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нерухомість (323) Туреччина (2256) ДФС (2573) Мельник Вадим (71) Бюро економічної безпеки (200)

"Вибачте, що не нищий", - новопризначений голова БЕБ Мельник відмовився пояснювати походження нерухомості в Україні і Туреччині. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Новопризначений голова БЕБ Вадим Мельник, який пропрацював усе життя в податкових службах, відмовився пояснювати журналісту Сергієві Андрушку походження нерухомості в Україні, Туреччині та великі суми готівки в гривнях і доларах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Схеми", Мельник висловив готовність надати інформацію компетентним державним органам.

"Не хочу бути зухвалим, але хочеться сказати: "Вибачте, що не нищий", - сказав Мельник.

Читайте також: Глава БЕБ Мельник про наявність у нього 6 квартир в Україні і Туреччині: Заробляв не один рік, з дружиною заощаджуємо
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Топ коментарі
+73
В Чехии уволили министра,который не смог обьяснить покупку часов за 3000 евро.

Пусть нам обьяснят,что такое коррупция.

И почему мы до сих пор не в НАТО?

И почему нам до ЕС минимум 20 лет
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13.09.2021 18:56
+57
Поражает нагласть и борзость, с которой отвечают сейчас эти уроды.

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13.09.2021 19:06
+46
Зебобики, вы его прощаете? А он вас нет
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13.09.2021 18:50
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https://youtu.be/nnU7Ri-a4ow?t=133
Конец 1980-х, а как сегодня спето.
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13.09.2021 20:21 Відповісти
Меня вам не остановить
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13.09.2021 20:24 Відповісти
с такими назначениями Зе на столь важные должности как мельник, мы в ЕС и НАТО будем не через 20 лет, а через 1020...
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13.09.2021 20:25 Відповісти
Как ни крути, и как ни верти, все это ворье и колаборанты в ВР - назначенцы Зе.
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13.09.2021 20:39 Відповісти
Податкова звірить його прибутки з вартістю активів, і з ним вчинять по справедливості. До речі та сама податкова, яку він очолював.

Ржу з зелебобіків. Розкажіть, як вам бебра на смак?
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13.09.2021 20:42 Відповісти
По справедливости наградят зеленым орденом.
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14.09.2021 07:50 Відповісти


угадайте с трех раз кто назначил этого "ненищего" на такую ответсвенную должность
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13.09.2021 20:44 Відповісти
Жебраки не приходять на конкурс...
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14.09.2021 15:00 Відповісти
Смотрю я на это беспредел чиновничий и думаю, зачем Украина содержит на своем горбу кучи этих потешных контор антикоррупционных и кто там работает, если не дети этих вот самых зажравшихся? Это и есть Система, созданная Кучмой - папа мер, дочка в налоговой, сынок в прокуратуре, мама с бабушкой и дедушкой... - номинальные олигархи, на которых чисятся куча структур.
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13.09.2021 20:52 Відповісти
Никто не даст нам избавленья: ни Бог, ни царь и ни герой...

Надо просто приходить в кабинеты вот таких "не нищих" и выставлять их вон на улицу, как сделали настоящие мужчины-полтавчане, выкинувшие мэра-вора прямиком в мусорный бак.

В соседней Польше министра транспорта выкинули с должности в 24 часа за то, что не задекларировал свои наручные часы стоимостью 4 тыс. евро.
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14.09.2021 09:30 Відповісти
И каждый очередной През перед выборами бьет себя пяткой в грудь с обещаниями "нікого із своїх не брати у владу" ))
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14.09.2021 14:09 Відповісти
Зеленодебилы! На вас уже не ссут ,на вас срут со смаком!
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13.09.2021 20:52 Відповісти
А Вы в сторонке стоите?
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14.09.2021 10:44 Відповісти
А то! Зачем мешать процедурам?
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14.09.2021 18:46 Відповісти
А должен вас вытирать? Вы выбирали по приколу -это ваше право, только я не припомню, что бы кто-то соглашался с вас дерьмо вытирать.
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14.09.2021 19:50 Відповісти
Те що Порошенко мільярдер і при цьому все життя працював в держслужбі тут невідомо?
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13.09.2021 21:20 Відповісти
Порошенко работал налоговым ментом? А то что у него отец владел всеми предприятиями тебя никак не вразумляет? Или у Мельника папа тоже известный предприниматель?
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13.09.2021 23:44 Відповісти
чем это папенька рошена, известный предприниматель, владел в савецком саюзе? нука уточни

все значимые предприятия "приватизировал" рошен, "трудясь" в поте лица на благо родины в партии мертвячука.
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14.09.2021 09:03 Відповісти
А кто тебе, нищеброду, не дал это все приватизировать???? Пиво и семки отвлекали??
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14.09.2021 10:03 Відповісти
слышь ты...приватизировали в основном чинуши, кто имел доступ к имуществу ...и за копейки, а ты наверное ещё в садик ходил в то время
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14.09.2021 10:20 Відповісти
снова, кто виноват?.. верно - Порошенко!
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14.09.2021 11:55 Відповісти
я от єдного не розумію, вся Зелена шобла так ненавидить ну так ненавидить Порошенка що готова в рот гівна набрати аби тільки в нього плюнути.... Чому не бойкотують продукцію

Рошенко на відміну від інших олігархів володіє бізнесом який напряму залежить від вподобань покупців, бо цукерки і торти якщо погані на смак то іх ніхто не купить.
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14.09.2021 11:57 Відповісти
И, самое главное, никто так и не смог объяснить, как можно было свою власть использовать для того, чтобы увеличить продажи этих тортов и конфет, а то послушаешь тут кое-кого, так создается впечатление, что Порошенко стал президентом только для того, чтобы понастроить магазинов "Рошен". И загнать туда людей силком, и не выпускать, пока они торт не купят. А то, что магазины "Рошен" - франшиза, и ими владеют люди, которые к Порошенко вообще никакого отношения не имеют, быдлу со ста гривнями в кармане объяснить просто невозможно, не понимают, для них эти ваши бизнес-отношения - слишком сложно, что-то вроде квантовой физики для детсадовского ребенка.
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14.09.2021 18:41 Відповісти
Ой да ладно, в 90-е было полно вкусных активов, которых можно было приватизировать по смешной цене. У меня в моей жизни был эпизод, когда я купил научно-исследовательский институт за один доллар. Пятиэтажное здание, 120 человек сотрудников, туча оборудования (собственно ради него и покупал). Все это стоило $1, правда, в нагрузку шел долг по зарплате и коммунальным, что-то, насколько я помню, в районе $180тыс.
Cейчас на месте этой пятиэтажки жилой комплекс, оборудование давно перепродано, посколько больше было не нужно, люди все эти давно торгуют шмотками на базаре. А могло бы всё работать и приносить пользу, хотя, нет, не могло в принципе. Никому не нужен был тот НИИ, он был обречен.
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14.09.2021 18:36 Відповісти
Прошу не брехати. Бо вже смішно з доводів порошенківських захистників. Цим всім "олігархам" місце на шибениці. А те, що вони розікрали Україну загальновідомий факт і доказування не потребує. Лише політичної волі.
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14.09.2021 21:30 Відповісти
Я не знаю всех подробностей, как Порошенко приватизировал Карла Маркса. Возможно, там были какие-то нарушения закона. Возможно - всё было законно. Возможны любые варианты. Если у тебя есть какие-то факты о совершенных преступлениях, почему ты не написал заявление в прокуратуру? Если у тебя лишь зависть люмпена, то мне тебя ничуть не жаль. А лично я завидую людям, достигшим успеха, не потому что они богаты, а потому что они смогли сделать то, что хотели. У меня вот не особо получилось, по большей части именно потому, что никогда не было особого желания всем этим заниматься. Стимула не было, и целенаправленности.

И да, смирись, что твоя злоба и зависть бесцельны и бессмысленны, привыкай к тому, что нет никакой "общенародной собственности", а всегда есть хозяин актива, который может, приложив к этому усилия, из говна сделать конфетку (хе-хе, хороший каламбурчик в отношении рошена), а может тупо просрать этот актив и остаться ни с чем. Заодно уничтожив место работы для многих людей. Это его, хозяина, сфера ответственности. Можно сколько угодно ностальгировать по временам СССР, но, всё, поезд ушел, назад пути нет. И лично меня это только радует.
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14.09.2021 21:57 Відповісти
Высер внука Шарикова.
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14.09.2021 07:52 Відповісти
цікаво,а що парашенко зараз президент?????????????

зелебабуїни отямтеся парашенко вже більше 2 років немає при владі і він цього під****а не назначав.
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14.09.2021 09:14 Відповісти
..а шо кучма зара президент?..а може янукович?
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14.09.2021 10:21 Відповісти
зелебабуїмчику,заспокойся нарешті)))та й до чого тут кучма та януковощ?
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14.09.2021 12:35 Відповісти
януковощ поважний вчитель твого найвеличнішого пріпіЗдєнта.
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14.09.2021 12:36 Відповісти
та й кучмо теж
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14.09.2021 12:37 Відповісти
Молодца, и ту приплёл Пороха, возьми пирожок с полки
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14.09.2021 09:16 Відповісти
Зачем врать?
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14.09.2021 10:47 Відповісти
Він отримав легально ці кошти вже 55 справ відкрили і нічого не знайшли, а конфети РОШЕН по усьому світу продаються- це не нафта,газ чи електроенергія як у інших олігархів,які нічого не збудували а все у народу вкрали. і ПП свої кошти на армію 800 млн витратив і сплачує мільярдні податки,будує житло військовим і навіть віддав виграні через суд в ВВС волонтерам ,а що зробив твій ЗЕ?В ГУГЛ ТАМ ВСЕ Є.Забула навіть ППО Київського гарнізону на свої кошти відбудував у 2014.
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14.09.2021 14:11 Відповісти
Та звідки в нього свої кошти? Все крадене.
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14.09.2021 21:31 Відповісти
черговий покидьок...
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13.09.2021 21:20 Відповісти
Жебрак може бути і чесною людиною, а Мельник злодій зі стажем.
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13.09.2021 21:24 Відповісти
Страна вечного маразма. Его прямо спрашивают откуда у тебя, чиновника работающего на госслужбе сколько денег и недвижимости а оно в наглую отвечает - Ну вибачте що не нiщий
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13.09.2021 21:31 Відповісти
Нет не так: "Ну, извините, что ЖАДНЫЙ!"
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13.09.2021 21:33 Відповісти
Не все жадные воры. А он и жадный и вор.
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13.09.2021 21:40 Відповісти
Мама любит всех. Своих.
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13.09.2021 21:41 Відповісти
шо вы все к чуваку причепенились?! чувак всю жысть работал, ыканомил. чорную икру с трюфелями итальянскими ведрами не жрал, ламборджини диабло с частными самалетами не пакупал.... эканомил на чьом мох. и скапил па беднаму на шесть квартир....
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13.09.2021 21:45 Відповісти
Хахахаха.

В ЕС и НАТО с такой мразью мы будем лет через 100.

У него же все на лице написано.
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13.09.2021 21:48 Відповісти
если не через 1000
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13.09.2021 21:52 Відповісти
А никто из Вас не подумал "Надо ли ИМ всем - депутатам, олигархам и т.д. ЕС"? Сейчас они могут решить ВСЕ. Возьмем скотину зайцеву. 6 трупов. Наши воючие иксперды НЕ СМОГЛИ понять была ли наркота в крови. Експерт пропал на 2 месяца. Класно? В итоге "дефочка" посидит 3-4 года и выйдет. 6 трупов сгниют. В ЕС ей бы впаяли пожизненное. Ведь тупая курица на коксе садится за руль.

В Китае сучку зайцеву давно бы похоронили рядом с 6 трупами. Там за такое расстрел. В США бы также получила.

Внимание вопрос. Зачем зайцевоподобным ЕС ? ТАМ по их порядкам они будут такими же гражданами как и остальные. У нас они практически моугт ВСЕ.

Просто посчитайте сколько ТЫСЯЧ и тысяч трупов уже было и за это им НЕТ НИЧЕГО. И пяными были и с места ДТП скрывались. Сложно представить такую статистику у немцев. А Вы все носитесь с ЕС. НЕ нужны мы им в ближаюшие десятки лет. Пора жить самим без ЕС, и тем более без руцких свиней (за это топит сракоблок опзж).
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14.09.2021 07:41 Відповісти
+++
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14.09.2021 08:17 Відповісти
их спасает только россия...туда они и рулят.
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14.09.2021 10:27 Відповісти
руцкае свинья нам не брат и не друг. руцкие свиньи ВСЕГДА кидали союзников. ВСЕГДА. Они кидали к примеру своих граждан и лишь только по облигациям 7 раз, по деноминация также.

Кинули немцев, японцев. Про подлось совка вообще нечего гворить. руцьке свинья бил в спину. Польша 1939, Япония 1945. Руцьке свинья всегда был подлецом. Нам с ними не попути, даже когда сдохнет путлер
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14.09.2021 14:07 Відповісти
а вот им и брат и друг
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14.09.2021 17:32 Відповісти
якби убивцю хоронили заживо з убитим в одній могилі... то були б зміни
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14.09.2021 13:52 Відповісти
Понятно почему олигархат и чиновничья рать бешено сопротивляется вступлению Украины в ЕС и НАТО.

В Европе этот хмырь с лицом имбецила бы давно на киче парашу бы драил.
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13.09.2021 21:55 Відповісти
в Европе этот наглый хам никогда бы не смог стать даже заведующим сельского почтового отделения, поскольку работа на почте - это государственная служба и финансово-материальная ответственность.

Чтобы получить должность заведующего почтовым отделением в Германии нужно пройти углубленную проверку по линии МВД и Налоговой, а потом сдавать 4 сложнейших конкурсных экзамена по административному, финансовому, праву, по географии и по англ. языку перед специальной Государственной комиссией. На одно место всегда конкурс из 15-25 кандидатов.
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14.09.2021 09:38 Відповісти
В итоге приходим к тгму что в европе народ такое не выбирает, а если и ошибается в выборе то выносят.

У нас же одни дураки ввбирают, другие брызжат слюной что не выбрали их хоронителя реформ и олигарха. В итоге проигрывают все кроме ваты, потому что победа в совместном уничтожении коррупции и объединении под этой целью всех от патриотов до ваты, от ультраправых до лгбт, от нищих до среднего класса.

Нас же как лохов делят на стаи и продолжают пилить бабос.
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14.09.2021 13:50 Відповісти
"Извините что не нищий, просто удачно награбил... Планирую награбить больше!"
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13.09.2021 22:00 Відповісти
Якщо пригадати що звільнили його десь в 16-му за зникнення мільйонів конфіскованих грошей, то журналіст не задавав би таких безглуздих питань, про що йому і натякнув Мельник.
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13.09.2021 22:04 Відповісти
Покидьку мало, хоче ще красти. Зеленський мабуть гордий за реформування держави. Ну, ну ...
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13.09.2021 22:24 Відповісти
сраный бородавочник ))

нахабна, блювотна пика за СНД.
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13.09.2021 22:27 Відповісти
А що ще потрібно зробити Зедебілам тим,що73% щоб у них мозок з'явився?))))
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13.09.2021 23:39 Відповісти
Там ніщо не допоможе...
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14.09.2021 08:37 Відповісти
Мама любит бабло,что поделаешь.
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13.09.2021 23:53 Відповісти
И что это чудо услышит теперь на своей должности от бизнеса все правильно Спасибо что не бедный До Побачення
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13.09.2021 23:55 Відповісти
отличная иллюстрация -- сцы в глаза... так и вижу копошащихся зебилов с оправданиями... какое убожество
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14.09.2021 00:02 Відповісти
Вибачаюсь, але повторюсь:
Все їде до того що за кожним пересічним українцем будуть стежити і зіставляти доходи та витрати. І можливо це саме цей "антикорупціонер" буде робити. Тож давайте і ми трохи порахуємо.. Прочитав, що цей "борцун" з корупцією заявляє, що придбав Range Rover (це не "спорт", а саме "великий" Рейндж) за 1,24 млн грн в 2017 році. Автівці на той час було три роки. Тепер давайте відкриємо Авто.Ріа і подивимось скільки коштує трьохрічний Рейндж (тобто 2019 року) зараз. Вартість від 110 тисяч доларів до 165 тисяч, причому "медіана" десь в 140 тисяч. Курс за цей час не дуже й коливався, і в гривнях це буде десь 3 млн 800 тисяч. З його з/п в 40 тисяч треба "накопичувати" 95 місяців, або майже 8 років! При чому нічого не їсти і не платити за комуналку, і дружині також, бо ще ж треба купувати "квартири" в Київі і інших країнах!
Ось і все що вам потрібно знати про "Боротьбу" з корупцією по Зеленськи!
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14.09.2021 00:04 Відповісти
Не нас...ал, а подарили )))
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14.09.2021 01:00 Відповісти
Я лично не извиняю. Надо бы отсидеть сначала, а потом уж обижаться на справедливые упреки.
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14.09.2021 01:29 Відповісти
ну это простите, не хочу показаться зухвалым, это пи3*ец))) Ну простите, ну иди дорогой, не болей!)
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14.09.2021 02:55 Відповісти
Хотелось бы чтобы соответствующие органы с пристрастием просканировали всю подноготную этого типа. Вывернуть его наизнанку! Гад!
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14.09.2021 06:01 Відповісти
Знову зебню смачно мокнули у їх власне гівно.
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14.09.2021 09:01 Відповісти
откуда столько воя? все стандартно для Украины. типичный украинский топ-чиновник последние лет 20, с момента воцарения чучмы.
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14.09.2021 09:05 Відповісти
"Извините, что не нищий"

это можно исправить....
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14.09.2021 09:15 Відповісти
сметунами запахло....
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14.09.2021 12:05 Відповісти
Знову "крепкий хозяйственник"((((
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14.09.2021 09:19 Відповісти
В тюрьма иди, тварина.
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14.09.2021 09:46 Відповісти
Вы понимаете как эта гидота мыслит? Да в законодательстве есть дыра, и мы с удовольствием ее юзаем , чтобы нагнать жути на "терпилу-предпринималу", и по факту решения с НАМИ его непростых проблем, озаботиться покупкой очередной недвижимости в Турции или уже наконец-то Испании. А гражданам что-то не нравится!!! Это 3,14здец какой-то! Мыслей обратиться, используя свое ****** служебное положение, к законодателю ,с целью исправления законодательного косяка у него просто даже не возникает, они поколениями будут ездить на шеях кормящих их граждан, извиняться что *** не нищие , и сетовать на то "что гражданам что-то не нравится! "
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14.09.2021 10:07 Відповісти
Ахахах))) Харкнув зебілам в обличчя)))
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14.09.2021 11:17 Відповісти
так це зробив ще сам "зегарант", на самому початку, коли такий весь простий та з народу казав журналістам "що він нікому нічого не винен" пояснювати... що за авто, чий охоронець, чому не бритий та т.п.
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14.09.2021 12:02 Відповісти
а как Юра Луценко....нормально пропрокурорил.. материально для себя...
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14.09.2021 17:37 Відповісти
а що - були інші... ))))
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14.09.2021 17:53 Відповісти
Ти хоть Луценка з Венедіктовою не порівнюй. Заказухи не було хоча б... А якщо ти такий наївний вірив в "молодого прогресивного" Рябошапку, то чого твій Лішбінєпорошенко його під сраку копнув???

теж мені, витягнув до розмови Луценка
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14.09.2021 19:29 Відповісти
Платникам податків він харкнув. Всім.
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14.09.2021 13:53 Відповісти
О-оо! Це у нас вічна тема.. Як "курка чи яйце"... Хто більший злочинець, що недоплатив податків, чи той, що транжирить їх на свій ВЛАСНИЙ розсуд....
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14.09.2021 19:33 Відповісти
А этот мельник случайно не родня тому мордатому ректору налоговой академии мельнику,который с браслетом бегал по штатам,прячя тело жирное от украинского правосудия?
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14.09.2021 11:41 Відповісти
В нашем государстве так говорить очень некрасиво для чиновника.
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14.09.2021 12:31 Відповісти
Именно в нашем государстве они так и говорят, а в цивилизованном государсве у этого дерьма небыло бы никак шансов даже приблизится к этой должности, ни то что откровенно плевать на все сообщество.
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14.09.2021 12:52 Відповісти
Проходил конкурс на занятие этой должности и что, никто даже не поинтересовался откуда такие средства у госчиновника? Или перед комиссией стояла другая задача - пропихнуть нужного человечка на должность? Именно поэтому эта гнида и чувствует себя так уверенно - срать он на всех хотел.
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14.09.2021 12:49 Відповісти
конечно на зарплату -хоть всю жизнь работай в налоговой столько не купить

Поэтому с женой собирали бутылки-вот и насобирали
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14.09.2021 14:02 Відповісти
Класний мем для майбутніх виборів Слуг Нелоха - ЗВИНЯЙТЕ, ЩО НЕ СТАВ ЖЕБРАКОМ У ВР!!!
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14.09.2021 14:06 Відповісти
хоча ,коли Безумна розкриє усі таємниці зради вови (насправді це все відбувається поневолі , з її тупості) , мабуть жоден зі Слуг Нелоха не матиме шансу йти ще раз у політику...
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14.09.2021 14:08 Відповісти
ВОТ УБЛЮДОК! ЭТУ ТВАРЬ ЧЕТВЕРТОВАТЬ НАДО , СКОТ!!!!
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14.09.2021 15:51 Відповісти
Ну как вор может быть нищим? Значит это плохой вор, неправильный.
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14.09.2021 16:19 Відповісти
Почему только Бутусов раскрывает подобные случаи? А где остальные сми и соответствующие органы? И где гражданское общество, в конце концов? Этих" слуг народа" невозможно слушать. Все вранье. Неужели страна просто сплошных недоумков?
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14.09.2021 18:00 Відповісти
Бігус голову в пісок сховав... Зараз ще Українська Правда ще щось розслідує, а так....
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14.09.2021 19:36 Відповісти
в гробу карманов нет....пусть ублюдок сильно не радуется.....
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14.09.2021 18:31 Відповісти
Нищие, извините, что я не нищий. И извините, что вы нищие именно из-за того, что я не нищий.
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14.09.2021 18:37 Відповісти
падла гнилая...
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16.09.2021 01:49 Відповісти
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