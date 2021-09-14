На сьогодні в Україні вакциновано проти COVID-19 лише 20% від необхідної кількості громадян, - Кузін
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На сьогодні в Україні проти коронавірусу повністю вакциновано 20% від необхідної кількості населення для захисту від епідемії.
Про це головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін заявив в інтерв'ю LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб Україна вийшла на світові рівні, захистила максимум свого населення, треба вакцинувати принаймні 24 млн осіб - усе доросле населення. Сьогодні тільки 5 млн, це 20% від кількості, яка потребує щеплення відповідно до дорожньої карти", - заявив він.
За словами Кузіна, в Україні поки "не треба застосовувати якихось додаткових заходів або кардинальних змін, щоб людей перенаправити на вакцинацію".
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Case-Fatality Ratio
Israel 0.63%
Ukraine 2.39%
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Не впечатляет.
https://thepage.ua/news/koronavirus-v-ukraine-statistika-zabolevanij-i-privivok-na-14-sentyabrya
Если в Украине 1 зараженный заразит 3-х человек, то это по-Вашему, намного меньше, чем в Израиле 1 зараженный заразит 3-х человек?
100 зараженных в большом городе проконтактируют с определенным количеством незараженных. И общая численность населения в стране на эту цифру не влияет практически никак.
"100 зараженных в большом городе проконтактируют с определенным количеством незараженных. И общая численность населения в стране на эту цифру не влияет практически никак."
September 16 (GMT)
5,744 new cases and 101 new deaths in Ukraine [source]
September 15
4,640 new cases and 93 new deaths in Ukraine [source]
September 14
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September 15 (GMT)
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