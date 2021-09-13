Данілов здивований реакцією на його заяву про перехід України на латиницю: "Якщо прихильникам "російського світу" стало зле, значить, Україні буде добре!"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов здивований реакцією на його заяву про необхідність введення латиниці в Україні.
Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Раніше Данілов заявив, що Україна має позбутися кирилиці і перейти на латиницю. "Я за. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, нам треба позбутися кирилиці і перейти на латиницю", - сказав секретар РНБО.
"Несподівану для мене реакцію викликав зовсім невеликий фрагмент (з інтерв'ю Радіо Свобода - ред.), де я ствердно відповів на запитання слухача щодо доцільності запровадження латиниці. Радий, що в нашій країні так багато активних і небайдужих людей. Цю дискусію готовий продовжити, і переконаний, що завжди треба дивитися хоча б на крок вперед, а не йти в майбутнє з головою, повернутою в минуле!", - зазначив Данілов.
Він також додав, що "особливо цікаво було спостерігати зашкальну істерію, яка почалась у різноманітних опзж, яке навіть не полінувалося зробити окрему заяву".
"Якщо прихильникам "російського світу" стало зле, то, значить, Україні буде добре!", - резюмував Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
подотделом очисткиСНБО?