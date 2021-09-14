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Зеленський (17470) судова реформа (1184) Шабунін (462) Вища рада правосуддя (523) Рада суддів (61)

Зеленський жорстко і правильно відреагував на блокування "судовою мафією" його реформи. Гадаю, він дотримається слова, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський жорстко і правильно відреагував на блокування

Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на блокування "судовою мафією" його реформи.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський жорстко відреагував на блокування судовою мафією його реформи: "Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював"

Як на мене, чітка і дуже правильна заява, за яку я президенту щиро вдячний. Якщо Зеленський не проведе жодної іншої реформи, окрім судової, він лише нею впише себе в історію України", - написав він.

За словами Шабуніна, реформа судів, без перебільшення, найважливіша реформа країни, на яку не спромігся жоден інший президент.

"Вже за кілька годин після заяви Зеленського судова мафія дала задню. Голова Ради Суддів (РС) заявив, що вони вже найближчим часом визначаться з представниками в Етичну Комісію (що розблокує зупинену ними реформу): https://bit.ly/3EcmKVP.

Відповім Голові РС Б. Монічу (а вірніше ВРП і Портнову, які Монічем і ко керують) словами президента з тої ж заяви: "Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість", - написав голова ЦПК.

"Я, до речі, думаю, що Зеленський дотримається слова і зламає саботаж своєї ж реформи. Президент автор законопроєкту - тож реформа насправді його. До того ж, саме його фракція зробила реформу навіть жорсткішою, ніж просили західні партнери", - наголосив Шабунін.

Крім того він нагадав, що два роки тому та сама судова мафія вже зірвала першу судову реформу президента: "Тоді ВРП (точно так само як зараз РС) тупо не виконала пряму норму закону".

"Помилкою ОП було вступати з цими упирями в переговори і намагатися привести їх до тями. В підсумку Україна втратила ДВА роки, а зараз судова мафія зриває ДРУГУ спробу в точно такий спосіб, як зірвала першу.

Якщо президент проковтне це знову, то країною керуватиме не він, а судова мафія. Не думаю, що він на таке погодиться.

Як думаєте, цього разу Зеленський зламає судову мафію чи прогнеться під неї?" - резюмував глава ЦПК.

Також читайте: Зеленський про блокування Радою суддів судової реформи: Кожна незаконна дія отримає негайну відсіч

Раніше на своєму засіданні 13 вересня члени Ради суддів відмовилися делегувати своїх представників до Етичної ради, яка має перевіряти на доброчесність кандидатів та членів ВРП.

Зеленський жорстко і правильно відреагував на блокування судовою мафією його реформи. Гадаю, він дотримається слова, - Шабунін 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
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14.09.2021 09:06
+15
Дааа.... Как обычно ! Особенно, если он возьмёт это под личный контроль.
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14.09.2021 09:11
+13
шабуня уже на подсосе в охфисе клоуна. Какая неожиданность!
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14.09.2021 09:13
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14.09.2021 09:05 Відповісти
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14.09.2021 09:06 Відповісти
А вот здесь Шрек не согласен, абсолютно. Шабунин живет на гранты от США и ЕС. Ему у Вовы подлизывать без надобности. Правда, если он подлизывает у своих работодателей, то тогда да, тогда согласен. Правда не знаю что тут плохого. Вся наша элита у янки подлизывает во главе с нынешним и прошлым президентами. А баба Йуля так вааще не плохо пристроилась. С Власенко. По пять лямов не помню уже чего (в какой валюте) от них отгребли.
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14.09.2021 09:49 Відповісти
Склалось таке враження, що ти щойно відсмоктав у путіна.
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14.09.2021 09:58 Відповісти
Аналогично, ты у кашаладнага барона.
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14.09.2021 10:12 Відповісти
от якраз то й треба, щоб імітувати результати боротьби з корупцією і гранти отримувати, ну і числитись придворним борцуном з корупцією.
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14.09.2021 11:02 Відповісти
Дааа.... Как обычно ! Особенно, если он возьмёт это под личный контроль.
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14.09.2021 09:11 Відповісти
идиот. уже не знаю кто из них. Впрочем нет, знаю. Оба.
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14.09.2021 09:11 Відповісти
Надейся и жди, надежды юношей питают.
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14.09.2021 09:11 Відповісти
шабуня уже на подсосе в охфисе клоуна. Какая неожиданность!
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14.09.2021 09:13 Відповісти
мало ли что он сказал

Узнаем по делам его

Но что-то мало верится

СНБО введет типа санкции и все останется на месте
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14.09.2021 09:13 Відповісти
шабунька переобулся. или перепродался
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14.09.2021 09:23 Відповісти
Коли ?

Екс-депутат Рівнеради Віталій Шабунін став членом команди Зеленського 03.05.2019

"Водночас, як зазначив Богдан, у ній присутні «особи, які вже отримали чималий політичний досвід». Ідеться про нардепа від БПП Сергія Лещенка, екс-міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абрамавічуса і главу «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна.

За словами Андрія Богдана цих людей, вони мають намір запросити на роботу в Адміністрацію президента після інаугурації Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що саме Віталій Шабунін був організатором «таємної» від громадськості та журналістів зустрічі адвоката олігараха Коломойського Андрія Богдана та директора НАБУ Артема Ситника. Предметом зустрічі скоріше за все було питання повернення Коломойському «Приватбанку» та закриття трьох кримінальних справ проти олігарха, які розслідуються в НАБУ."
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14.09.2021 09:42 Відповісти
Шабуня конченая тварь- то возмущался и клял всех на свете, теперь он, блин, ну как же можно быть такой продажной мразью!, стал сильно верить этой фсбшно-олигархической наркоманской швали. Я шабуне не верил и не буду верить никогда. Эта падлюка даже за посул бабла ( а кстати есть сведенья, что он просил за лояльность бабла у
Пороха и получил резкий отказ) давно уже продала ум, честь и совесть, да и вылизывание очка у бабломойской отрыжки гринпоца еще в 19 году вызывает резкое отвращение и неприятие никакого "мнения" этого манкурта.

Честь и зеленая сопля- это как проститутка- девственница- понятия полностью несовместимые
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14.09.2021 09:23 Відповісти
а кстати есть сведенья, что он просил за лояльность бабла у
Пороха и получил резкий отказ

А где почитать об этих самых сведениях? Или пруфов нет?
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14.09.2021 09:28 Відповісти
запитай у жабуні, він відморозиться, ясне діло, чи ти думаєш десь є запис розмови чи переписки де жабуня просить грошей, воно хоч і кацап, але не настільки тупе, але це одне з джерел існування цих борцунів. грошей не дали, то почав паплюжити, шмаркля мабутть дав грошей, бо на шмарклю не жене, а підстав дофіга і ще трохи.
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14.09.2021 11:07 Відповісти
Ну сведения же есть? Давай сведения. Или сведений нет? Тогда кто тот, который сказал, что сведения есть? Правильно. Писдун. Элементарно, Ватсон.
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14.09.2021 11:12 Відповісти
ти зовсім тупе, запитай у жабуні, а ще запитай чому він не паплюжить шмарклю і прислуг урода
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15.09.2021 08:15 Відповісти
Ты уже поддержал своими комментами зеленое дерьмо- так что все вменяемые сделали про тебя свой вывод.
А я с зебилами не общаюсь, не хочу пачкаться об это дерьмо
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14.09.2021 18:13 Відповісти
А кого он (шабунин) продал? Наших продажных судей-шлюшек? Ну тогда , да. Тогда согласен. А кто покупатель, позвольте спросить? Янки с госдепом? А может быть коварный Сорос?
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14.09.2021 09:57 Відповісти
Эта глиста ,прежде всего, предает и продает Украину, ну и себя , как теоретически нормального человека, хотя тут мне плевать- то его проблемы. Но не хочу, чтобы такие подонки, как он, открывали свой вонючий продажный рот, и способствовали тому, что в стране процветают такие мрази как гринпоц и его свора, да и своим существованием такая шабуня просто дискредитирует страну и ее людей .
Он как прилипшая к одежде какашка-вроде и понимаешь, что такое прицепилось случайно, а чувство гадливости остается
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14.09.2021 11:33 Відповісти
"предает и продает Украину" Где, что, когда? А теперь самое интересное. Кому?
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14.09.2021 11:56 Відповісти
О, защитничек шабунькин, зеленой рыгачки наелся?))))) Когда человек , заведомо зная о последствиях своих действий, поддерживает предателя Украины гринпоца, делает так, чтобы для страны было заведомо хуже от этих действий, это он как - наверно от "большой" любви к стране и людям и огромного "патриотизма" делает, что ли ? Или все таки от любви к баблу, на которое он рассчитывает? Поэтому- не тошни, шабунькин последыш, а то твое тролляцкое дерьмаковское нутро вылазит наружу, палишься не по-детски
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14.09.2021 15:28 Відповісти
Без комментариев. Лучше поддержу вот этот коммент и его автора. Aleks Sun

Та це чергове тріпло на цензор залетіло. Не звертай уваги
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14.09.2021 16:27 Відповісти
Та це чергове тріпло на цензор залетіло. Не звертай уваги.
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14.09.2021 16:16 Відповісти
як можна продати те чого ніколи не було, жабуня етнічний кацап, хоча й народилося в Рівному, батьки понавезені в часи сисисира, а воно чмо ніколи нічого не робило тільки імітувало роботу.
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14.09.2021 11:05 Відповісти
вы всем надоели - идите в отставку
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14.09.2021 09:26 Відповісти
Первый раз согласен с Шабуниным. Но его восхищение Зе крайне преждевременно, Зе отыграет роль борца за справедливость, но по факту возможно он вовсе не желает проблем с Игорь Валерьевичем, Ринатом Леонидовичем и т.д . Ведь на самом деле именно суды Украины основной актив этих неуважаемых олигархов, без карманных судов они быстро станут обычными смертными бизнесменами а с судами это полубоги , они их без кровавых боев не отдадут.
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14.09.2021 09:27 Відповісти
Ооо...що до Ренатки, ви помиляєтесь, він для ЗЕ! ворог №2, бо ворог № 1 Порох.
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14.09.2021 17:23 Відповісти
Щось не чути від Шабуніна рослідувань корупції при владі, купили за 200 долярів, тепер лиже дупу!!! Відреагував - це коли щось зробив, а не почав погрожувати, як гопнік, відчуйте різницю!!!
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14.09.2021 09:30 Відповісти
Вопщєм,почув "антикорупціонєр",-бий на звук.
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14.09.2021 09:38 Відповісти
....
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14.09.2021 09:39 Відповісти
Мафія клованів і юридично безграмотних шахраїв хоче побороти юридично підковану і моноліту мафію суддівську. Запасаємось чипсами та попкорном!
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14.09.2021 09:39 Відповісти
це все філіали одної мафії.
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14.09.2021 09:59 Відповісти
шабунін забув як Зєля "розібрався" із Окружним, вовчим судом?

Навряд чи.

шабуніна явно простимулювали єрмаки-татарови.
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14.09.2021 09:43 Відповісти
І про те, як Зєля підтерся петицією проти Татарова, яку закликав людей підписати сам шабунін, він також "забув".

Купити більшу частину корабельних сосен з посвідченнями журналіста коштує 200 баксів.

Скільки коштує шабунін?
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14.09.2021 10:02 Відповісти
Явно, это как? Хату спалили, или новую в Конча-Заспе отстроили? Значение слова явно-не скрывая, не тайно; открыто. А если вся эта стимуляция в открытую и не таясь, то вам не составит труда материализовать свое утверждение.
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14.09.2021 10:08 Відповісти
Тільки безмежно тупа істота або продажна до сих пір може вірити в те, що єрмак і татаров це зло, а Зєля хороший.

шабунін транслює саме такі тези.

В мене є сумнів, що він настільки тупий.

Ви ставите саме на тупість , а не на продажність шабуніна?
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14.09.2021 10:13 Відповісти
С чего вы взяли? Как раз я ставлю на продажность Шабунина. Только не Ермаку и Татарову, а США и госдепу. И кстати, не вижу в этом ни чего плохого. Видите как получается. Мнение у нас с вами о Шабунине одно, только акценты разные. А в этом вся и суть, в акцентах. И если я могу подтвердить явное(гранты из США в качестве оплаты), то вы свою "явь"(стимуляцию от Ермака-татарова) подтвердить не в состоянии. Только и всего.
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14.09.2021 10:23 Відповісти
Чим ви пояснюєте віру шабуніна в бажання та здатність Зєлі проводити реформи, зокрема в судовій системі?
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14.09.2021 10:34 Відповісти
Алла, може, Вам відомо, а може ні - але до Вас вчепився професійний троль на цьому форумі, якому все-одно, за що сперечатись. Навіть буває і таке, що він обстоює і правильні речі - як то запровадження ринку землі... Але зачасту - "аби просратись"; як ото Портос у Дюма: ""б'юся, тому що б'юся"
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14.09.2021 11:00 Відповісти
Не знаю троль він чи ні. В мене є досвід спілкування з ним в попередні роки.

Зараз він поводить себе адекватніше.
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14.09.2021 11:07 Відповісти
С тролем не согласен. Категорически. С Портосом и Дюма развеселил. Пять балов и лайк.
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14.09.2021 12:07 Відповісти
Еще, не согласен со словом "вчепився". Просто общаюсь с адекватным , культурным человеком. Да, наши мнения часто не совпадают, но в этом и есть свой плюс, поспорить-подискутировать. Главное адекватно и вежливо, без швыряний какашек и шуточек времен а-ля детский сад. Один умный человек сказал :"В споре рождается истина". Я с ним абсолютно согласен.
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14.09.2021 12:42 Відповісти
Пояснить это мне вам ни как не получится. Это не возможно. Я не телепат , и не Кашпировский с Вангой. Мое мнение, я Вове не совсем доверяю. Вернее, совсем не доверяю. Но бывает и у него в его действиях случаются чудеса, в хорошем смысле этого слова, как то открытый рынок земли, и электронные сервисы типа "Дия". Но этой ложки меда так мало, что бы испортить бочку гов...на. Ну как то так. Как думаю, так и говорю. Что там думает Виталя, и на что надеется ...? Пусть надеется, и пусть делает. За это ему янки гроши платят. Цель то правильная. А как получится? Просто я не считаю, что за одно его слово в поддержку намерений Вовы(повторюсь, только намерений), можно говорить , что он (шабунин) этим Воврй простимулирован. Причем, ЯВНО. Для меня слово явно должно воплотиться в материальные,или иные ценности, которые легко подтвердить и представить. Только не одними словами.
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14.09.2021 12:28 Відповісти
Посмотрим во что вьiльется рынок земли от Зели, кто приберет к рукам землю.

Реестр владельцев земли уже в открьітом доступе?

"Янки" понятие растяжимое. Есть Конгресс США и есть бьівшая посол Йованович, ранее заявлявшая об "украинских" кольчугах в Ираке, и от которой не вьілазил подонок СерЛещ, тянувший во власть марионетку ахмета, бени и прочих подобньіх Зелю.

Помогала легитимизировать паяца в роли реального кандидата в президентьі, принимая его в посольстве.

Она не видела, не понимала кто стоит за зеленьім Буратино или сознательно помогала захвату власти мафией?
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14.09.2021 15:38 Відповісти
"Посмотрим во что вьiльется рынок земли от Земли, кто приберет к рукам землю" А кто и за сколько ее(землю) уже до этого прибрал? Кто приберет, смотрим текст закона, там все понятно написано. А вот за сколько, это уже другой вопрос, по моему самый важный. Готов поспорить, что в результате принятого закона, цена на землю вырастет в разы. Люди смогут легально, а не по схемам продать свой пай, и получить за него реальную цену, а не подачки от нашей псевдоэлиты.

""Янки" понятие растяжимое. " Я конечно не спец. кто там в США Шабунину бабки платит, но могу предположить, что без Сената и Конгресса, там дело не обошлось. Ну а Госдеп уже распределяет .

Йованович не комментирую, так как я не историк и не писатель беллетрист. Пусть ее оценивает руководство Джорджтаунского университета в Вашингтоне, там где она сейчас лекции читает.
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14.09.2021 16:55 Відповісти
Не нужно бьіть беллетристом, чтобьі оценивать действия, поступки политиков, чиновников.
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14.09.2021 18:10 Відповісти
ты просто наивный чукотский зыбил. Наши грантопляди типа Шабуньки или Серлеща тем и знамениты что готовы принимать со всех сторон и в любом количестве. И поэтому ставка на них американцев была большой ошибкой - это не активисты и не лучшие люди страны, а продажное говно без грамма принципа
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14.09.2021 10:43 Відповісти
Бурят, кончай "бояру" хряцать. Госдеп кому не попадя не платит.
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14.09.2021 12:04 Відповісти
т.е. по мнению шабуньки есть какой-то отдельный зеленский и отдельная "судебная" мафия? Типа хороший сцарь и плохие бояре?

Какое ж оно чмо продажное.
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14.09.2021 09:57 Відповісти
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14.09.2021 09:59 Відповісти
Парахаботи вже не сміються...

Бо Блазень не лише перебрав програму Бариги, але й, о, Боже!, почав її виконувати, а не дакларувати, як то робив папірєднік.

Тож зливайте Шоколадного Кнура!
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14.09.2021 11:43 Відповісти
зеленожопый - о какой "программе" которая выполняется оманским ослом идет речь?
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14.09.2021 12:44 Відповісти
правильно.
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14.09.2021 09:58 Відповісти
По дороге на работу не заметила ни одной тушки на фонарных столбах. Значит всё будет по-прежнему...
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14.09.2021 10:06 Відповісти
зіркова можливість для петі і інших аля-патріотів.. два самоскиди шин під раду суддів і тисяч десять мітингувальників на раз би вирішили справу реформи..

але петю це не цікавить.. тільки Шабунін лізе зі шкіри, розповідаючи як судова реформа потрібна людям, бізнесу і всієї країні.. тільки його ніхто чути не хоче..
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14.09.2021 10:10 Відповісти
ЗЫбил, судьи - не выборные. На причинном месте они вертели все твои шины.
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14.09.2021 10:45 Відповісти
Після закликів ( заохочень) зеленського до мешканців окупованих територій отримувати паспорти рф, а це значить для чоловіків призивного віку свідомо служити в зс рф, інших силових структурах мордору, те саме для тих, хто в запасі, що веде за собою до ймовірної участі у бойових діях на донбасі і вбивстві українських воїнів - будь які слова про те, зеленський щось розуміє в праві, чи взагалі, що це нормальна людина, для мене - нонсенс.
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14.09.2021 10:18 Відповісти
"Если Зеленский не проведет ни одной другой реформы, кроме судебной, он только им впишет себя в историю Украины" (с) - він вже раз зупинив оту судову реформу в 2019-му. Всього-то навсього потрібно було розігнати вовчий суд ОАСК (а це робиться спеціальною процедурою, - Верховною Радою за поданням Президента, така в нас Конституція), і подати по новому проект Закону про формування органів суддівського самоврядування - ВРП і ВККС. Натомість в вересні 2019-го новообрана ВР за поданням бубочки взагалі знесла ВККС, і досі нові судді не призначаються...
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14.09.2021 10:22 Відповісти
не сміши мої білі тапочки.

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14.09.2021 17:07 Відповісти
как назвать взрослых людей, которые до сих пор не вкурили, что кукла, имитирующая президента реально не может ничерта сделать... это имитатор, он просто играет роль, а людишкам, которые за ним стоят ни реформы, ни украинская армия, ни украинцы, ни Украина не нужны... Украина при клоуне для них это уютный бизнес-уголок, в котором можно доить простой народ, проталкивать любые законы, используя "монобыдло" и заодно избегать международных уголовных дел, в частности, расследования ФБР... Обращаться к зеленой кукле это все равно, что разговаривать с телевизором... смахивает на шизофрению...
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14.09.2021 10:31 Відповісти
Ага, я зрозуміла, ти Зе! і Ко! називаеш фаломітаторами, чи то я трішки перебрала?
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14.09.2021 17:15 Відповісти
Ещё один присосался к ОПе, как сосунок к сиське
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14.09.2021 11:14 Відповісти
Интересно, какую должность получит шабунин, вслед за наемом, лещенко, залищук?
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14.09.2021 15:59 Відповісти
Шабунін зеленіє, то піпець.
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14.09.2021 17:06 Відповісти
 
 