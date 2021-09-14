Після направлення законопроєкту про олігархів до Венеціанської комісії фракція "Слуга народу" надіслала лист, що вважає це недоцільним, - Разумков. ВIДЕО

Регламент Верховної Ради не забороняє народним депутатам розглядати законопроєкт, який направлено до Венеціанської комісії, без її висновків.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів в ефірі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не міг не врахувати пропозицію всіх опозиційних фракцій, тому законопроєкт був відправлений до Венеціанської комісії. Далі хотілося б зрозуміти позицію "Слуги народу", тому що я не зрозумів, чи колеги пропонують почекати, коли ми отримаємо висновок (Венеціанської комісії. - Ред.), тоді краще треба формулювати свою позицію, якщо ні, то Регламент Верховної Ради не забороняє нам розглядати законопроєкт, навіть якщо він перебуває на розгляді у Венеціанській комісії", - сказав спікер.

Разумков нагадав, що протягом двох років роботи парламенту депутати двічі ухвалювали проєкти законів, не чекаючи висновків комісії. Йдеться про закони "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" і "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

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Разумков вважає, що більшість народних депутатів підтримують законопроєкт "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Деякі з тих, хто підтримує, мають конкретні пропозиції для його вдосконалення. У зв'язку з цим спікер вважає, що висновки Венеціанської комісії тільки переконають нардепів, що вони "все роблять правильно".

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