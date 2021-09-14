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Рішення про необхідність третього щеплення проти COVID-19 розглянуть протягом наступних двох тижнів, - Лапій

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Рішення про необхідність третього щеплення проти COVID-19 розглянуть протягом наступних двох тижнів, - Лапій

Рішення щодо потрібності вакцинації третьою дозою щеплення проти коронавірусної хвороби COVID-19 розглянуть впродовж наступних двох тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявив глава Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.

"За два тижні (приблизно буде це рішення. — Ред.)... Найближчим часом, приблизно за тиждень (розглянуть. — Ред.), вакцинуємо дітей від 12 років, чи не вакцинуємо, (також. — Ред.) щодо третьої дози для осіб з групи ризику, тяжкого перебігу COVID-19, які від початку погано відповідають на вакцинацію, мають нижчу ефективність. Ми розглянемо на НТГЕІ, будемо рекомендувати МОЗ. Я не знаю, яке буде наше рішення, але ми будемо це питання розглядати щодо третьої дози", — заявив Лапій.

Експерт вказав, що чим старший вік пацієнта, який отримує "бустерну" дозу, тим нижча ефективність: "Дві дози для осіб від 65 років — це 85% ефективності, не як у молодших людей".

Він додав, що перерва між дозами щеплення має бути приблизно 6 місяців: "Імунологи говорять від 6 місяців і більше, або близько 6 місяців. Ми бачимо це на прикладі Ізраїлю і де тривають такі інтервали між 2 і 3 дозою для осіб з групи ризику. Я думаю, що для осіб з групи ризику ми таке рішення приймемо, але поки почекаємо".

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 135 223 особи, загалом - 5 961 265, - МОЗ

Автор: Наталя Джума
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Вірусняк то мутує ..

.І так через пів року давай *нову вакцину !?
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14.09.2021 09:30 Відповісти
а чем вы рассматриваете решение?
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14.09.2021 09:40 Відповісти
Статистика полностью привитых стран показывает что прививки никак не помогают снизить процент госпитализаций или заболеваемость, более того, привитые становятся супер носителями которые в 21 раз более заразны чем не привитые. У меня одного возникает вопрос зачем наше государство повторяет чужие ошибки?

"Безумие - это точное повторение одного и того же действия. Раз за разом, в надежде на изменение" (с)
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14.09.2021 10:18 Відповісти
Сразу принимайте решение и о четвертой, пятой и т.д. Чего откладывать.....
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14.09.2021 10:26 Відповісти
Запамятайте і це призвісько - лапій. Аби і його з поплічниками тягти до суду за дії проти здоровья українців.
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14.09.2021 10:26 Відповісти
 
 