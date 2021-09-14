Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 226 млн, жертв уже 4,6 млн. За добовою смертністю лідирують США. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 14 вересня у світі зареєстрували 442 491 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5919 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 226 105 771 випадок інфікування, з них 442 491 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 652 663 людини, з них 6830 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 202 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 46-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 15-ту, за летальними випадками - 47-му і 12-иу позицію відповідно.

Також варто зазначити, що за кількістю смертей від коронавірусу за добу у світі лідирують США, Росія та Іран.