З наступного року в Харкові планують запустити виробництво вакцини проти COVID-19 CoronaVac, - мерія
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Група компаній "Лекхім" на своєму підприємстві в Харкові в 2022 році збирається запустити виробництво вакцини CoronaVac.
Про це стало відомо напередодні на зустрічі колективу "Лекхіму" із секретарем Харківської міської ради Ігорем Тереховим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.
"Це дуже важливий проєкт. Ми не знаємо, якою буде ситуація за місяць або два з пандемією. І те, що харківське підприємство збирається випускати вакцину і вкласти у виробництво приблизно 25-30 млн євро, - це дуже добре", - заявив Терехов.
Секретар міськради також зазначив, що влада Харкова зараз робить усе можливе для того, щоб підготуватися до вірогідної нової хвилі коронавірусу - закуповуються препарати, необхідне медичне обладнання, кисневі станції.
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Казали про астразенеку, роблять китайщину. Потім зрада видасть закон -обов'язкової вакцинації, щоб лайно задарма не пропало. Ще і зароблять грошенят на тупих вкраїнцях.
Сказал, что со следующего года неуколотым в Харькове создадут такую жизнь, что они за любые бабки будут бежать колоться.
нахіба потрібна короновак від халтурщиці богатирьової, коли населення
не хоче робити щеплення пфайзером ?
тип більше, що оригінальний короновак не признаний у Європі