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Новини Політика України
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Данілов здивований реакцією на його заяву про перехід України на латиницю: "Якщо прихильникам "російського світу" стало зле, значить, Україні буде добре!"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов здивований реакцією на його заяву про перехід України на латиницю:

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов здивований реакцією на його заяву про необхідність введення латиниці в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Раніше Данілов заявив, що Україна має позбутися кирилиці і перейти на латиницю. "Я за. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, нам треба позбутися кирилиці і перейти на латиницю", - сказав секретар РНБО.

"Несподівану для мене реакцію викликав зовсім невеликий фрагмент (з інтерв'ю Радіо Свобода - ред.), де я ствердно відповів на запитання слухача щодо доцільності запровадження латиниці. Радий, що в нашій країні так багато активних і небайдужих людей. Цю дискусію готовий продовжити, і переконаний, що завжди треба дивитися хоча б на крок вперед, а не йти в майбутнє з головою, повернутою в минуле!", - зазначив Данілов.

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Він також додав, що "особливо цікаво було спостерігати зашкальну істерію, яка почалась у різноманітних опзж, яке навіть не полінувалося зробити окрему заяву".

"Якщо прихильникам "російського світу" стало зле, то, значить, Україні буде добре!", - резюмував Данілов.
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Топ коментарі
+28
Volodymyr Viatrovych чора о 13:58



Влада продовжує атакувати базові для національної ідентичності речі. Після спроби змінити символіку, назву країни, звучить пропозиція перейти на латинку.


Тому повторю свої аргументи проти відмови від традиційною для українців кирилиці:

1. Кирилиця - це фундаментальний елемент нашої тисячолітньої культури та ідентичності. Відмова від неї зробить нас слабшими, позбавить унікальності, відріже наступні покоління, які не читатимуть кирилицею, від культурної спадщини наших предків.


2. «Відмова від кирилиці відгородить нас від Росії і наблизить до Європи» - головний аргумент її прихильників. Проте насправді зміна письма може відіграти протилежну роль - посилення русифікації.
Останні роки дедалі більше російськомовних громадян переходять на українську. Запровадження латинки створить додатковий бар'єр і зупинить багатьох із них.

Більш того, така зміна може спровокувати рух в протилежному напрямку - звична кирилична російська для багатьох (особливо, старших людей) буде простішою у використанні, ніж незнайома латинська українська.
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13.09.2021 18:28
+25
А давайте сразу на данилицу!
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13.09.2021 18:26
+20
3. Найуспішнішим прикладом переходу на латинку в історії є турецький.
Швидкість (здійснено протягом 2 місяців) та ефективність реформи забезпечив політичний режим тодішньої Туреччини - авторитаризм на чолі з Ататюрком. Тому в Казахстані теж є шанси на успішну відмову від кирилиці.

В Україні - ні, адже ми будуємо демократичну країну. Чи вже ні?


4. Варіант плавного переходу, із паралельним використанням кирилиці та латинки, означатиме фактичну тримовність в країні - дві українські та російська.

Тож замість потрібної єдності отримаємо ще одну лінію розколу.
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13.09.2021 18:29
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14.09.2021 13:06 Відповісти
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14.09.2021 13:07 Відповісти
Как этот Данилов мог руководить подотделом очистки СНБО?

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14.09.2021 13:49 Відповісти
Крутой комментарий. И фото в тему.
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14.09.2021 14:15 Відповісти
Этимология-значение- Украина- в-страна. Если просклонять слово Русь. а она была только КиевскаЯ. то получится РУСЬКИЙ, но верно Роський. так как от реки Рось о которой вы никто не знаете. она под Киевом. Народ РОС жил. типа .*** вы его нащадки. то есть могучий. Русскими же называли захваченых=будешь русским. Во как. Итория. грамматика.***.
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14.09.2021 13:56 Відповісти
Ja za latinitsu. Tse nab list nasty do zahidnogo svitu. Или вы все таки хотите в Русский мир?
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14.09.2021 16:33 Відповісти
В "русский мир" не хочу, але надбань поколінь українців московитам не віддам : це моя сила і рівновага життєва.
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14.09.2021 17:33 Відповісти
"Tse nab list nasty do zahidnogo svitu " ((((( "Агітаторе" ! Навчіться спочатку писати без помилок -інакше вам той західний світ у сні не присниться (((((
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15.09.2021 18:43 Відповісти
данилов - это жертва аборта.
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14.09.2021 19:16 Відповісти
Винесіть в інформаційний простір обговорення української абетки-шрифта "Рутенія"
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19.09.2021 13:53 Відповісти
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