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У низці областей будуть встановлені камери для контролю за дотриманням карантину, - головний санлікар Кузін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У низці областей будуть встановлені камери для контролю за дотриманням карантину, - головний санлікар Кузін

У торгових центрах на рівні областей будуть встановлені спеціальні камери для контролю дотримання протиепідемічних норм.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в разі погіршення епідеміологічної ситуації будуть доволі часті візити в області, в окремі заклади, щоб пояснювати або на місці переконуватися в тому, що норми працюють ефективно. Також планують проводити виїзні засідання комісії ТЕБ та НС на рівні областей.

"Будуть встановлені спеціальні камери в торгових центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, чи дотримуються соціальної дистанції", - наголосив Кузін.

Також читайте: Кузін про переведення України в "жовту зону": Рішення, найімовірніше, буде цього тижня

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
со временем их оснастят станковыми пулеметами...
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14.09.2021 09:39
+5
кто-то из "слуг" торгует камерами
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14.09.2021 09:51
+5
А хто сказав, що ціль була зупинити епідемію?
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14.09.2021 10:01
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со временем их оснастят станковыми пулеметами...
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14.09.2021 09:39 Відповісти
....
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14.09.2021 09:47 Відповісти
Мне тут, на УКРНЕТе, попались ограничения "красной" зоны, где говорится о том, что даже на улицах нужно носить маску. Редчайшая подлость и мерзость, но в духе времени.
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14.09.2021 09:49 Відповісти
кто-то из "слуг" торгует камерами
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14.09.2021 09:51 Відповісти
Добре, якби на посаду головлікаря крім купленого диплому був би іспит з основ правознавства
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14.09.2021 09:59 Відповісти
Куме! Чули карантин посилюють!

Так куме, газ скоро по 34 грн буде!
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14.09.2021 09:59 Відповісти
Назовите хоть одну страну мира в которой ношение тряпки на морде хоть как-то помогло остановить эпидемию. Спасибо.
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14.09.2021 10:00 Відповісти
А хто сказав, що ціль була зупинити епідемію?
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14.09.2021 10:01 Відповісти
і "воронок" перед входом
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14.09.2021 10:01 Відповісти
Честно говоря, идея об оснащении станковыми пулеметами, больше подходит. Зачем промежуточные меры? Уничтожать- так уничтожать, по-полной!
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14.09.2021 10:06 Відповісти
Треба терміново вводити "трійки" для контролю за дотриманням правил карантину.
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14.09.2021 10:09 Відповісти
Вони вже є. РНБО.
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14.09.2021 12:00 Відповісти
Нью Васюки какие-то. Камеры, летучие отряды, тройки. И это только у санврача.
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14.09.2021 10:18 Відповісти
Віссаріонович вже крутиться в труні, як млинок. Ще трохи, і часи його правління здаватимуться ледь не взірцем свободи і демократії...
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14.09.2021 12:04 Відповісти
Та, ні. Зараз можно пропетляти.
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15.09.2021 01:18 Відповісти
Поки що.
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15.09.2021 17:00 Відповісти
Верной дорогой идем товарищи, прямиком в фашизм и тоталитаризм!!!
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14.09.2021 15:50 Відповісти
 
 