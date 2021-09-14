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В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 3332 нові випадки зараження, 1404 особи одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 3332 нові випадки зараження, 1404 особи одужали

В Україні зафіксовано 3332 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 14 вересня. Також за минулу добу зафіксовано 97 летальних випадків, востаннє такий високий показник добової смертності в Україні фіксувався на початку червня 2021 року - 9 червня 97 летальних випадків, 7 червня - 118.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 13 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3332 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 58).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 3332 нові випадки зараження, 1404 особи одужали 01 госпіталізовано – 718 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 3332 нові випадки зараження, 1404 особи одужали 01 летальних випадків – 97;

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 3332 нові випадки зараження, 1404 особи одужали 01 одужало – 1404 особи.

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 3332 нові випадки зараження, 1404 особи одужали 01 методом ПЛР – 29 281 особа,

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 3332 нові випадки зараження, 1404 особи одужали 01 методом ІФА – 8413 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 3332 нові випадки зараження, 1404 особи одужали 01 експрес-тестами – 25 031 особа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 226 млн, жертв уже 4,6 млн. За добовою смертністю лідирують США. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 3332 нові випадки зараження, 1404 особи одужали 01 захворіло – 2 321 156 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 3332 нові випадки зараження, 1404 особи одужали 01 одужало – 2 223 272 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 3332 нові випадки зараження, 1404 особи одужали 01 летальних випадків – 54 457;

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 3332 нові випадки зараження, 1404 особи одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 12 309 029.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 3332 нові випадки зараження, 1404 особи одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 3332 нові випадки зараження, 1404 особи одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 3332 нові випадки зараження, 1404 особи одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 3332 нові випадки зараження, 1404 особи одужали 14

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
А в субботу с воскресеньем по 20 чел - вирус на оддыхе.
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14.09.2021 10:33
+1
"Если правда оно, ну хотя бы на треть, остаётся одно - только лечь, помереть..."
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14.09.2021 08:18
+1
Уже надоело умственно отсталым объяснять, что в выходные большинство лабораторий ВЫХОДНЫЕ и не делают анализов ПЦР!
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14.09.2021 10:57
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Можете смело умножать эти цифры на 2, а то и на 3.

ЗЕлень начала прокручивать свой весенний фокус, когда врали про уровень заболеваемости до последнего.

А потом вдруг оказалось, что люди уже давно вповалку болеют, а в больницах их уже в коридорах штабелями складывают.
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14.09.2021 08:13 Відповісти
97 человек на 3332 это очень много например вчерашние показатели в Британии аж 30 825 в сутки но умерло 61 на такое количество зараженных
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14.09.2021 08:17 Відповісти
Скорее всего гораздо больше чем 3332. Раза в три.
Для вируса характерна смертность около 1% от зараженых. На сотню умерших должно быть 10000 зараженных.
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14.09.2021 08:58 Відповісти
"Если правда оно, ну хотя бы на треть, остаётся одно - только лечь, помереть..."
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14.09.2021 08:18 Відповісти
Главное не идти на вакцинацию, а то что установят и будут управлять вами из Пентагона 😁😁😁😁😁
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14.09.2021 08:49 Відповісти
Не из Пентагона, а рептилоиды из соседней галактики!
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14.09.2021 10:58 Відповісти
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14.09.2021 09:13 Відповісти
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14.09.2021 09:14 Відповісти
Вчора їхав в тролейбусі #

N5 (Київ), в салоні їхала жінка з хлопчиком років 10-12, обоє без масок. Хлопчик час від часу сильно і надривно кашляв. Почувшивши кашель, пасажири пересідати подалі. Але ніхто не зробив зауваження за відсутність маски
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14.09.2021 09:17 Відповісти
Бо антимасочники як правило агресивне жлоб'є. А з таким ніхто не хоче звязуватись
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14.09.2021 18:00 Відповісти
А в субботу с воскресеньем по 20 чел - вирус на оддыхе.
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14.09.2021 10:33 Відповісти
Уже надоело умственно отсталым объяснять, что в выходные большинство лабораторий ВЫХОДНЫЕ и не делают анализов ПЦР!
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14.09.2021 10:57 Відповісти
Зато на праздниках погуляли!
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14.09.2021 10:55 Відповісти
 
 