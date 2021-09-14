Ситуація із захворюваністю на COVID-19 на Закарпатті суттєво погіршується. З наступного тижня регіон переходить у "жовту" зону

На Закарпатті планують запровадити "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки через зростання захворювань і закликають українців вакцинуватися

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Закарпатської обласної держадміністрації Анатолій Полосков у Facebook.

"Ситуація із захворюваністю на COVID-19 суттєво погіршується. З наступного тижня Закарпаття буде віднесено до жовтого рівня небезпеки", - написав він.

За словами Полоскова, зможуть працювати лише ті заклади освіти, де вакциновано 80% персоналу або більше однією або двома дозами вакцини, а ті, де вакциновано меншу кількість, закриють на карантин, діти в садочках і школах будуть вимушені перебувати вдома разом з батьками, а також студенти будуть змушені перебувати вдома.

Водночас глава ОДА зазначив, що в разі якщо працівники освіти зроблять першу дозу щеплення цього тижня, то освітній процес не буде перериватися.

"В іншому випадку заклади освіти будуть закриті, і освітній процес призупинено до досягнення встановленого рівня вакцинації", - наголосив Полосков.

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Як повідомлялося раніше, Кабмін встановив нові карантинні норми і запровадив два види COVID-сертифікатів