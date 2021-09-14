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Бутусов про справу директора Павлоградського хімзаводу Шимана: Є сумніви в доцільності його арешту - зараз підприємство виконує безпрецедентне за масштабом замовлення в історії українського ОПК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бутусов про справу директора Павлоградського хімзаводу Шимана: Є сумніви в доцільності його арешту - зараз підприємство виконує безпрецедентне за масштабом замовлення в історії українського ОПК

Сьогодні зранку відбувається суд з обрання запобіжного заходу директору Павлоградського хімічного заводу Леоніду Шиману у Вищому антикорупційному суді.

Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Запобіжний захід - 43 мільйони гривень застави або тримання під вартою. Згідно з матеріалами підозри, судять Шимана за те, що він нібито працював через комерційну компанію-посередника з продажу вибухівки для гірничо-рудних комбінатів, що належать найбільшим фінансово-промисловим групам. Посередник приносив комбінату прибуток, але, за даними однієї з експертиз НАБУ, прибуток міг бути вищий на суму в 43 мільйони гривень. На суму недоотриманого, на думку слідства, прибутку і треба встановити заставу", - розповів він.

Також читайте: Гендиректор НВО "Павлоградський хімзавод" Шиман про підозру від НАБУ: Справу сфабриковано на замовлення гірничо-збагачувальних комбінатів

"Я б не писав про цю історію, оскільки пана Шимана я жодного разу в житті не бачив, і тільки кілька разів говорив по телефону, і вплутуватися в історію з персоною, яка 20 років керує заводом, це токсично. Але зараз Павлоградський завод виконує без перебільшення безпрецедентне за масштабом замовлення в історії українського оборонно-промислового комплексу, пов'язане з постачанням на експорт великої партії української зброї, що стане справжнім технологічним проривом. Іноземне замовлення допоможе нам розвинути в себе нову галузь", - додав він.

"Шиман і його адвокати самі себе захистять на суді, і якщо є корупція – значить, треба відповідати й отримувати заслужене покарання, я це повністю підтримую", - акцентував журналіст.

"Але я пишу лише про запобіжний захід на період слідства. Оскільки не бачу загрози, що Шиман буде кудись бігти і ховатися, навіщо його на період слідства садити під арешт, призначаючи таку високу заставу в такій неоднозначній ситуації? Він нікуди не втече, не сховається, він продовжуватиме працювати. Його перебування на волі навряд чи може створити проблеми для слідства. Різне буває, згадаймо, які результати дали побудовані на експертизах справи про постачання ракет повітря-повітря в Індію або на поставку танкових двигунів на Львівський бронетанковий", - зазначив Бутусов.

Також читайте: Гендиректор НВО "Павлоградський хімзавод" Шиман про підозру від НАБУ: Справу сфабриковано на замовлення гірничо-збагачувальних комбінатів

"Шиман організував технологію виробництва української вибухівки для спорядження бойових частин українських боєприпасів. І Павлоградський завод цього року став першим підприємством, яке Міністерство стратегічних галузей промисловості перевело під своє пряме підпорядкування. Тому що реалізація ракетної програми визначена як державний пріоритет України згідно з указом президента №59 і низкою рішень РНБО, і експортні контракти можуть врятувати від розвалу 20 підприємств, зав'язаних у цей виробничий цикл", - підкреслив журналіст.

"Безумовно, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Вищий антикорупційний суд поставлять свої оцінки, і ухвалять незалежне рішення. Але я вважаю важливим дати додаткову інформацію, яку суд може для себе з'ясувати більш детально", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили, що держпідприємство "Павлоградський хімзавод" з вини керівництва недоотримало 43 млн грн доходу. У відповідь гендиректор НВО "Павлоградський хімзавод" Шиман заявив: "Справу сфабриковано на замовлення гірничо-збагачувальних комбінатів".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Может вся суть в выполнении заказа ОПК и кроется?...кому-то это не нравится...интересно, кому?...
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14.09.2021 11:20
+7
Та плювати вже на ОПК.

На армію.

Зелені заробляють бабло.

Наступний свій президентський термін зеленський поїде у москву з челобітною.
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14.09.2021 11:19
+7
мдаа.. щас не убивают конкурента.. щас "заказывают" конкурента в офисе перЗедента, в ГенПрокуратуре, в НАБУ, в ГБР, в СБУ и у ментов, а те уже задавят и поломают жизнь "левыми" предъявами.. и плевать им на интересы национальной безопасности..
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14.09.2021 11:28
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Та плювати вже на ОПК.

На армію.

Зелені заробляють бабло.

Наступний свій президентський термін зеленський поїде у москву з челобітною.
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14.09.2021 11:19 Відповісти
...у дерев'яному ящику. А оту важку челобітну зверху покладуть як речовий доказ.
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14.09.2021 14:15 Відповісти
Может вся суть в выполнении заказа ОПК и кроется?...кому-то это не нравится...интересно, кому?...
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14.09.2021 11:20 Відповісти
є два варіанти і вони реальні: одна особа, яка вже закінчила війну, ставить палки в колеса всім підприємствам, які виготовляють новітню зброю і вибухівку і другий - з'явилася нова дійна корова,що можде давати великі прибутки, на яку задивилися чи бородата бабуля, чи сам Найвелічайший. Він діє точно так, як діяв Янукович, обслуга в офісі та ж сама.
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14.09.2021 12:19 Відповісти
мдаа.. щас не убивают конкурента.. щас "заказывают" конкурента в офисе перЗедента, в ГенПрокуратуре, в НАБУ, в ГБР, в СБУ и у ментов, а те уже задавят и поломают жизнь "левыми" предъявами.. и плевать им на интересы национальной безопасности..
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14.09.2021 11:28 Відповісти
100% посадять - дєрьмак потурбується, інакше мацковські куратори будуть невдоволені
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14.09.2021 11:34 Відповісти
Шиман - это человек, который десятки лет наживается на заводе. Ещё давным давно американцы не продлили контракт по утилизации твердого ракетного топлива из-за тотальной коррупции. Этот же шиман почти каждый год начинает ныть о недостатке денег и шантажирует закрытием завода и техногенной катастрофой. Этот же шиман ещё лет 10 назад травил близлежащие районы едким дымом с завода по вечерам. Этот человек давно должен сидеть, но видимо у него хорошие связи где то выше, раз вместо тюрьмы ему все больше и больше денег выделяли.
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14.09.2021 11:44 Відповісти
Этот кошерный в двух ДТП засвечен, одно со смертельным исходом. Масса коррупционных скандалов, на экологию плевал с высокой башни. Он в Павлограде царь и бог, после Ахметки , конечно. Прямо незаменимый при всех властях. А сам завод очень важен для оборонки, тут Бутусов на все сто прав.
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14.09.2021 11:54 Відповісти
месяц назад рыгофашист бойко прихватизировал единственный в Украине заводик взрывчатки. А тут оказывается павлоградский завод будет мешать супербизнесу дружбана дерьмака - бойко-левочкина. Какое ужастное совпадение, это ваше антикоррупционное расследование.
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14.09.2021 11:52 Відповісти
Все по рыговско-ЗЕленому плану:

- ярославский в Харькове саботирует производство САУ и мтлб на тракторном;

- бойко призватизировал пиротехнику и химию для ракет;

- жеваго убил КРАЗ;

- новинский убил судостроительный в Николаеве;

- ЗЕленая шобла убила Богдан в Черкассах;

А сколько еще таких стратегических заводов было убито втихую!

- Закарпатский вертолетный;

- Луцкий и Львовский автозаводы;

- Юждизельмаш, который единственный в Украине выпускал моторы для БТР!
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14.09.2021 12:22 Відповісти
бутусов сделал все правильно. и не поминайте всуе по поводу и без пороха. а из-за ареста гендиректора есть возможность затормрзить важнейшее для оборонки производство. с грехами деректора можно спокойно разобраться. но кому-то очень надо тормозить нашу украинскую оборонку. чем не диверсия и сабботаж?
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14.09.2021 12:58 Відповісти
Зеленая плесень исполняет все по плану. На словах- Байден, чому мы не в нато. А на деле- аресты ключевых в оборонке фигур и шитье липовых дел по клистронам (про слив Вагнеров какбы само собой) и заказанное первый раз в году в августе - топливо для ЗСУ
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14.09.2021 12:15 Відповісти
пока зеленая наволочь садит очередную ключевую фигуру из оборонки, все обсуждают похож Лерос на себя на видео или не похож. и ведь народ ведется
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14.09.2021 13:43 Відповісти
 
 