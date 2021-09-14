В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 3332 нові випадки зараження, 1404 особи одужали
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В Україні зафіксовано 3332 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 14 вересня. Також за минулу добу зафіксовано 97 летальних випадків, востаннє такий високий показник добової смертності в Україні фіксувався на початку червня 2021 року - 9 червня 97 летальних випадків, 7 червня - 118.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 13 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3332 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 58).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 718 осіб;
летальних випадків – 97;
одужало – 1404 особи.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 29 281 особа,
методом ІФА – 8413 осіб,
експрес-тестами – 25 031 особа.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 321 156 осіб;
одужало – 2 223 272 особи;
летальних випадків – 54 457;
проведено ПЛР-тестувань – 12 309 029.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях", - розповіли в МОЗ.
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ЗЕлень начала прокручивать свой весенний фокус, когда врали про уровень заболеваемости до последнего.
А потом вдруг оказалось, что люди уже давно вповалку болеют, а в больницах их уже в коридорах штабелями складывают.
Для вируса характерна смертность около 1% от зараженых. На сотню умерших должно быть 10000 зараженных.
N5 (Київ), в салоні їхала жінка з хлопчиком років 10-12, обоє без масок. Хлопчик час від часу сильно і надривно кашляв. Почувшивши кашель, пасажири пересідати подалі. Але ніхто не зробив зауваження за відсутність маски