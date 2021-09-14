Представникам спецмісії ОБСЄ передано ноту про обстріли з боку військ РФ, у яких загинули четверо і поранено 13 українських воїнів, - СЦКК
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13 вересня була проведена позачергова зустріч із представниками офісу СММ ОБСЄ щодо взаємодії в Україні, з приводу систематичного порушення режиму припинення вогню ВФ РФ, що призвело до поранення тринадцяти і загибелі чотирьох військовослужбовців Збройних Сил України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Під час зустрічі представникам Місії була передана офіційна нота, в якій надано оцінку ситуації, яка склалася в операційній зоні ООС 11 та 12 вересня.
Так, 11.09.2021 у результаті застосування з боку ВФ РФ стрілецької зброї, ручних і станкових гранатометів, мінометів калібру 82 мм і 120 мм, артилерії калібру 122 мм було скоєно 28 обстрілів позицій Збройних Сил України. Вчергове коригування вогню артилерії противника відбувалося за допомогою БПЛА, що також є порушення заходів режиму припинення вогню.
Крім того, 11.09.2021 застосовуючи артилерію калібру 122 мм збройні формування РФ обстріляли Новогнатівку, Верхньоторецьке, Кряківку, Мар'їнку, чим спричинили пошкодження приватним будівлям.
12.09.2021 у результаті застосування засобів вогневого ураження ближнього бою, а також мінометів калібру 82 мм і 120 мм, артилерії калібру 122 мм і ПТРК з боку ЗФ РФ було здійснено 19 обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок чого загинуло двоє і зазнали важких поранень троє військовослужбовців Збройних Сил України.
"За вказаний період УС СЦКК на адресу СММ ОБСЄ було надано 109 нот щодо грубих порушень режиму припинення вогню з боку ЗФ РФ. Незважаючи на численні звернення необхідної реакції з боку збройних формувань отримано не було, що вчергове підтвердило підступність ЗФ РФ", - йдеться в повідомленні.
У штабі наголосили, що в разі подальшого загострення обстановки та недотримання з боку ЗФ РФ режиму припинення вогню, Збройні Сили України залишають за собою право надавати адекватну відповідь із залученням необхідних сил та засобів.
Будь ласка, зачекайте...
т.е пока все нормально?
Зелене чмо навіть РНБО не скликало. Не збільшило витрати на армію, не почало мобілізацію.
Агов, у нас на білоруській стороні на кордоні в тисячу км тренуються кацапи. Вони залишать всю зброю і війська там. Ще й ракетні комплекси встановлюють. А зелена бридота за два роки жодної ракети у військо не поставила. Вихвалялось на параді досягненнями попередника.
Ми ж вразливі шо капець. Москалі зайдуть коли захочуть.
109!!! Чекаємо 1000 , а потім може нарешті неадекватну відповідь дати з усіх гармат? А не з АК...
Анатолий Штирлиц
На це можна дивитися вічно, як і на заголовки російських інформагенств: "Безжалостный украинец избивал уже нокаутированного Устинова. Куда смотрел судья?" Браво Влад
https://twitter.com/i/status/1437660844255547394
https://twitter.com/nevedimka123/status/1437278480123695110?s=19