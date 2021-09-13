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підпал (498) Правоохоронні органи (2660) ДБР (2567) Лерос Гео (381)

Людина, схожа на нардепа Лероса, займалася організацією підпалу свого автомобіля, - ДБР (оновлено). ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Людина, схожа на нардепа Лероса, займалася організацією підпалу свого автомобіля, - ДБР (оновлено). ВIДЕО

У Державному бюро розслідувань прокоментували відео, яке сьогодні з'явилося на одному із Telegram-каналів під назвою "Появились новые подробности в поджоге Mercedes Benz Лероса".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"На відео зафіксовано особу, що зовні схожа на народного депутата Гео Лероса, яка за грошову винагороду підшукує співучасників для вчинення кримінального злочину, а саме – імітації нападу на себе особисто задля створення ілюзії погроз, нібито, за політичну діяльність та з метою дискредитації органів державної влади. Також на відео він обговорює зі співрозмовником план використання даної ситуації, як інформаційного приводу для подальших публічних виступів", - говориться в повідомленні.

На думку ДБР, дії вказаної особи можуть бути кваліфіковані за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину) та ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) про що ДБР проінформував Офіс Генерального прокурора задля надання правової оцінки та внесення інформації в ЄРДР.

Відео, на якому схожий на Лероса чоловік говорить про підпал машини депутата, спочатку було опубліковано в телеграм-каналі "Україна Онлайн", а пізніше розійшлося соцмережами. Хто виготовив ролик і коли було відзнято включений в нього матеріал, невідомо.

Нагадаємо, 28 серпня 2020 року народний депутат України Гео Лерос заявив про підпал свого автомобіля.
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Топ коментарі
+48
а из-за трибуны в ВР он тоже сам себя выносил?
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13.09.2021 21:01
+46
Кто б сомневался, Антоненко тоже был на кого то похож. Ну зеленые, ну веселые.
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13.09.2021 20:58
+38
И Рейхстаг он тоже поджег))))
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13.09.2021 20:58
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человек похожий на Президента Украины в 14м году не явился по повестке в военкомат раза 4ре, был с гастролями на кацапии и юморил, шо кацапы не воюют в Украине, а просто отодвигают границы....
и страну президентом которой человек похожий сегодня на того казла, называл немецкой порноакрисой со всех сторон.
и ето еще не упоминая ********** палочки...

тут вроде норм все, и всех все устраивает....
ну ну
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13.09.2021 21:40 Відповісти
👍
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13.09.2021 21:51 Відповісти
Время ачпуительных историй.

(слово модифицировано кварталом)
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13.09.2021 21:47 Відповісти
зеЛя сссыкливый чмырь!
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13.09.2021 21:56 Відповісти
Що, і відео опублікували? Титри від Green Family LTD, хоч обрізали?
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13.09.2021 22:03 Відповісти
Чому цим поцієнтом занятись не хочуть?

Пионтковский: Ермак - агент Москвы, который реализует российский план.

Батько Єрмаків живе у Москві та підтримує контакти з керівництвом ГРУ РФ

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13.09.2021 22:17 Відповісти
Скоро на экранах: "РуSSкий пациент"
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14.09.2021 00:29 Відповісти
Интересно, сколько Лерус заплатил Тищенко, за нападение....., видимо, Тищенко признается, нужны были деньги...
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13.09.2021 22:18 Відповісти
Да чего уж там.

Лерос и на трибуне ВР сам себя побил.

И Гонтарева сама себе дом сожгла и под машину сама кинулась.

Да и вобще все поджоги и убийства, совершенные ЗЕвластью за 2 года - это злой умысел порохоботов.
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13.09.2021 22:23 Відповісти
Яка імітація, якщо ваш двортер'єр Катлєта, кидався на того Лєроса, за образу обісцятого наполеона? На Федину зі Звіробій справу зляпали, за відео у ютубі. Так само зляпали й цей відосик...
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13.09.2021 22:50 Відповісти
Так они ж специалисты по видосикам!
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14.09.2021 09:29 Відповісти
Нууу, що тут скажеш - зебуїни діють провіреними методами, тепер уже дали команду фас на цього Лероса.
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13.09.2021 22:54 Відповісти
всё смонтирована! и звук и видео!

це политычни рэпрессии!
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14.09.2021 00:09 Відповісти
Рюкзаков молодец, его фирма "АваковПродакшен" работает и без него, верно построил управление. А я все думал, когда будет продолжение "Террорист в ЛУЦКОЙ области" ?
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14.09.2021 00:27 Відповісти
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14.09.2021 00:42 Відповісти
Когда у страны уже пройдет этот зеленый насморк? Рыги, они что зеленые что синие, их по запаху говна учуять можно.
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14.09.2021 02:51 Відповісти
Неужели они знали что Лерос будет поджигать свой автомобиль и поэтому решили его заснять? Абсурд какой-то.
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14.09.2021 06:56 Відповісти
Они знали.. Лерос не знал.
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14.09.2021 09:30 Відповісти
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14.09.2021 07:56 Відповісти
Як скоренько ДБР прокоментувало брехню на Лероса. А не можуть щось сказати, хто злив спецоперацію з офісу, який має сходство на офіс президента?
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14.09.2021 09:08 Відповісти
Ждём скорое самоубийство Лероса.
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14.09.2021 09:46 Відповісти
Бабці біля під'їзду.

-Вчора захажу в пдйєзд а там зеленскій ссит!

-Та ти що, то ж презєдєнт як він там був!? Та ще й сам, бєз охрани.

-ну точно он! Такий пахожий!!
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14.09.2021 10:08 Відповісти
95 квартал все тупеет и тупеет......
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14.09.2021 14:16 Відповісти
Що Лерос, що Тищенко нікчеми. Обидва за гроші за кого хочеш будуть вболівати чи обріхувати. Покидьки.
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15.09.2021 15:34 Відповісти
Всех нардепов пишут а потом тем кто против плетут лапти
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16.09.2021 03:36 Відповісти
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