега потеряла таки. Не удивили. Не ожидал от Буковины подобной мерзости, честно говоря.

Где уважаемый буков??? Вопрос, друже: этот Сергей Осачук- нормальный? Как-то не очень на то похоже. Но, в твоей оценке я поверю. Итак, очень жду: он нормальный?
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13.09.2021 18:18 Відповісти
... голова Чернівецької ОДА...

Цього достатньо.
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13.09.2021 19:27 Відповісти
Я таки подожду мнение уважаемого мною человека- букова.
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13.09.2021 19:29 Відповісти
Регионал...типа бывший. А вообще ватник - как и большинство зелени,имитирует работу - результатов как таковых ни увидеть ни потрогать.Зеленский считает его одним из лучших губеров - хотя никто не знает почему - даже сам зеленский...Число ковид больных растет - рядом со мной в школе 2 класа отправили на карантин - учительница больной оказалась - думаю такими темпами в конце октября все закроют. Такое...
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13.09.2021 21:09 Відповісти
Конституция? Не, не слышал!
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13.09.2021 18:41 Відповісти
Дибилко!
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13.09.2021 18:46 Відповісти
Через таких осачуків ми так і живемо
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13.09.2021 20:45 Відповісти
А може цього ур...да відправити на вічний карантин? Це якщо викладачі вакциновані якоюсь бурдою, яка не захищає від захворювання (тобто від розповсюдження таким вакцинованим зарази), то до вишу чи школи марш - заражати дітей. Де таких ви...в назбирали тупих????? Хто тут в коментарях про Конституцію згадує, - воно не те, що її змісту не знає, але і слово таке ПРАВА ГРОМАДЯН - для нього як китайська мова... Ото напризначали...
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13.09.2021 20:47 Відповісти
Если вакцинированных человек все равно может распространять вирусы, и должен ходить в маске, то в чем смысл вакцинации учителей???

Просто потому что бюджетник? Его то на митинг, то на вакцинацию.

И о заботе речь совсем не идёт???
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13.09.2021 21:46 Відповісти
Педагоги целенаправленно не вакцинируются. Они очень ждут онлайн. Им нравится сидеть дома варить борщ, жарить рыбу, нянчит внуков. Одной рукой отправляют задание на вайбер, а другой поварешкой наливают борщ мужу, который прибежал на обед. А многие поняли, что можно отлично заработать. Получая зарплату в полном размере, сидя дома. Они ещё занимаются репетиторством. Цены подскачили. За час в период дистанционки составляют от 300грн минимум. Мало того, многим показалось и этого мало, они принимают учеников группами у себя дома. Не соблюдая дистанцию и зарабатывая в час до 1000грн. Потом очень выгодно местным властям не оплачивать коммуналку в учебных заведениях. Писийте, тратьте свет дома. Всё очень просто.
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14.09.2021 06:33 Відповісти
По-перше: дистанційна освіта є освітою майбутнього. СРСР проґавив НТР революції 1950-х-1980-хх.рр, що й стало однією з головних причин його занепаду. Дистанційна освіта з широким використанням можливостей вебтехнологій - це теж НТР революція. Якщо українське суспільство цього не зрозуміє, воно залишиться на узбіччі цивілізації.

По-друге: ВИСТУП ГОЛОВИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОДА Є ДИСКРЕДИТАЦІЄЮ РОБОТИ МОН УКРАЇНИ, яке доклало чималих зусиль для створення онлайн ресурсів, що дають можливість повноцінно навчатись дітям в умовах карантину І ДИСКРИМІНАЦІЄЮ ОСВІТЯН, яких цей високопосадовець, очевидно, вважає виключними носіями хвороби (інакше він говорив би про необхідність вакцинації усього дорослого населення).

По-третє: Про шкоду ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ, ЯКА ЗВІЛЬНЯЄ ВЕЛИКІ МІСТА ВІД СКУПЧЕНЬ ЛЮДЕЙ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ найбільше волають:

-водії маршруток (бракує пасажирів);

-власники арендованих квартир (бракує квартирантів);

- торгаші бухлом, цигарками і наркотою (бракує клієнтів).
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14.09.2021 11:32 Відповісти
Результати ЗНО показали що таке дистанційна освіта.
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14.09.2021 12:52 Відповісти
Тобто з пунктами 2 і 3 згодні.Для початку вже непогано.
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15.09.2021 01:00 Відповісти
Такої фігні як пи зеленій владі ще ніколи не було.

невже не можна було провести роботу з людьми літом.

А не коли розпочався учбовий сезон ?
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14.09.2021 12:51 Відповісти
 
 