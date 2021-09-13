Розслідування у справі МН17 закінчиться не раніше кінця 2022 року, - нідерландський прокурор

Сторона обвинувачення пояснила в суді, чому прокурори шукають свідків у цій справі в Курську.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Нідерландський прокурор зазначила, що Росія відмовляється співпрацювати, тож довелося звернутися до жителів Курська.

"Було опубліковано заклик до жителів Курська, а також відеозвернення. Справа в тому, що Росія передає недостовірну інформацію, відмовляється співпрацювати. Тож довелося звернутися до жителів Курська", - сказала вона в суді.

За її словами, розслідування значно просунулося, але досі триває.

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"Ми не очікуємо, що розслідування щодо екіпажа "Бука" і командування завершиться раніше, ніж наприкінці 2022 року", - зазначила вона.

Прокурор також наголосила, що раніше суд ставив питання: чи був МН17 збитий "Буком", чи причетні до цього обвинувачені, а щодо цих питань у матеріалах справи інформації більш ніж достатньо. Натомість інформації, яка б могла вплинути на вирок суду, не було отримано.

Після виступу сторони обвинувачення суд оголосив засідання закритим. Наступне відбудеться завтра, 14 вересня, о 10:00, за місцевим часом.

Сьогодні, 13 вересня, слово у суді також мали 10 родичів загиблих рейсу МН17. Вже завтра мають виступити ще 8 осіб. Загалом слово у суді матимуть понад 90 родичів жертв трагедії.