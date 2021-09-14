За добу в Києві виявили 412 нових випадків COVID-19, померли 10 осіб - найбільше з початку червня. КАРТА

За добу в Києві виявили 412 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 228 273), зафіксовано 10 летальних випадків.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, захворіли 233 жінки віком від 19 до 91 року, 134 чоловіки віком від 18 до 87 років, 19 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 26 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

Також зафіксовано 10 летальних випадків від вірусу (загалом 5318)

За добу госпіталізували 57 хворих на коронавірус і 43 з підозрою на COVID-19 і пневмоніями

201 особа подолали коронавірус (загалом 218 488).

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Святошинському (66), Солом'янському та Дарницькому (по 63), в Деснянському (57).

Нагадаємо, 10 летальних випадків за добу востаннє було зафіксовано 5 червня 2021 року.

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