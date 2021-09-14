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Представникам спецмісії ОБСЄ передано ноту про обстріли з боку військ РФ, у яких загинули четверо і поранено 13 українських воїнів, - СЦКК

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Представникам спецмісії ОБСЄ передано ноту про обстріли з боку військ РФ, у яких загинули четверо і поранено 13 українських воїнів, - СЦКК

13 вересня була проведена позачергова зустріч із представниками офісу СММ ОБСЄ щодо взаємодії в Україні, з приводу систематичного порушення режиму припинення вогню ВФ РФ, що призвело до поранення тринадцяти і загибелі чотирьох військовослужбовців Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Під час зустрічі представникам Місії була передана офіційна нота, в якій надано оцінку ситуації, яка склалася в операційній зоні ООС 11 та 12 вересня.

Так, 11.09.2021 у результаті застосування з боку ВФ РФ стрілецької зброї, ручних і станкових гранатометів, мінометів калібру 82 мм і 120 мм, артилерії калібру 122 мм було скоєно 28 обстрілів позицій Збройних Сил України. Вчергове коригування вогню артилерії противника відбувалося за допомогою БПЛА, що також є порушення заходів режиму припинення вогню.

Крім того, 11.09.2021 застосовуючи артилерію калібру 122 мм збройні формування РФ обстріляли Новогнатівку, Верхньоторецьке, Кряківку, Мар'їнку, чим спричинили пошкодження приватним будівлям.

12.09.2021 у результаті застосування засобів вогневого ураження ближнього бою, а також мінометів калібру 82 мм і 120 мм, артилерії калібру 122 мм і ПТРК з боку ЗФ РФ було здійснено 19 обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок чого загинуло двоє і зазнали важких поранень троє військовослужбовців Збройних Сил України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн загинув унаслідок російського обстрілу на Донбасі. Війська РФ били зі 122-мм артилерії та 120-мм мінометів, за добу - 12 порушень "тиші", - штаб ООС

"За вказаний період УС СЦКК на адресу СММ ОБСЄ було надано 109 нот щодо грубих порушень режиму припинення вогню з боку ЗФ РФ. Незважаючи на численні звернення необхідної реакції з боку збройних формувань отримано не було, що вчергове підтвердило підступність ЗФ РФ", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що в разі подальшого загострення обстановки та недотримання з боку ЗФ РФ режиму припинення вогню, Збройні Сили України залишають за собою право надавати адекватну відповідь із залученням необхідних сил та засобів.

Представникам спецмісії ОБСЄ передано ноту про обстріли з боку військ РФ, у яких загинули четверо і поранено 13 українських воїнів, - СЦКК 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
...в случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдения со стороны ВФ РФ режима прекращения огня, Вооруженные Силы Украины оставляют за собой право предоставлять адекватный ответ

т.е пока все нормально?
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14.09.2021 09:49
+6
Кацап- очень подлая и наглая тварь, до момента, пока не получит *********. После этого он быстро становится терпилой и нытиком. Гнилой народец.
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14.09.2021 10:30
+4







Анатолий Штирлиц


На це можна дивитися вічно, як і на заголовки російських інформагенств: "Безжалостный украинец избивал уже нокаутированного Устинова. Куда смотрел судья?" Браво Влад

https://twitter.com/i/status/1437660844255547394




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14.09.2021 09:56
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...в случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдения со стороны ВФ РФ режима прекращения огня, Вооруженные Силы Украины оставляют за собой право предоставлять адекватный ответ

т.е пока все нормально?
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14.09.2021 09:49 Відповісти
Это не «случай», это неизбежный факт как восход солнца завтра.
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14.09.2021 12:03 Відповісти
а стрелять в ответ не пробовали или привычнее мамке пожаловаться?
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14.09.2021 09:51 Відповісти
низзя стрелять - там "заложники"!
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14.09.2021 09:56 Відповісти
там наші люди..
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14.09.2021 22:55 Відповісти
Чому не збирається радбез ООН ?

Зелене чмо навіть РНБО не скликало. Не збільшило витрати на армію, не почало мобілізацію.

Агов, у нас на білоруській стороні на кордоні в тисячу км тренуються кацапи. Вони залишать всю зброю і війська там. Ще й ракетні комплекси встановлюють. А зелена бридота за два роки жодної ракети у військо не поставила. Вихвалялось на параді досягненнями попередника.

Ми ж вразливі шо капець. Москалі зайдуть коли захочуть.
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14.09.2021 09:52 Відповісти
Треба ще в СПОРТЛОТО звернутися !!! Може допоможуть !!!
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14.09.2021 09:53 Відповісти
Обсє не допомагає, воно тільки спостерігає і фіксує. Мабуть для майбутніх судових тяжб
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14.09.2021 09:59 Відповісти
"За указанный период УС СЦКК в адрес СММ ОБСЕ было предоставлено 109 нот относительно грубых нарушений режима прекращения огня со стороны ВФ РФ"..

109!!! Чекаємо 1000 , а потім може нарешті неадекватну відповідь дати з усіх гармат? А не з АК...
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14.09.2021 09:56 Відповісти







Анатолий Штирлиц


На це можна дивитися вічно, як і на заголовки російських інформагенств: "Безжалостный украинец избивал уже нокаутированного Устинова. Куда смотрел судья?" Браво Влад

https://twitter.com/i/status/1437660844255547394




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14.09.2021 09:56 Відповісти
Избивать казламордых кацапов - это святое!
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14.09.2021 10:17 Відповісти
Кацап- очень подлая и наглая тварь, до момента, пока не получит *********. После этого он быстро становится терпилой и нытиком. Гнилой народец.
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14.09.2021 10:30 Відповісти
Нота? Да мочить их надо ,пока не выросли!
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14.09.2021 09:58 Відповісти
Задолбали уже своими Нотами! Решайте вопрос! Или путём переговоров или путём ответных действий, или идите ***** со своих кресел! Вас- бездарных, тупых, ленивых **********, выбирали представлять Украину и решать все сложные вопросы переговорным путём! Каждый день гибнут молодые ребята, пока они Ноты пишут... Шоб вам уже поперёк горла стало горе людей, мрази конченный!
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14.09.2021 10:15 Відповісти
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14.09.2021 10:31 Відповісти
І шо? Ну направілі ноту, далі шо? От коли за кожного вбитого кацапами нашого воїна жахнути по кацапсинам так, шоб здохло їх не меньше тисячі тоді щось почне змінюватись. А так... Одна маячня.
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14.09.2021 10:31 Відповісти
Надеюсь, нота была подана на коленях и с виноватым видом, как и принято у хохлов....
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14.09.2021 10:49 Відповісти
У кацапни три 200 х только за 12

https://twitter.com/nevedimka123/status/1437278480123695110?s=19
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14.09.2021 11:39 Відповісти
 
 