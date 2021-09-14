34 тис. грн штрафу: суд ухвалив вирок лікарю, який за хабарі видавав фальшиві довідки про COVID-19

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області оштрафував сімейного лікаря, який видавав довідки про відсутність антигену коронавірусу, не проводячи аналізу. Лікар заплатить 34 тисячі гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судовий репортер.

Згідно з матеріалами суду, 21 травня лікар дав вказівку медсестрі заповнити бланки довідок для шести пацієнтів про те, що антиген SARS-CoV2 не виявлено. При цьому жодні тести і відбір біоматеріалу не проводили.

Довідки лікар підписав і завірив своєю печаткою. За це отримав хабар у розмірі 2 тисяч гривень.

Інцидент стався в місті Павлоград у Центрі первинної медико-санітарної допомоги.

Рішенням суду на лікаря наклали штраф у 34 тисячі гривень, а також заборонили один рік видавати довідки, що стосуються наявності або відсутності коронавірусу.

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