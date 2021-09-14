На сьогодні в Україні вакциновано проти COVID-19 лише 20% від необхідної кількості громадян, - Кузін

На сьогодні в Україні проти коронавірусу повністю вакциновано 20% від необхідної кількості населення для захисту від епідемії.

Про це головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін заявив в інтерв'ю LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб Україна вийшла на світові рівні, захистила максимум свого населення, треба вакцинувати принаймні 24 млн осіб - усе доросле населення. Сьогодні тільки 5 млн, це 20% від кількості, яка потребує щеплення відповідно до дорожньої карти", - заявив він.

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За словами Кузіна, в Україні поки "не треба застосовувати якихось додаткових заходів або кардинальних змін, щоб людей перенаправити на вакцинацію".