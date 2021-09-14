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Закарпаття (1581) карантин (16095) ОДА (1541) COVID-19 (18065) коронавірус (16712) Полосков Анатолій (8)

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 на Закарпатті суттєво погіршується. З наступного тижня регіон переходить у "жовту" зону

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 на Закарпатті суттєво погіршується. З наступного тижня регіон переходить у

На Закарпатті планують запровадити "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки через зростання захворювань і закликають українців вакцинуватися

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Закарпатської обласної держадміністрації Анатолій Полосков у Facebook.

"Ситуація із захворюваністю на COVID-19 суттєво погіршується. З наступного тижня Закарпаття буде віднесено до жовтого рівня небезпеки", - написав він.

За словами Полоскова, зможуть працювати лише ті заклади освіти, де вакциновано 80% персоналу або більше однією або двома дозами вакцини, а ті, де вакциновано меншу кількість, закриють на карантин, діти в садочках і школах будуть вимушені перебувати вдома разом з батьками, а також студенти будуть змушені перебувати вдома.

Водночас глава ОДА зазначив, що в разі якщо працівники освіти зроблять першу дозу щеплення цього тижня, то освітній процес не буде перериватися.

"В іншому випадку заклади освіти будуть закриті, і освітній процес призупинено до досягнення встановленого рівня вакцинації", - наголосив Полосков.

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Як повідомлялося раніше, Кабмін встановив нові карантинні норми і запровадив два види COVID-сертифікатів

Автор: Наталя Джума
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Понять не могу как они считают. По той информации, которую публикует ОДА, вчера был 1 новый случай
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14.09.2021 07:33 Відповісти
Так и считают. Сегодня один, а вдруг завтра 100)))) после учебных заведений начнут штормить магазины , где работники не вакцинированы. Вакцины много, срок подходит, а люди не бегут. Вот и принудиловка
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14.09.2021 09:06 Відповісти
Свіжі дані:

На ранок 14-го вже 44 хворих на Закарпатті. Завтра буде 80..чи 280...
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14.09.2021 09:28 Відповісти
Странно, не вижу распространения идиотской инициативы мэра Мариуполя, который будет лишать премий рабочие коллективы бюджетные. Например: водоканал, теплосеть... Да-да, вы правильно поняли: премий лишать если мал процент вакцинированных. И без этого самые толковые работники уже в Польше, а если ещё и премий лишать, да в процессе подготовки к отопительному сезону...
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14.09.2021 07:38 Відповісти
Учителя им не дают покоя. Пусть родительские комитеты обяжут вакцинировать собственных детей. Вот тогда Полосков и узнает , что родители думают о "пандемии".
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14.09.2021 07:55 Відповісти
меня больше всего удивляет что вакцинированным разносить заразу можно а не вакцинированным нельзя!
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14.09.2021 08:04 Відповісти
Значит главное, шоб справка о вакцинировании на руках была. И можно с чистой совестью заразиться ковидлом по новой и с такой же чистой совестью распространять заразу дальше
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14.09.2021 09:09 Відповісти
Пусть невакцинированные радуются, что смертность от COVID всего пару процентов. Пока жареный петух не клюнет чёрного лебедя.☹
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14.09.2021 09:15 Відповісти
Да, судя по всему вакцина снижает (не исключает) смертность, исключает тяжелую форму. Но человек всё равно заболеет и разносит заразу. И вакцинированые граждане на психологическом уровне считают, что их "пуля не возмёт" и ходят смело все без масок в заведениях. Лично у меня маска вошла в привычку входя в любые заведения. Но заметил, что в супермаркете я уже белая ворона))
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14.09.2021 09:40 Відповісти
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14.09.2021 11:06 Відповісти
 
 