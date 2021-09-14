Зеленський жорстко і правильно відреагував на блокування "судовою мафією" його реформи. Гадаю, він дотримається слова, - Шабунін
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Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на блокування "судовою мафією" його реформи.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"Зеленський жорстко відреагував на блокування судовою мафією його реформи: "Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював"
Як на мене, чітка і дуже правильна заява, за яку я президенту щиро вдячний. Якщо Зеленський не проведе жодної іншої реформи, окрім судової, він лише нею впише себе в історію України", - написав він.
За словами Шабуніна, реформа судів, без перебільшення, найважливіша реформа країни, на яку не спромігся жоден інший президент.
"Вже за кілька годин після заяви Зеленського судова мафія дала задню. Голова Ради Суддів (РС) заявив, що вони вже найближчим часом визначаться з представниками в Етичну Комісію (що розблокує зупинену ними реформу): https://bit.ly/3EcmKVP.
Відповім Голові РС Б. Монічу (а вірніше ВРП і Портнову, які Монічем і ко керують) словами президента з тої ж заяви: "Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість", - написав голова ЦПК.
"Я, до речі, думаю, що Зеленський дотримається слова і зламає саботаж своєї ж реформи. Президент автор законопроєкту - тож реформа насправді його. До того ж, саме його фракція зробила реформу навіть жорсткішою, ніж просили західні партнери", - наголосив Шабунін.
Крім того він нагадав, що два роки тому та сама судова мафія вже зірвала першу судову реформу президента: "Тоді ВРП (точно так само як зараз РС) тупо не виконала пряму норму закону".
"Помилкою ОП було вступати з цими упирями в переговори і намагатися привести їх до тями. В підсумку Україна втратила ДВА роки, а зараз судова мафія зриває ДРУГУ спробу в точно такий спосіб, як зірвала першу.
Якщо президент проковтне це знову, то країною керуватиме не він, а судова мафія. Не думаю, що він на таке погодиться.
Як думаєте, цього разу Зеленський зламає судову мафію чи прогнеться під неї?" - резюмував глава ЦПК.
Раніше на своєму засіданні 13 вересня члени Ради суддів відмовилися делегувати своїх представників до Етичної ради, яка має перевіряти на доброчесність кандидатів та членів ВРП.
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Узнаем по делам его
Но что-то мало верится
СНБО введет типа санкции и все останется на месте
Екс-депутат Рівнеради Віталій Шабунін став членом команди Зеленського 03.05.2019
"Водночас, як зазначив Богдан, у ній присутні «особи, які вже отримали чималий політичний досвід». Ідеться про нардепа від БПП Сергія Лещенка, екс-міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абрамавічуса і главу «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна.
За словами Андрія Богдана цих людей, вони мають намір запросити на роботу в Адміністрацію президента після інаугурації Володимира Зеленського.
Нагадаємо, що саме Віталій Шабунін був організатором «таємної» від громадськості та журналістів зустрічі адвоката олігараха Коломойського Андрія Богдана та директора НАБУ Артема Ситника. Предметом зустрічі скоріше за все було питання повернення Коломойському «Приватбанку» та закриття трьох кримінальних справ проти олігарха, які розслідуються в НАБУ."
Пороха и получил резкий отказ) давно уже продала ум, честь и совесть, да и вылизывание очка у бабломойской отрыжки гринпоца еще в 19 году вызывает резкое отвращение и неприятие никакого "мнения" этого манкурта.
Честь и зеленая сопля- это как проститутка- девственница- понятия полностью несовместимые
Пороха и получил резкий отказ
А где почитать об этих самых сведениях? Или пруфов нет?
А я с зебилами не общаюсь, не хочу пачкаться об это дерьмо
Он как прилипшая к одежде какашка-вроде и понимаешь, что такое прицепилось случайно, а чувство гадливости остается
Та це чергове тріпло на цензор залетіло. Не звертай уваги
Навряд чи.
шабуніна явно простимулювали єрмаки-татарови.
Купити більшу частину корабельних сосен з посвідченнями журналіста коштує 200 баксів.
Скільки коштує шабунін?
шабунін транслює саме такі тези.
В мене є сумнів, що він настільки тупий.
Ви ставите саме на тупість , а не на продажність шабуніна?
Зараз він поводить себе адекватніше.
Реестр владельцев земли уже в открьітом доступе?
"Янки" понятие растяжимое. Есть Конгресс США и есть бьівшая посол Йованович, ранее заявлявшая об "украинских" кольчугах в Ираке, и от которой не вьілазил подонок СерЛещ, тянувший во власть марионетку ахмета, бени и прочих подобньіх Зелю.
Помогала легитимизировать паяца в роли реального кандидата в президентьі, принимая его в посольстве.
Она не видела, не понимала кто стоит за зеленьім Буратино или сознательно помогала захвату власти мафией?
""Янки" понятие растяжимое. " Я конечно не спец. кто там в США Шабунину бабки платит, но могу предположить, что без Сената и Конгресса, там дело не обошлось. Ну а Госдеп уже распределяет .
Йованович не комментирую, так как я не историк и не писатель беллетрист. Пусть ее оценивает руководство Джорджтаунского университета в Вашингтоне, там где она сейчас лекции читает.
Какое ж оно чмо продажное.
Бо Блазень не лише перебрав програму Бариги, але й, о, Боже!, почав її виконувати, а не дакларувати, як то робив папірєднік.
Тож зливайте Шоколадного Кнура!
але петю це не цікавить.. тільки Шабунін лізе зі шкіри, розповідаючи як судова реформа потрібна людям, бізнесу і всієї країні.. тільки його ніхто чути не хоче..