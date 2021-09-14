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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 226 млн, жертв уже 4,6 млн. За добовою смертністю лідирують США. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 226 млн, жертв уже 4,6 млн. За добовою смертністю лідирують США. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 14 вересня у світі зареєстрували 442 491 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5919 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 226 105 771 випадок інфікування, з них 442 491 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 652 663 людини, з них 6830 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 226 млн, жертв уже 4,6 млн. За добовою смертністю лідирують США 01

Побороли хворобу і вилікувалися 202 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 226 млн, жертв уже 4,6 млн. За добовою смертністю лідирують США 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 46-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 15-ту, за летальними випадками - 47-му і 12-иу позицію відповідно.

Також варто зазначити, що за кількістю смертей від коронавірусу за добу у світі лідирують США, Росія та Іран.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 226 млн, жертв уже 4,6 млн. За добовою смертністю лідирують США 03

Автор: Наталя Джума
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Хто більше вакцинується, той більше мре.
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14.09.2021 08:38 Відповісти
Так в этом то и цель....
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14.09.2021 09:41 Відповісти
Путін ні прі чьом?
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14.09.2021 09:50 Відповісти
На верху списка расположились большие страны, которые слабо контролируют население.
В тех же штатах около 40% не вакцинированы. Причём отказываются принципиально. Этого вполне достаточно новым штаммам чтобы активно распространяться.
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14.09.2021 09:04 Відповісти
По смертности РФ на втором месте. Причем населения в РФ в два раза меньше.
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14.09.2021 09:24 Відповісти
 
 