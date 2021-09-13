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Розслідування у справі МН17 закінчиться не раніше кінця 2022 року, - нідерландський прокурор

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Розслідування у справі МН17 закінчиться не раніше кінця 2022 року, - нідерландський прокурор

Сторона обвинувачення пояснила в суді, чому прокурори шукають свідків у цій справі в Курську.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Нідерландський прокурор зазначила, що Росія відмовляється співпрацювати, тож довелося звернутися до жителів Курська.

"Було опубліковано заклик до жителів Курська, а також відеозвернення. Справа в тому, що Росія передає недостовірну інформацію, відмовляється співпрацювати. Тож довелося звернутися до жителів Курська", - сказала вона в суді.

За її словами, розслідування значно просунулося, але досі триває.

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"Ми не очікуємо, що розслідування щодо екіпажа "Бука" і командування завершиться раніше, ніж наприкінці 2022 року", - зазначила вона.

Прокурор також наголосила, що раніше суд ставив питання: чи був МН17 збитий "Буком", чи причетні до цього обвинувачені, а щодо цих питань у матеріалах справи інформації більш ніж достатньо. Натомість інформації, яка б могла вплинути на вирок суду, не було отримано.

Після виступу сторони обвинувачення суд оголосив засідання закритим. Наступне відбудеться завтра, 14 вересня, о 10:00, за місцевим часом.

Сьогодні, 13 вересня, слово у суді також мали 10 родичів загиблих рейсу МН17. Вже завтра мають виступити ще 8 осіб. Загалом слово у суді матимуть понад 90 родичів жертв трагедії.
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Топ коментарі
+7
Ждут, пока падишах сдохнет.
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13.09.2021 19:55
+3
Да оно никогда не закончится. Всё превращается в абсурд и дичь. Кацапня разлагает всё,к чему прикасается.
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13.09.2021 20:08
+1
"пришлось обратиться к жителям Курска" Это так можно расследовать такие преступления?? Так можно мусолить до "зеленых веников!!!"
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13.09.2021 20:08
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Ждут, пока падишах сдохнет.
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13.09.2021 19:55 Відповісти
Да оно никогда не закончится. Всё превращается в абсурд и дичь. Кацапня разлагает всё,к чему прикасается.
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13.09.2021 20:08 Відповісти
"пришлось обратиться к жителям Курска" Это так можно расследовать такие преступления?? Так можно мусолить до "зеленых веников!!!"
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13.09.2021 20:08 Відповісти
як там щодо скіфського золота? Дупа стискається, лячно мордор звинуватити?
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13.09.2021 20:09 Відповісти
Точку в этом затянутом процессе должны поставить США !
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13.09.2021 20:16 Відповісти
"―Степан! Степан, у гостя карета сломалась.
―Вижу, барин. Ось полетела.
―И спицы менять надо...
―За сколько сделаешь?
―За день сделаю.
―А за два?
―Ну... Сделаем и за два.
―А за пять дней?
―Ежели постараться... можно и за пять.
―А за десять?
―Ну, барин, ты задачи ставишь... За десять ден одному не справиться. Тут помощник нужен. Гомо сапиенс..." (с)
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13.09.2021 20:43 Відповісти
В новой версии скорость спама выросла в 2 раза.Теперь тебе придется всхрюкивать еще быстрее😂🌷××÷
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13.09.2021 20:46 Відповісти
Арестованный в Чехии РАБссиянский Хмырь Александр Франчетти воеваший за донецких обдроченцев очень много чего уже рассказал о банде Путлера....Крысы Мавзолейные вы попали...
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13.09.2021 20:47 Відповісти
Никакого Путлера на РАБссии нет давно...есть мумия исполняющая роль якобы крысапдента РАБссии...,РАБссией по факту правит Сергей Хужеэтович ШойХу...
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13.09.2021 20:55 Відповісти
Чтобы доказать вину Мухомора Каддафи в сбитии самолета над шотландскими Локкерби понадобилось 13 лет....
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13.09.2021 20:57 Відповісти
чир? Ждем пока ***** сдохнет и зачистят соучастников?? А то "щас как то не удобно" ?? Правда б*ять ???
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13.09.2021 22:17 Відповісти
 
 