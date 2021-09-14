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Новини Політика України
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бешкет (574) Міністерство соціальної політики (594) Дзундза Ростислав (1)

Помічник "слуги народу" Дзундза, який пропонував поліцейським інтим-послуги, увійшов до складу Громадської ради при Мінсоцполітики

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Помічник

Помічник нардепа від "Слуги народу" Ростислав Дзундза, який потрапив у скандал після того, як пропонував поліцейським інтим-послуги в Києві, увійшов до складу Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Згідно з повідомленням, було затверджено новий склад Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України. До складу увійшли 35 представників інститутів громадянського суспільства, які були обрані шляхом рейтингового голосування на Установчих зборах для формування нового складу Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України, які відбулися 26 серпня 2021 року.

Ростислав Дзундза перебуває в Громадській раді як керівник правління громадської організації "Бюро соціальних і політичних розробок".

Нагадаємо, раніше Дзундза потрапив у скандал після того як у мережі з'явився відеоролик з його участю. Помічник нардепки від "Слуги народу" Неллі Яковлевої у спілкуванні з поліцейськими заявив, що хоче "відсосати х#й" і що є "не останньою людиною в Україні".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Помічник нардепа "СН" Дзундза пропонував поліцейським інтим-послуги в Києві: "Я люблю хлопців красивих. Хочу сьогодні відсосати. Я не остання людина у цій країні". ВIДЕО

Помічник слуги народу Дзундза, який пропонував поліцейським інтим-послуги, увійшов до складу Громадської ради при Мінсоцполітики 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
ЯКИХ РЕФОРМ ВАМ ЩЕ НЕ ХВАТАЄ , А , ЗЕШОБЛО ?
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14.09.2021 10:32
+26
Програма презедента зеленского: "Велике смоктівництво"
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14.09.2021 10:41
+22
*ля.Может эта власть нам всем просто снится и это все понарошку?(((
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14.09.2021 10:32
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14.09.2021 10:31 Відповісти
Програма презедента зеленского: "Велике смоктівництво"
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14.09.2021 10:41 Відповісти
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14.09.2021 11:00 Відповісти
Ото вже насосеться, сосунок! Ціле міністерство! 😁
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14.09.2021 11:25 Відповісти
я так понял, он таки нашел себе крепкого паренька, тоже не из последних людей в государстве?
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14.09.2021 10:31 Відповісти
Зачем искать, они все там такие.
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14.09.2021 10:36 Відповісти
ЯКИХ РЕФОРМ ВАМ ЩЕ НЕ ХВАТАЄ , А , ЗЕШОБЛО ?
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14.09.2021 10:32 Відповісти
*ля.Может эта власть нам всем просто снится и это все понарошку?(((
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14.09.2021 10:32 Відповісти
НОВІЄ ЛИТСА !!!!!!
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14.09.2021 10:33 Відповісти
Сисуни і смоктухи.
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14.09.2021 10:35 Відповісти
всё логично, зеленский ценит пид*расов
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14.09.2021 10:33 Відповісти
Свої до своїх!
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14.09.2021 10:49 Відповісти
Шось я пропустив. Так він своє дупло пропонував чи чиєсь чуже?
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14.09.2021 10:34 Відповісти
он свой рот предлагал
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14.09.2021 10:57 Відповісти
Щаслива людина...ще не бачив відос з цім звіздіцом...
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14.09.2021 11:15 Відповісти
Ну слава Богу шо хоч тут повезло...
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14.09.2021 11:25 Відповісти
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14.09.2021 10:34 Відповісти
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14.09.2021 10:34 Відповісти
Повну картинку не виставляю бо забанять. Там стоїть з перебентованим

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14.09.2021 11:02 Відповісти
А кому ж він відсмоктав, перепрошую ?
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14.09.2021 10:34 Відповісти
Підозрюю, що нікому. Це у нього така нав'язлива мрія. Оскільки всі його цураються, то ходить, просить по вулиці. Йому схоже навіть на Окружній не дають. Писок загаддений.
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14.09.2021 11:30 Відповісти
А посаду йому за так дали ?
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14.09.2021 11:34 Відповісти
Думаю, посадою відкупилися, щоб не приставав. 😁
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14.09.2021 11:47 Відповісти
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14.09.2021 10:35 Відповісти
Так у зелёных только анал табу, а всё остальное в порядке вещей !

Короче, парни - хоть куда.....
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14.09.2021 10:36 Відповісти
Ну вот..Не дали пососать йух Дзундзе?Теперь получатели пособий,субсидий и пенсий будут иметь возможность отсосать у Дзунзы.Слава Зе.
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14.09.2021 10:36 Відповісти
блин с вами трудно не согласиться...
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14.09.2021 10:40 Відповісти
Понавибирали збочинців..
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14.09.2021 10:40 Відповісти
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14.09.2021 10:41 Відповісти
Тут хоч номера авто й не видно , але здогадатись не важко . .

.
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14.09.2021 10:41 Відповісти
Какие такие изменения к лучшему в социальной политике Украины, будет производить вот эта **********?!!!
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14.09.2021 10:42 Відповісти
ну наконец-то!!! теперь заседания Общественного совета при Министерстве социальной политики не стыдно будет и на Порно Хабе выложить а что? членограям в презы можно, а членососам в наблюдательный совет низзя???
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14.09.2021 10:44 Відповісти
а полісмену таки личить його кохання
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14.09.2021 10:46 Відповісти
Пливе човен (пам`яті Василя Сліпака)
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14.09.2021 10:48 Відповісти
просто чувствуем разницу между хряком в новости и Человеком.
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14.09.2021 10:57 Відповісти
"Бюро социальных и политических разработок) будет задним приводом разрабатывать...
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14.09.2021 10:49 Відповісти
насосал, а чё такого, ахахаха
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14.09.2021 10:50 Відповісти
Зебобики, а вы тоже любите сос@ть?
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14.09.2021 10:50 Відповісти
А що вони роблять уже другий рік?
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14.09.2021 10:52 Відповісти
Йому б після такого забігти в ліс ... вірьовку та мило, а воно лізе далі сосать....
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14.09.2021 10:53 Відповісти
Боже мой, после подобного зашквара - отставка, политическое и общественное небытие и чтоб хоть жена не свалила: как жить с *уе*осом?! Эх, Украина...
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14.09.2021 10:55 Відповісти
помните план пятого брауни про трансформацию Украины на 280 лярдов зелени который он представлял в штатах? так вот - нет никакого плана и что оно там "представляло" никто не знает

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14.09.2021 10:56 Відповісти
Анекдот про Азарова. Їде Янукович з Азаровим у Межигір'я. На трасі стоїть вказівник "На дачу", а за ним великий рекламний щит "НАСОСИ". Азаров прочитав та й каже: "Ето же сколько сосать на дачу прійдьотца".

Принаймні на громадську раду при Мінсоцполітики помічник слуги народу вже насосав.
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14.09.2021 10:59 Відповісти
Якщо є можливість запропонувати інтимні послуги, то їх треба запропонувати. Дуже просто.
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14.09.2021 11:04 Відповісти
дуже потрібний кадр в зеленій шоблі
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14.09.2021 11:06 Відповісти
- Мама! Я у тебя красавица?

- Нет сынок! Ты у меня *******.
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14.09.2021 11:09 Відповісти
Надо сразу назначить на уповноваженого по делам матери и ребенка, а то латентная дискриминация получается, недоевропейскость.
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14.09.2021 11:14 Відповісти
Предлагал полицейским услуги, а теперь будет пенсионерам предлагать.
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14.09.2021 11:15 Відповісти
Привязать зеленского с ермаком и с первой леди к стулу и заставить смотреть 24*7 на Дзунзу-відсмоктувача, пока не СТОШНИТ! Какой мерзавец с каким конкурсом берет цю гидоту-дзунзу на работу?!!
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14.09.2021 11:22 Відповісти
Гомогруппировка сформировалась с начала советской власти. В 1930-е она была уже влиятельна. А с приходом американского посольства гомосексуалистов во власть селекционируют системно.
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14.09.2021 12:40 Відповісти
МДА,нарошно непридумаешь и такое будет у ВЛАСТИ,и надеюсь,что он,и те кто, его туда протолкнули-на работу-полетят,КОГДА ЭТО УЗНАЕТ ПРИЗИДЕНТ,а журналисты пускай пустят стеб на это ДЗДЗУНЗА
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14.09.2021 12:01 Відповісти
ну хоть там ему "на клык" дадут.....
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14.09.2021 14:29 Відповісти
Ну теперь команда ЗЕ, которой так гордится Шмыгаль, официально команда ********* и наркоманов.
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14.09.2021 14:39 Відповісти
мабудь гарно відсосав! Короче насосал должность! видать при влади сплошные *********.. тфю гидота! куда мы катимся, постой паравоз не стучите колеса........................
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14.09.2021 18:20 Відповісти
Это все фигня. А вот сколько в Украине министерсив и комитетов? А сколько при них "общественных советов?? А скоко разных "бюро общественных организаций"? И на содержание всех этих захребетников выжимают налоги с населения и предпринимателей? Как этому положить край? Что бы вся эта шло..бень слезла с освоения бюджетов?
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14.09.2021 22:41 Відповісти
Ааа! Це той шалун-смоктун, який наче остання повія шукав собі для рота чуваків.
Шкодую, що подивилась те відео. Огидно не те, що він гей, аогидно те, як він себе поводив та що говорив.
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14.09.2021 22:51 Відповісти
 
 