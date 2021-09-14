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34 тис. грн штрафу: суд ухвалив вирок лікарю, який за хабарі видавав фальшиві довідки про COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Події

34 тис. грн штрафу: суд ухвалив вирок лікарю, який за хабарі видавав фальшиві довідки про COVID-19

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області оштрафував сімейного лікаря, який видавав довідки про відсутність антигену коронавірусу, не проводячи аналізу. Лікар заплатить 34 тисячі гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судовий репортер.

Згідно з матеріалами суду, 21 травня лікар дав вказівку медсестрі заповнити бланки довідок для шести пацієнтів про те, що антиген SARS-CoV2 не виявлено. При цьому жодні тести і відбір біоматеріалу не проводили.

Довідки лікар підписав і завірив своєю печаткою. За це отримав хабар у розмірі 2 тисяч гривень.

Інцидент стався в місті Павлоград у Центрі первинної медико-санітарної допомоги.

Рішенням суду на лікаря наклали штраф у 34 тисячі гривень, а також заборонили один рік видавати довідки, що стосуються наявності або відсутності коронавірусу.

Також дивіться: Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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т.е. деньги за две-три справки в уплату штрафа, ок.
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14.09.2021 09:15 Відповісти
За 17
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14.09.2021 09:40 Відповісти
примерно неделя работы по выдаче справок... оригинально конечно.. но без лоха жизнь плоха.... Есть вариант бесплатной вакцинации и вариант тупой покупки бумажки за половину зарплаты среднестатистического украинца....
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14.09.2021 09:43 Відповісти
💯
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14.09.2021 09:15 Відповісти
жестко. можно продавать справки дальше.
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14.09.2021 09:56 Відповісти
Нужно
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14.09.2021 10:00 Відповісти
Сейчас просто необходимо. Бо правительство вводит цветовую дифференциацию условно говоря штанов в Украине.
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14.09.2021 10:08 Відповісти
Ахах. Учитывая, что у нас прецедентное право можно считать, что продолжат их выдавать таким образом и далее. С другой стороны за подобную справку мне кажется больше и наказать то невозможно.
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14.09.2021 10:07 Відповісти
С каких пор у нас пецедентное право?
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14.09.2021 10:21 Відповісти
Но писать "Учитывая, что у нас прецедентное право можно считать" это явный перегиб.
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14.09.2021 10:50 Відповісти
Ок. Специалисты считают, что в Украине действует прецедентное право или по крайней мере его элементы.

Так Вас устроит?
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14.09.2021 11:31 Відповісти
Так устроит.
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14.09.2021 11:34 Відповісти
Пусть подает апелляцию!
Врачам разрешили визуально определять болен или нет пациент коронавирусом.
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14.09.2021 10:33 Відповісти
 
 