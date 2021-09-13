ТСК завершить розслідування Вагнергейту, Іловайської трагедії і переговорів Медведчука до кінця листопада, - Безугла
Новини Цензор.НЕТ Політика України
До цього часу комісія підготує звіт для парламенту. Частину матеріалів розголошувати не будуть - вони відразу потраплять в архів з обмеженим доступом.
Про це журналістам розповіла на брифінгу голова ТСК, нардепка "СН" Мар'яна Безугла, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"У цьому звіті вже повністю буде кейс з питання "вагнерівців". Також те, що ми встигнемо зробити з інших питань. З огляду на темп, який передбачається, має бути цікаво", - сказала вона.
Частину матеріалів про Вагнергейт, що перебувають під грифом "секретно", не включать до звіту для парламенту. Їх відразу направлять в архів з обмеженим доступом.
"Те, що стосується питання "вагнерівців", частина матеріалів буде під грифом "цілком таємно". Ми не зможемо їх оприлюднити у форматі звіту безпосередньо в парламенті", - пояснила голова ТСК.
Безугла нагадала, що, крім Вагнергейта ТСК розглядає й інші питання. Так, найближчим часом її члени збираються взятися за розслідування обставин Іловайської трагедії, а також розглянуть переговори голови політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука з представниками Росії.
Будь ласка, зачекайте...
неприкасаемых вроде обозначили - и зачем дальше все ето безуглое шевеление?
"Виноват Порошенко"
Не пройдет !
"будет... через 20 лет"
уже и Запад об Украине стал так говорить
Нос посередине
Уши по бокам
Что ещё-то надо
Этим мужикам
трахаетлюбит. спит с ней
не дай бог
Статтею 80 Конституції України передбачено, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Аналогічні положення містяться в ч. 5 ст. 10 ЗУ «Про статус народного депутата України». Зрозумілою мовою - можуть безкарно тріщати що заманеться.
Ст. 89 Конституції України
"Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і суду."
Шах і мат.
"Операція «За двома зайцями». На початку 2019 року Центр Миротворець оприлюднив дані про операцію, розпочату в 2016 році. В ході операції співробітниками Центру було створено мережу вебсторінок, на яких проводилося вербування найманців для служби у складі кількох приватних військових компаній (зокрема, ПВК «Вагнер»), які здійснюють військові злочини на території України і інших країн (Сирія, Венесуела, Центральноафриканська Республіка, і т. ін.). В рамках т. зв. «вербувальних процедур» російські найманці проходили відеоінтерв'ю, в ході яких надавали свідчення щодо своєї участі в окупації Криму, участі у військових діях на території України та інших країн, а також називали інших членів російських незаконних збройних формувань та своїх командирів. Представники Центру заявили, що відеозаписи цих інтерв'ю використовувались українськими спецслужбами в оперативній роботі, а пізніше будуть надані в міжнародні суди для підкріплення доказової бази російської агресії"
Друга операція по вагнерівцям теж вдала.
"Операція «Охота на зайца». Восени 2019 року співробітники Центру під виглядом вербувальників російської ПВК вийшли на контакт з російським військовим за міста Моршанськ Дмитром Зайцевим. В ході переговорів Зайцев надав співробітникам Центру оригінали документів щодо проходження служби в Сирії і свідчення про співробітництво російської армії і спецслужб з терористичною організацією Хезболла. Після цього Зайцев, погодившись на участь в терорі та безсудних вбивствах кримських татар, виїхав до окупованого Сімферополя. Всі переміщення Зайцева і переговори з ним були задокументовані на відео. В ході висвітлення операції стало зрозуміло, що Центр Миротворець вже неодноразово займався вербуванням російських військових від імені російських ПВК для, немовби, проведення операцій за кордонами Росії"
Оприлюднені на сайті миротворця та у роликах на ютубі, у новинах.
Третя білоруська, вірогідніше за все контроперація мордору у відповідь, нанесла великої шкоди Україні.
"Ціна зради, яку готовий віддати Зеленський за злив наших військових розвідників", - додав Олешко.
Блогер посилається на один з Telegram-каналів, де повідомили, що один зі "слуг" випив зайвого в ресторані й почав скаржитися, що його колега одержує вдвічі більше.
"Коли влада закінчиться, думаю, вони будуть усе розповідати, не тільки в ресторанах напідпитку, а й на допитах", - переконаний Олешко.
о невозможности вызова Владимира Зеленского для дачи показаний следственной комиссии Верховной Рады Украины.
Квалификационное определение части первой ст. 105 Конституции Украины в контексте "недоторканності президента на час виконання ним своїх посадових обов'язків" исчерпывающе данное в решении Конституционного Суда Украины
N 1-17/2003 10.12. 2003 року N 19-рп/2003
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-03#Text
гласит:
"1. В аспекті конституційного подання: 1.1. Положення частини першої статті 105 Конституції України ( 254к/96-ВР ) треба розуміти так, що Президент України на час виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти нього не може бути порушена кримінальна справа. "
Никаких иных ограничений Закон и Конституция не устанавливает.
Следственная комиссия ВР не есть органом криминального производства, не имеет полномочий на возбуждение уголовного дела, а является формой парламентского контроля деятельности государственных органов Украины.
Исходя их этого заявления главы временной следственной комиссии Марьяны Безуглой есть надуманными и не соответствующими законодательству Украины, а действия комиссии ею возглавляемой носят характер умышленного препятствия объективному рассмотрению данного вопроса.
Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html