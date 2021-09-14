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Новини Політика України
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ТСК (343) ПВК "Вагнер" (1476) Костенко Роман (171)

Нові факти на засіданні ТСК щодо "вагнерівців" викликають розбіжності з офіційною версією, - нардеп "Голосу" Костенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нові факти на засіданні ТСК щодо

На засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР, яка розслідує Вагнергейт, були озвучені нові факти про оперативні заходи і прозвучали нові прізвища.

Про це пише у Фейсбуці народний депутат "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

Костенко нагадав, що комісія сьогодні заслухала людей, які планували спецоперацію і брали в ній безпосередню участь.

"На засіданні комісії були озвучені нові факти, що стосуються оперативних заходів. Виникають розбіжності з раніше озвученою офіційною версією ТСК щодо планування та реалізації спецоперації", - написав він.

Нардеп зазначив, що під час засідання прозвучали нові прізвища. "Ці люди також повинні бути заслухані", - вважає він.

Читайте також: "Слуга народу" Безугла емоційно поспілкувалася з нардепом "Голосу" Костенком і закликала його стати членом ТСК щодо "вагнерівців". ВIДЕО
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Топ коментарі
+23
Зелене чмо буде брехати і затуляти журналістам рота . Воно створило групу в телеграмі з журналістами і диктує що і як писати.

І плювати на всі обов'язки президента. Головне рейтинг.
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13.09.2021 21:39
+22
Прессекретут Зеленського дає інтерв'ю мовою окупанта. Чули закон про мову ?
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13.09.2021 21:40
+22
Это ВЫ, Зе-тыпилы всеми силами стараетесь превратить историю ГОС ИЗМЕНЫ вашего Зели в "мыльную оперу".
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13.09.2021 22:06
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схорониться мне надо
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13.09.2021 21:37 Відповісти
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13.09.2021 21:38 Відповісти
По поводу заявления главы "Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України" Марьяны Безуглой
о невозможности вызова Владимира Зеленского для дачи показаний следственной комиссии Верховной Рады Украины.
Квалификационное определение части первой ст. 105 Конституции Украины в контексте "недоторканності президента на час виконання ним своїх посадових обов'язків" исчерпывающе данное в решении Конституционного Суда Украины
N 1-17/2003 10.12. 2003 року N 19-рп/2003
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-03#Text
гласит:
"1. В аспекті конституційного подання: 1.1. Положення частини першої статті 105 Конституції України ( 254к/96-ВР ) треба розуміти так, що Президент України на час виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти нього не може бути порушена кримінальна справа. "
Никаких иных ограничений Закон и Конституция не устанавливает.
Следственная комиссия ВР не есть органом криминального производства, не имеет полномочий на возбуждение уголовного дела, а является формой парламентского контроля деятельности государственных органов Украины.
Исходя их этого заявления главы временной следственной комиссии Марьяны Безуглой есть надуманными и не соответствующими законодательству Украины, а действия комиссии ею возглавляемой носят характер умышленного препятствия объективному рассмотрению данного вопроса.
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14.09.2021 09:12 Відповісти
Этот вагнергейт постепенно переростает в мыльную оперу аля "Санта-Барбара"
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13.09.2021 21:38 Відповісти
Это ВЫ, Зе-тыпилы всеми силами стараетесь превратить историю ГОС ИЗМЕНЫ вашего Зели в "мыльную оперу".
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13.09.2021 22:06 Відповісти
Точно, для 73% это мыльная опера....для остальных , трагедия.
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13.09.2021 22:08 Відповісти
Для тебя, зепила тупого, все мутно, особенно с будуна)))
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14.09.2021 09:13 Відповісти
Зелене чмо буде брехати і затуляти журналістам рота . Воно створило групу в телеграмі з журналістами і диктує що і як писати.

І плювати на всі обов'язки президента. Головне рейтинг.
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13.09.2021 21:39 Відповісти
А рейтинг чого? Ще раз не кого а чього?

Замульовання очей?

Кому? 73% відсоткам зедебілів .... так то марно, бо вони це смокчуть ще з 2019 року..

Ну І...
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13.09.2021 22:06 Відповісти
Дивіться інтерв'ю з Геннадієм Москалем. https://www.youtube.com/watch?v=LkK1gvJLv1U

Дивіться, були вибори до обласної ради. До речі, жоден "Слуга народу" не переміг на мерських виборах і міст обласного підпорядкування. А в обласну раду голосують за бренд. 11,8% набрали тоді "Слуг народу".

Якщо сьогодні Закарпатська обласна рада вже була б на перевиборах, то "слуги" 5% бар'єр не подолали б в Закарпатті. Я не знаю, звідки беруться ці агентства "Рейтинг". Люди добрі, південь - проти, схід - проти, Західна Україна - проти. Я не знаю, де, може, в Центральній Україні є якась область? Я не знаю такої області, яка б не плювалася від керівництва шановного Володимира Олександровича. Тим паче, людям мізки парять. Якщо робити довибори, 5% бар'єр не долається. Чи то до Верховної ради, чи то до обласної - куди хочете.
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13.09.2021 22:40 Відповісти
Прессекретут Зеленського дає інтерв'ю мовою окупанта. Чули закон про мову ?
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13.09.2021 21:40 Відповісти
теж кометую мовою оккупанта алеж в мене е оправдухa - не прессекретут нiчей i не даю интервью....
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13.09.2021 22:14 Відповісти
Ви приватна особа. А це РЕЧНИК президента.
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14.09.2021 09:39 Відповісти
а можна на додаток? - я ще та зла приватна особа....

та i навiщо тii слова? - Ви i самi все знаете...
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14.09.2021 09:48 Відповісти
Та не злий ви )
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14.09.2021 09:59 Відповісти
дякую...
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14.09.2021 10:03 Відповісти
хто ж тодi у 93му знав, шо те твари полезут через 20 лет?
я на себе злий.
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14.09.2021 10:09 Відповісти
Були люди, які здогадувались.
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14.09.2021 10:48 Відповісти
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13.09.2021 21:40 Відповісти
ничего-ничего, главное подписи. пусть подписывают. чем больше, тем лучше
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13.09.2021 21:43 Відповісти
О сколько нам открытий чудных...или - не вIрь йому мiй синку брудного яух вIн тобi у с.аку встромить..
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13.09.2021 21:50 Відповісти
Згадалася історія про Зоряна й Шкіряка , тепер будуть про Гео й Лероса куча відосів , аби тільки затьмарити увагу до комісії Безумної...
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13.09.2021 22:13 Відповісти
Всё очень старательно записывается. Слово в слово. Строчка в строчку. Детализируется. расставляется по временным полочкам. Вносится в таблицы. Дополняется фотографиями и скринами. Соединяется цветными линиями. Цельными или пунктирными. Фиксируется ВСЁ БУКВАЛЬНО.

Про что это я?

А, это напоминание зеленобаранам и зелёноовцам про, кто и кого сделает)))

Я выполняю некоторою часть работы, а знаю огромную группу людей, которые этим занимаются с вдохновением и с большой перспективой, что-бы потом, между пальчиков вставив карандашики, ласково на ушко спросить: - Так как так сестра, много лет сопли жевала, а за два года, маме аж 14 лямов подарила? Или ещё проще: - Чувак, а где ты был в течении 64 часов, когда свалил от своих войск? Или: - А Вы не думаете, что у некоторых наших туристов в Италии, есть нехорошие идеи и они забрасывают коттеджи "коктейлями Молотова"?

Это не угроза. Это печальная реальность. Вы зеленобараны и ваши овцы, уже так наговорились и нарулились, что чем дальше, тем более изощрённые вопросы, вам дуракам задавать будут.
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13.09.2021 22:19 Відповісти
Ой, ли？ Записывается？ Хотел привести где-то сохраненный пост, где слово в слово точно также писалось о злодеяниях енакиквского хряка и Ко, про разворовывание госресурсов на НСК Олимпийский, про закупки для метрополитена в разы выше розничных цен, про завышение работ на сотни миллионов при реконструкции аэропортов. Вы слышали что-то про расследования？ Я нет . И никто не слышал. Тот же Серлещ, который ими грозил, уже сам просится на нары. А где тот персонаж Насралов, которого возили в одеяле по Киеву？ И где по нему расследования？ А вот следователи и прокуроры по его делу уже улучшили жилищные условия и сменили авто, поинтересуйтесь. Журнашлюхи как в рот воды набрали, эти факты "им уже неинтересны".
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14.09.2021 01:04 Відповісти
А где Вы прочитали слово "расследование"? В какой строчке? Или сами себе нарисовали кисельные берега?

Да Вы батенька, сути текста понять не можете.
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14.09.2021 07:54 Відповісти
Да у вас, пожалуй, головокружение от ваших записей. К сожалению, расследований нет, а должны быть, материалов и поводов предостаточно. Некому вести расследование, все продались.
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14.09.2021 10:48 Відповісти
Да, все)))

Кролик Банг тоже. ****, кстати редкостная.
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14.09.2021 21:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NbmQzOKX6bE







YOUTUBE.COM.

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13.09.2021 22:26 Відповісти
Нагадайте яка там фракція у тому ТСК?

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13.09.2021 22:27 Відповісти
СН+ОПЗЖ - сплошные патриоты и искатели истины.
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13.09.2021 23:23 Відповісти
https://porohobot.net/.../zelenskoho-ne-vyklykatymut.../...







POROHOBOT.NET

Зеленського не викликатимуть на засідання ТСК щодо "вагнерівців", він - недоторканна особа, - "слуга" Безугла : ПОРОХОБОТ
ТСК щодо "вагнерівців" не має права викликати до себе на засідання д
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13.09.2021 22:37 Відповісти
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13.09.2021 22:45 Відповісти
Головний ворог сидить тут, а не там. Цей ворог доліз до всвіх тайн держави і здає їм направо і наліво і навіть з призвіщами. Кому ви довірили кермо дебіли 73%? Воно задрипаний совок і малорос, його бізнес там, його друзі там, його майбутнє там, його рідна мова - мова окупанта, навіть ******* нова (пресссекретарКА) давала інтенрв"ю на мові окупанта, а для кого Верховна Рада прийняла закон?
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14.09.2021 08:50 Відповісти
 
 