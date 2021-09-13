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Новини Економіка
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"Волошкове поле" в рамках проєкту "Виробник.ua" показало процес створення глазурованих сирків

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Торгівельна марка "Волошкове поле" у рамках приєднання до національного проєкту Виробник.ua показала повний цикл виробництва молочних глазурованих сирків. Українці зможуть побачити весь процес – від прийомки молока до готової продукції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

"Волошкове поле" – перша українська компанія, яка показала молочні ферми та умови, в яких живуть корівки. Як зазначив її генеральний директор Андрій Талабов, беручи участи у проєкті Виробник.ua компанія прагне розвіяти усі міфи про походження заводської молочної продукції і повернути віру українців в її натуральність.

Волошкове поле в рамках проєкту Виробник.ua показало процес створення глазурованих сирків 01

Зі свого боку натхненник проєкту Виробник.ua Віталій Єрмак наголосив, що така відкритість бренду є великою перемогою, адже в Україні існує запит на інформацію про створення молочної продукції.

"Це безпрецедентний випадок для України, коли бренд показує повний цикл створення продукту. Це безумовна перемога для всіх. Адже бренд отримує довіру споживача, а споживач – спокій щодо якості продукту", – додав він.

Нагадаємо, раніше "Волошкове поле" показало українцям процес створення молока. Торговельна марка стала першою в Україні, хто продемонстрував повний процес. Це безпрецедентна для українського ринку ініціатива, яка також стала результатом приєднання компанії до національного проєкту Виробник.ua.

Ролик про виробництво молока лише за тиждень переглянули тисячі українців. Переглянути відео створення молока та глазурованих сирків можна на сайті проєкту.

Волошкове поле в рамках проєкту Виробник.ua показало процес створення глазурованих сирків 02

Виробник.ua – національний проєкт, що показує, з чого зроблені продукти щоденного використання. У соціальних мережах до проєкту приєдналися десятки тисяч українців. Свої потужності в межах проєкту вже показали відомі бренди. Проєкт є учасником Американської торгової палати.
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Недавно купил сливочное масло этого производителя. Ну и гадость...
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14.09.2021 09:41 Відповісти
Кто не верит - велкам сюда.
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14.09.2021 09:50 Відповісти
ХА- ХА- ХА !!!
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14.09.2021 10:30 Відповісти
Ну не может пастеризованное молоко так жутко вонять коровой! Покупаем иногда домашнее - оно ТАК не пахнет . Перебор "ароматизаторам"

https://www.otzyvua.net/tm-voloshkove-pole.html
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14.09.2021 13:39 Відповісти
Масло у них очень хорошее, так что не ...зди.
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14.09.2021 10:59 Відповісти
Нравится говно? Кушай говно.
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14.09.2021 11:05 Відповісти
Торговая марка "Волошкове поле" принадлежит тушкам отцу и сыну Твабаловым

не споживайте смердюче лайно !!!!
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14.09.2021 13:31 Відповісти
Якісний продукт реклами не потребує.
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14.09.2021 09:47 Відповісти
директор Андрей Талабов,

Табалов, авторы.

Продукция нормальная.

Сыр " Днепровский"- это шедевр, самый правильный сыр, но продаётся только в Черкассах
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14.09.2021 10:25 Відповісти
 
 