Бельгія передала Україні науково-дослідне судно "Бельгіка" для екологічного моніторингу Чорного і Азовського морів. ФОТО
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13 вересня 2021 Україна отримала від Бельгії науково-дослідне судно "Бельгіка". Судно уряд Бельгії передав Українському науковому центру екології моря, це дозволить нашій країні відновити дослідження та посилити екологічний моніторинг Чорного й Азовського морів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.
"Судно дослідило майже 1 млн км моря і провело понад тисячу наукових кампаній, які вдосконалили знання бельгійців про море. Цей корабель, який є плавучою лабораторією, був флагманом бельгійської морської науки впродовж 37 років. Бельгія з сумом прощається зі своїм науково-дослідним кораблем "Бельгіка". Однак я дуже радий, що судно отримає друге життя завдяки нашій співпраці з Українським науково-дослідним центром екології моря", - заявив Державний секретар з питань відновлення і стратегічних інвестицій, відповідальний за наукову політику, заступник міністра економіки і праці Бельгії Томас Дермін.
Очікується, що судно прибуде в Україну в жовтні 2021 року. Тут воно отримає нове ім'я і почне свою діяльність у Чорному й Азовському морях.
Будь ласка, зачекайте...
p.s.: ну, хоть не ледокол...
Я вам дарю суднО)
прорывы были только в исследовании ДНК и генетического кода.
Так, к слову, вся химия и биохимия основана на понятии валентности, а вот дальше... все становится сложно и непредсказуемо) кисень, писень, ВОДОРОД)
Биохимия, особенно в части РНК, ДНК, это на уровне догадок и статистики. И не потому, что непостижимо, а потому, что сложно. И объять необъятное возможно (пока), только в часностях.
Развитие человечества возможно только в направлении биохимии (космос в широком смысле слова ЗАКРЫТ, нет ни способов исследоваания, ни предпосылок к...).
Поэтому судьба человечества лежит на земле и в рамках разумения евоного места. Разумения нет, поэтому надо готовиться к пИчальнлму сценарию)
"Судно 1984 года в хорошем состоянии и имеет уникальное встроенное оборудование, например высокоточные эхолоты", - отмечают в министерстве. В своей инфографике ведомство отмечает, что до сих пор в Украине не было ни одного рабочего исследовательского судна.
С помощью оборудования корабля можно будет осуществлять независимый от рыболовства научный мониторинг рыбных запасов, фундаментальные научные исследования в открытом море, геологическую разведку морского дна и тому подобное."
Гидрографическое судно A 962 Belgica было построено бельгийской верфью Boelwerf (закрытой в 1994 году) в Темсе и введено в строй ВМС Бельгии в июле 1984 года. Входя в состав бельгийского флота, судно фактически находилось под управлением Бельгийского федерального офиса по научной политике. Выведено из состава ВМС Бельгии и из эксплуатации в апреле 2021 года. Судно имеет полное водоизмещение 1132 тонны, тоннаж 765 брт, длину 50,9 м, ширину 10 м, наибольшую осадку 4,55 м. Оснащено одновальной дизельной энергетической установкой в составе дизельного двигателя АВС DZ1000-150 мощностью 1154 КВт с винтом в насадке. Имеются электромотор малошумного хода в 82 КВт, носовое и кормовое подруливающие гидравлические устройства мощностью по 150 КВт, и два дизель-генератора. Скорость полного хода 12,5 уз, экономического 10 уз, под электромотором 4 уз. Дальность плавания 5000 миль на 12 уз, автономность 20 суток. Запас топлива 165 куб м, пресной воды - 98 куб м (в том числе 10 куб м нерасходуемые по условиям остойчивости). Экипаж 15 человек (включая двух офицеров) с размещением еще 16 исследователей, имеется пять лабораторий. Сейчас судно оснащено установленным в 2009 году океанографическим комплексом Oceanographic Data Acquisition System version III (ODASIII), включающим акустические системы Kongsberg EM 1002 и EM 3002.
Минным тральщиком можно и калкана тралить. Но предназначен он для траления мин. Не противопехотных. Морских.
але Ви дурень... просто дурень у протимінній тральній справі... Або вивчайте матчасть... або відпочивайте "калканотральний" Ви наш.