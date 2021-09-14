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"Вибачте, що не нищий", - новопризначений голова БЕБ Мельник відмовився пояснювати походження нерухомості в Україні і Туреччині. ВIДЕО
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Новопризначений голова БЕБ Вадим Мельник, який пропрацював усе життя в податкових службах, відмовився пояснювати журналісту Сергієві Андрушку походження нерухомості в Україні, Туреччині та великі суми готівки в гривнях і доларах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Схеми", Мельник висловив готовність надати інформацію компетентним державним органам.
"Не хочу бути зухвалим, але хочеться сказати: "Вибачте, що не нищий", - сказав Мельник.
Топ коментарі
+73 игор ємець
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Будь ласка, зачекайте...
Конец 1980-х, а как сегодня спето.
Ржу з зелебобіків. Розкажіть, як вам бебра на смак?
угадайте с трех раз кто назначил этого "ненищего" на такую ответсвенную должность
Надо просто приходить в кабинеты вот таких "не нищих" и выставлять их вон на улицу, как сделали настоящие мужчины-полтавчане, выкинувшие мэра-вора прямиком в мусорный бак.
В соседней Польше министра транспорта выкинули с должности в 24 часа за то, что не задекларировал свои наручные часы стоимостью 4 тыс. евро.
все значимые предприятия "приватизировал" рошен, "трудясь" в поте лица на благо родины в партии мертвячука.
Рошенко на відміну від інших олігархів володіє бізнесом який напряму залежить від вподобань покупців, бо цукерки і торти якщо погані на смак то іх ніхто не купить.
Cейчас на месте этой пятиэтажки жилой комплекс, оборудование давно перепродано, посколько больше было не нужно, люди все эти давно торгуют шмотками на базаре. А могло бы всё работать и приносить пользу, хотя, нет, не могло в принципе. Никому не нужен был тот НИИ, он был обречен.
И да, смирись, что твоя злоба и зависть бесцельны и бессмысленны, привыкай к тому, что нет никакой "общенародной собственности", а всегда есть хозяин актива, который может, приложив к этому усилия, из говна сделать конфетку (хе-хе, хороший каламбурчик в отношении рошена), а может тупо просрать этот актив и остаться ни с чем. Заодно уничтожив место работы для многих людей. Это его, хозяина, сфера ответственности. Можно сколько угодно ностальгировать по временам СССР, но, всё, поезд ушел, назад пути нет. И лично меня это только радует.
зелебабуїни отямтеся парашенко вже більше 2 років немає при владі і він цього під****а не назначав.
В ЕС и НАТО с такой мразью мы будем лет через 100.
У него же все на лице написано.
В Китае сучку зайцеву давно бы похоронили рядом с 6 трупами. Там за такое расстрел. В США бы также получила.
Внимание вопрос. Зачем зайцевоподобным ЕС ? ТАМ по их порядкам они будут такими же гражданами как и остальные. У нас они практически моугт ВСЕ.
Просто посчитайте сколько ТЫСЯЧ и тысяч трупов уже было и за это им НЕТ НИЧЕГО. И пяными были и с места ДТП скрывались. Сложно представить такую статистику у немцев. А Вы все носитесь с ЕС. НЕ нужны мы им в ближаюшие десятки лет. Пора жить самим без ЕС, и тем более без руцких свиней (за это топит сракоблок опзж).
Кинули немцев, японцев. Про подлось совка вообще нечего гворить. руцьке свинья бил в спину. Польша 1939, Япония 1945. Руцьке свинья всегда был подлецом. Нам с ними не попути, даже когда сдохнет путлер
В Европе этот хмырь с лицом имбецила бы давно на киче парашу бы драил.
Чтобы получить должность заведующего почтовым отделением в Германии нужно пройти углубленную проверку по линии МВД и Налоговой, а потом сдавать 4 сложнейших конкурсных экзамена по административному, финансовому, праву, по географии и по англ. языку перед специальной Государственной комиссией. На одно место всегда конкурс из 15-25 кандидатов.
У нас же одни дураки ввбирают, другие брызжат слюной что не выбрали их хоронителя реформ и олигарха. В итоге проигрывают все кроме ваты, потому что победа в совместном уничтожении коррупции и объединении под этой целью всех от патриотов до ваты, от ультраправых до лгбт, от нищих до среднего класса.
Нас же как лохов делят на стаи и продолжают пилить бабос.
нахабна, блювотна пика за СНД.
Все їде до того що за кожним пересічним українцем будуть стежити і зіставляти доходи та витрати. І можливо це саме цей "антикорупціонер" буде робити. Тож давайте і ми трохи порахуємо.. Прочитав, що цей "борцун" з корупцією заявляє, що придбав Range Rover (це не "спорт", а саме "великий" Рейндж) за 1,24 млн грн в 2017 році. Автівці на той час було три роки. Тепер давайте відкриємо Авто.Ріа і подивимось скільки коштує трьохрічний Рейндж (тобто 2019 року) зараз. Вартість від 110 тисяч доларів до 165 тисяч, причому "медіана" десь в 140 тисяч. Курс за цей час не дуже й коливався, і в гривнях це буде десь 3 млн 800 тисяч. З його з/п в 40 тисяч треба "накопичувати" 95 місяців, або майже 8 років! При чому нічого не їсти і не платити за комуналку, і дружині також, бо ще ж треба купувати "квартири" в Київі і інших країнах!
Ось і все що вам потрібно знати про "Боротьбу" з корупцією по Зеленськи!
это можно исправить....
теж мені, витягнув до розмови Луценка
Поэтому с женой собирали бутылки-вот и насобирали