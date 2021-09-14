"Вибачте, що не нищий", - новопризначений голова БЕБ Мельник відмовився пояснювати походження нерухомості в Україні і Туреччині. ВIДЕО

Новопризначений голова БЕБ Вадим Мельник, який пропрацював усе життя в податкових службах, відмовився пояснювати журналісту Сергієві Андрушку походження нерухомості в Україні, Туреччині та великі суми готівки в гривнях і доларах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Схеми", Мельник висловив готовність надати інформацію компетентним державним органам.

"Не хочу бути зухвалим, але хочеться сказати: "Вибачте, що не нищий", - сказав Мельник.

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