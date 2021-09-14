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Новини За кордоном
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Австралія (260) Байден (2328) Індія (239) Китай (1924) саміт (607) США (14502) Японія (593)

Байден уперше в історії проведе очний саміт з лідерами Австралії, Індії та Японії для вирішення викликів ХХІ століття

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден уперше в історії проведе очний саміт з лідерами Австралії, Індії та Японії для вирішення викликів ХХІ століття

Президент США Джо Байден збирає у вересні саміт лідерів "четвірки". В очному форматі лідери в цьому складі зустрінуться вперше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

"Президент Байден з нетерпінням чекає можливості вітати у Білому домі прем’єр-міністра Австралії Скотта Моррісона, прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді й прем’єр-міністра Японії Йошіхіде Суга", – йдеться у тексті повідомлення.

Попередня зустріч політиків на вищому рівні відбулася у березні в онлайн-режимі. Саміт у вересні обіцяють провести в очному форматі.

Прийняття лідерів "четвірки" демонструє пріоритет адміністрації Байдена-Гарріса щодо участі в Індо-Тихоокеанському регіоні, пояснюють у Вашингтоні.

Серед цілей зустрічі вказано "вирішення викликів ХХІ століття".

Лідери "четвірки" зосередяться на поглибленні зв’язків зі США, просуванні практичної співпраці у сфері боротьби з коронавірусом, вирішення проблеми кліматичної кризи, партнерства у сфері нових технологій і кіберпростору, а також сприяння вільному й відкритому Індо-Тихоокеанського регіону.

Після виведення військ з Афганістану США зосередили свою увагу на протистоянні Китаю. Країни з найвищою толерантністю до ризику – і, отже, найбільшою готовністю протистояти Китаю – це Японія та Австралія. Обидві є давніми союзниками Сполучених Штатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден скликає віртуальний саміт лідерів демократичних країн

Після зустрічі з керівництвом Японії і Південної Кореї американський глава підтвердив, що вони працюватимуть разом у відповідь на загрози з боку КНР. Заяви мали на меті надіслати Пекіну чіткий і зрозумілий сигнал про неприпустимість порушувати поточний глобальний порядок.

Масове посилення обороноздатності Китаю збільшило військову перевагу над США в Азії.

За підрахунком експертів, Китай має приблизно в п’ять разів більше винищувачів, розміщених в Індо-Тихоокеанському регіоні, ніж США. За прогнозами Індо-Тихоокеанського командування США, до 2025 року це число зросте у вісім разів.

Також вважається, що Китай розгорнув близько 2 тисячі наземних ракет середньої дальності, тоді як у військових США таких в регіоні немає.

Автор: Наталя Джума
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А эти нам тоже уже должны?
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14.09.2021 08:14 Відповісти
Кацапам? Да должны. Санкции по самые коки-наки
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14.09.2021 08:18 Відповісти
Точно решил Китай мочить. Только без африканских стран это пустая затея. Китай давно ведет успешную экономическую экспансию на "черном" континенте. А у Штатов был один верный союзник - ЮАР и того не стало
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14.09.2021 08:17 Відповісти
Можливо, але Індія - це єдиний можливий реальний суперник Китаю на цьому континенті. І Байден це розуміє. Якщо перекинути виробництва Західних країн з Китаю до Індії, то вона, так чи інакше, стане суперником. По населенню вони рівні. А якщо надати ще виробництва доступні Китаю... Шкода, що 4 роки було втрачено з популіськім Трампом, котрий тільки горлати міг та псувати відносини з союзниками. Китай цим скористався
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14.09.2021 09:58 Відповісти
По Индии, некоторым странам Азии и большинсву стран Африки нужно проводить отдельную всемирную конференцию по теме: "Когда перестаненте засирать планету /в прямом смысле/!?" или "О санитарно гигиенических правилах человеческого рода"!
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14.09.2021 10:13 Відповісти
как бы Байден не предоставил Индии статус основного союзника США вне НАТО ???
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14.09.2021 10:31 Відповісти
саме ці країни ,можуть допомогти нам фінансово, втілити РАКЕТНУ ПРОГРАМУ,яка буде серйозним викликом для кремлівської братви ,А КИТАЙ сам себе зажене,бо немає там ні ВІРИ в БОГА,ні ідеології людської, а щось подібне.як у росії, кндр,кубі
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14.09.2021 10:32 Відповісти
 
 