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Російський бойовик Франчетті після окупації в Криму стежив за незгодними і видавав їх армії РФ, - поліція

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Російський бойовик Франчетті після окупації в Криму стежив за незгодними і видавав їх армії РФ, - поліція

Затриманий у Празі російський бойовик Олександр Франчетті очолював розвідгрупу "Північний вітер", що діяла в складі "Самооборони Криму".

Про це повідомив Цензор.НЕТ перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Сергій Пантелєєв.

За його словами, група Франчетті, в якій було 12 осіб, проводила розвідувальну роботу і підпорядковувалася керівнику "Самооборони Криму".

Серед завдань, які покладалися на групу Франчетті, - отримання оперативних даних про українську техніку і її пересування. "Наприклад, близько 4 тижнів вони працювали з пересуванням з материкової частини України на пункт пропуску "Чонгар" нашої техніки. Всю зібрану інформацію передавали в штаб керівництва "Самооборони Криму". Вони ж відстежували ситуацію щодо поїзду, який у Крим планував направити "Правий сектор", - розповідає Пантелєєв.

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Як встановило слідство, бійців у групу він відбирав самостійно. Його правою рукою і заступником був громадянин Сербії Дені Берич, який разом з іншими учасниками групи проводив огляд стратегічних об'єктів, а також відстежував і затримував "проукраїнськи" налаштованих людей. Наприклад, одну з груп затримали в Чорноріченському районі біля Севастополя. Взагалі відстеження громадян, не згодних з діями загарбників, - це теж було одне з ключових завдань "Північного вітру". Після затримання людей передавали збройним силам РФ.

За такі дії, після окупації території АР Крим та Севастополя, Франчетті нагородили медаллю "За повернення Криму".

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Нагадаємо, 12 вересня на запит України в аеропорту Праги затримано ймовірного учасника окупації Криму Франчетті, громадянина Росії. Офіс генпрокурора звернувся в Міністерство юстиції Чеської Республіки з проханням про його видачу. Посольство Росії в Празі направило в МЗС Чехії ноту у зв'язку із затриманням Франчетті.
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Топ коментарі
+15
главное что бы в Украину не выдали . пусть в Праге судят. а то Печерский суд оправдает и домой отпустит с выплатой компенсации
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13.09.2021 22:48
+13
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13.09.2021 22:57
+6
На палю гниду посадити.
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13.09.2021 22:55
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чего у него такая русская фамилия..
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13.09.2021 22:41 Відповісти
А это из тех у кого мама продажная уехала за хорошей жизнью в италию, вот и сынок такой же смесь
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13.09.2021 22:48 Відповісти
главное что бы в Украину не выдали . пусть в Праге судят. а то Печерский суд оправдает и домой отпустит с выплатой компенсации
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13.09.2021 22:48 Відповісти
На палю гниду посадити.
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13.09.2021 22:55 Відповісти
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13.09.2021 22:57 Відповісти
де запрос в оп на выдачу сморчков косоворотных?
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13.09.2021 23:00 Відповісти
Не надо. Они сначала вкрячат "************** помилование", завтра обменяют на таксёра, послезавтра на Крещатике кофе пить будет
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13.09.2021 23:14 Відповісти
не надо так не надо.
где то и очень сильно мы все ошиблись.
даже не знаю исправимо ли ето - шестерок с королями попутали...
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13.09.2021 23:19 Відповісти
В чан с дерьмом (можно с дерьмаком), и по Крещатитику. А там бендэровцы с ******* - не нырнул, башка ёк)
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13.09.2021 23:04 Відповісти
Прикольно - мордвин з італійським прізвищем
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13.09.2021 23:05 Відповісти
Франчетти очень красивая фамилия, так и просится на концерт к кобздону и хору александрова.
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13.09.2021 23:08 Відповісти
Блин..., и как оно "гражданин выгребной ямы-404", успело лишних хромосом нахвататься??? Всё дерьмо, на копростан сливается...
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13.09.2021 23:14 Відповісти
если такие клоуны в руских "разведгруппах" - можно спать спокойно)))))))))))))
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13.09.2021 23:48 Відповісти
стукач он
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13.09.2021 23:57 Відповісти
короче кизяк макаронник-отрыгнуться тебе спагетти с салом...поперек дупы встанут
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14.09.2021 00:24 Відповісти
Дебил Пантелеев,давай ещё детальней рашопропаганде про поезда с ПС в Крым расскажи
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14.09.2021 02:44 Відповісти
Выжать всю инфу и пустить на ремни. Более времени на тушку тратить не стоит.
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14.09.2021 02:46 Відповісти
Из тюрьмы международный кацапский терорист может выйти небоеспособным, в идеале вперед ногами или обрубком. И все подобные деятели должны нести справедливую кару, к сожалению европейские суды слишком толерантны и трусливы для этого. Есть над чем работать поезду ПС и отставным диверсантам)
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14.09.2021 08:24 Відповісти
 
 