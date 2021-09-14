В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 3332 нові випадки зараження, 1404 особи одужали

В Україні зафіксовано 3332 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 14 вересня. Також за минулу добу зафіксовано 97 летальних випадків, востаннє такий високий показник добової смертності в Україні фіксувався на початку червня 2021 року - 9 червня 97 летальних випадків, 7 червня - 118.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 13 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3332 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 58).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 718 осіб;

летальних випадків – 97;

одужало – 1404 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 29 281 особа,

методом ІФА – 8413 осіб,

експрес-тестами – 25 031 особа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 226 млн, жертв уже 4,6 млн. За добовою смертністю лідирують США. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 321 156 осіб;

одужало – 2 223 272 особи;

летальних випадків – 54 457;

проведено ПЛР-тестувань – 12 309 029.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях", - розповіли в МОЗ.







