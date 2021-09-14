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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 135 223 особи, загалом - 5 961 265, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 135 223 особи, загалом - 5 961 265, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 4 884 904 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"135 223 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 13 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 54 523 людини, повністю імунізовані - 80 700 людей.

Протягом доби працювали: 300 мобільних бригад, 1004 пункти щеплення; 353 центри вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 961 265 людей, з них отримали одну дозу – 5 961 263 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 884 904 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 846 167 щеплень", - розповіли в МОЗ. 

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 135 223 особи, загалом - 5 961 265, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 135 223 особи, загалом - 5 961 265, - МОЗ 02

Автор: Наталя Джума
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Що робити з вакцінованими з нульовим імунітетом,

Щойно перехворівших, яких імунізують падає титр антитіл, в кращому випадкут зменьшується час імунного захисту, в гіршому аутоімунні реакції. Хто буде перевіряти напруженість імунітету перед вакцінацією?
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14.09.2021 10:29 Відповісти
 
 