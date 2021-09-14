Нонсенс і руйнування традицій, - мовознавець Гриценко про можливий перехід на латиницю в Україні
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Українська писемність заснована на кирилиці багато століть, і змінювати її на формат латиниці є руйнуванням традиції. Теоретичне переведення України на латиницю можна назвати нонсенсом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив директор Інституту української мови НАН України Павло Гриценко.
Мовознавець звернув увагу на тривалий часовий термін використання кириличних символів в українській писемності. Гриценко зазначив, що кирилиця активно почала поширюватися на нашій території з Х століття.
"Кирилиця в України існує принаймні спорадично, тобто частково, з IX століття, а з Х століття почалося масове поширення кириличної книги – а це те, через що утвердилася наша держава. Тому що через кириличну книгу київський князь посилав своїх губернаторів (тепер так кажуть, а тоді казали - посадники) у різні міста", - розповів Павло Гриценко.
На питання про те, чому в Україні немає сенсу застосовувати обидва формати писемності, як, наприклад, у Сербії, Гриценко відповів, що це буде нонсенсом. За його словами, паралельність згубно позначиться на традиціях України.
"Це нонсенс. У нас є прекрасна традиція кирилична, у нас є створена величезна інформаційна база на кириличній основі. Київ був тому матір’ю містам (князівствам) Руським, що він надсилав туди книги та грамотність. Тепер ми хочемо це все ліквідувати? І ніякої паралельності, всяка паралельність руйнує – руйнувати традицію не можна", - сказав експерт.
Тема про переведення України на латиницю виникала після заяви секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю "Радіо Свобода". Він повідомив, що є сенс запровадити в Україні писемність латиницею. Таке перетворення він назвав "однією з фундаментальних речей". "Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей — що нам треба позбутися кирилиці та перейти на латиницю", — сказав Данілов, який також є прихильником ідеї позначення англійської мови в Україні як обов'язкової.
Будь ласка, зачекайте...
Україна вже сім років в стані ВІЙНИ з москалями і до цих пір навіть елементарних патронів НЕ виготовляє, а вони про якусь там англійську офіційну заїкаються....
Яким боком латиниця чи англ. мова поверне українські землі і розвалить парашу? Кацапня успішно труїть на смерть англомовних латинян на їх же ж територіях вже роками!!
Я заперечив проти заяви "будь-яке більш-менш велике українське місто". Далеко не будь-яке.
Только глаголица!
А у нас ще треба створити свій алфавіт (по типу словацього з позначенням літер ч і щ, м'якого знака). Тому перехід менш, ніж за 20 років здійснити НЕ ВИЙДЕ! Ну і плюс, перед введенням кирилиці треба ще дерусифікацію провести хоч трохи...
"массовое распространение кириллической книги - а это то, из-за чего утвердилось наше государство".
"Киев был матерью городам (княжествам) Русским, что он посылал туда книги и посылал грамотность. Теперь мы хотим это все ликвидировать? И никакой параллельности, всякая параллельность разрушает - разрушать традицию нельзя".
Це називається брєд сивої кобили.
Візьме твій онук стару книжку, якість "Тореадори з Васюківки" і скаже тобі: "Я не можу прочитати. Це не наша мова?"
У 12 столітті в давньоруських рукописах виходять з ужитку такі літери, як йотований юс і юс великий, їх заміняють відповідно «Ꙗ», Ѧ або «ю», «оу». Літера юс малий поступово набула значення ['а] з попередньою м'якістю або поєднання jа. У рукописах 13 століття помітне опущення літер ь, ь, що пов'язане з заміною літер «ь» на «о» та «ь» на «е». У деяких рукописах, починаючи з 12 століття, літера Ѣ пишеться замість літери «е» (південно-західні, або галицько-волинські джерела). У низці давньоруських рукописів зустрічається заміна літери «ц» на «ч» (новгородські рукописи з 11 століття), заміна «с» на «ш», «з» на «ж» (псковські рукописи). У 14-15 століттях з'являються рукописи з заміною літер ѣ - і та ѣ - і.
У болгарських рукописах 12-13 століття спостерігається заміна юсів, великого і малого, йотовані юси виходять з ужитку; можлива заміна літер Ѣ - Ꙗ, ь - ь. У цей же період зафіксовані так звані одноерові джерела, в яких вживається або «ь», або «ь». Можливою була заміна літер «ь» та юс великий. Літера Ѫ існувала в болгарській абетці до 1945 року. Поступово виходять з ужитку літери йотованих голосних в положенні після голосних (моа, добраа), часто змішуються літери и - в.
Украинец должен быть одиноким, запуганным, не понимающим реальной картины жизни?
Коли Ататюрк вирішив перевести Турцію на латинську абетку, то я думаю що в нього прихилників його реформи було не багато.Весь цивілізований світ використовує латинську абетку,і в нашому випадку "наша хата скраю" точно не зробить нашу країну більш цивілізованою.
1. Мене нудить від Дроздова.
2. Я не буду дивитися 1 год 17 хв, щоб зрозуміти, що саме там заперечує мою точку зору.
Затіяли зіграти квартетом, а вийшло так як лебідь, рак і щука щось тягнуть по рівнині. Одне цікаво, а Єрмак володіє ідіш чи івритом і теж читає справа на ліво.+