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З наступного року в Харкові планують запустити виробництво вакцини проти COVID-19 CoronaVac, - мерія

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

З наступного року в Харкові планують запустити виробництво вакцини проти COVID-19 CoronaVac, - мерія

Група компаній "Лекхім" на своєму підприємстві в Харкові в 2022 році збирається запустити виробництво вакцини CoronaVac.

Про це стало відомо напередодні на зустрічі колективу "Лекхіму" із секретарем Харківської міської ради Ігорем Тереховим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.

"Це дуже важливий проєкт. Ми не знаємо, якою буде ситуація за місяць або два з пандемією. І те, що харківське підприємство збирається випускати вакцину і вкласти у виробництво приблизно 25-30 млн євро, - це дуже добре", - заявив Терехов.

Секретар міськради також зазначив, що влада Харкова зараз робить усе можливе для того, щоб підготуватися до вірогідної ​​нової хвилі коронавірусу - закуповуються препарати, необхідне медичне обладнання, кисневі станції.

Читайте: Поява вакцини проти грипу українського виробництва запланована на перше півріччя 2022 року, - Кузін

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Цеє...моря порада зебілам - коліть хорошу вакцину поки вона є, інакше Зеля вас штрикне аналогом короноваку. А може то спутнік, взагалі.. хто тих вилупків знає.. Вже ж були вітчизняні вакцини, від яких діти повмирали..
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14.09.2021 09:46
+7
Чудово! Шмурдяк не визнаний за вакцину в ЄС!! Вперед до комунізму! Зе і Ляо дружба мир балалайка!
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14.09.2021 09:57
+3
И нахрена? У этого китайского дерьма эффективность как у спортлото и за границу с этими прививками не пускают.
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14.09.2021 09:42
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И нахрена? У этого китайского дерьма эффективность как у спортлото и за границу с этими прививками не пускают.
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14.09.2021 09:42 Відповісти
популизм
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14.09.2021 09:57 Відповісти
Пускают.
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14.09.2021 10:22 Відповісти
меня с ним в Хорватию не пустили - ЕС не одобрила CoronaVac, а Sinopharm - ОК
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14.09.2021 10:34 Відповісти
Меня в Турцию пустили.
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14.09.2021 20:42 Відповісти
а чего ж туркам не пускать - они же сами у себя использовали короновак, и потом, Турция не член ЕС
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15.09.2021 12:43 Відповісти
Вопрос был за границу, в ЕС страны постепенно признают короновак, а вообще, конечно желательно вакцинироваться сразу тем где везде пускают, но в моём случае выбора небыло.

http://lowcostavia.com.ua/open-eu-karta-i-spysok-dlia-ukrainy/
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16.09.2021 09:49 Відповісти
Абишо...

Казали про астразенеку, роблять китайщину. Потім зрада видасть закон -обов'язкової вакцинації, щоб лайно задарма не пропало. Ще і зароблять грошенят на тупих вкраїнцях.
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14.09.2021 09:44 Відповісти
Цеє...моря порада зебілам - коліть хорошу вакцину поки вона є, інакше Зеля вас штрикне аналогом короноваку. А може то спутнік, взагалі.. хто тих вилупків знає.. Вже ж були вітчизняні вакцини, від яких діти повмирали..
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14.09.2021 09:46 Відповісти
И то, что харьковское предприятие собирается выпускать вакцину и вложить в производство примерно 25-30 млн евро, - это очень хорошо", - заявил Терехов.

Сказал, что со следующего года неуколотым в Харькове создадут такую жизнь, что они за любые бабки будут бежать колоться.
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14.09.2021 09:45 Відповісти
а шо делать? коли уровень развития общества в Украине такой, что максимум что можем придумать - так это купить китайскую линию по производству....не создать самим а тупо купить - бо нет трудовых ресурсов , способных к разработке и созданию высокотехнологичных линий ни желания платить им достойно....
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14.09.2021 09:50 Відповісти
Чудово! Шмурдяк не визнаний за вакцину в ЄС!! Вперед до комунізму! Зе і Ляо дружба мир балалайка!
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14.09.2021 09:57 Відповісти
богатирьова у своєму репертуарі..

нахіба потрібна короновак від халтурщиці богатирьової, коли населення

не хоче робити щеплення пфайзером ?

тип більше, що оригінальний короновак не признаний у Європі
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14.09.2021 10:00 Відповісти
Як це нахіба? А гроші заробляти? Тут головне не те що населення не зробить щеплення. Тут головне, що держава її закупить.
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14.09.2021 10:12 Відповісти
Меня удивляет другое уже давно выделены другие штаммы вируса, но ни в одну ИНАКТИВИРОВАННУЮ вакцину, к которой относится и CORONAVAC их до сих пор не добавили /сделав поливакцину от короновируса/ ПОЧЕМУ?
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14.09.2021 10:03 Відповісти
Спутник В вони вже запускали, тепер китайцям треба допогти залізти в Україну.
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14.09.2021 10:16 Відповісти
Бабки заробят, а вот от кронвируса не спасет эта вакцина.
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14.09.2021 10:36 Відповісти
Все очень просто: самозванец-рыг терехов готовится к выборам. Быдлохарьковчане проголосуют или за него, или за допу, последний усиленно распространяет газетенки, быдло их охотно разбирает, а этот должен же чем-то ответить. К самой вакцине или к борьбе с вирусом это не имеет никакого отношения.
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14.09.2021 10:49 Відповісти
 
 