Бутусов про справу директора Павлоградського хімзаводу Шимана: Є сумніви в доцільності його арешту - зараз підприємство виконує безпрецедентне за масштабом замовлення в історії українського ОПК

Сьогодні зранку відбувається суд з обрання запобіжного заходу директору Павлоградського хімічного заводу Леоніду Шиману у Вищому антикорупційному суді.

Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Запобіжний захід - 43 мільйони гривень застави або тримання під вартою. Згідно з матеріалами підозри, судять Шимана за те, що він нібито працював через комерційну компанію-посередника з продажу вибухівки для гірничо-рудних комбінатів, що належать найбільшим фінансово-промисловим групам. Посередник приносив комбінату прибуток, але, за даними однієї з експертиз НАБУ, прибуток міг бути вищий на суму в 43 мільйони гривень. На суму недоотриманого, на думку слідства, прибутку і треба встановити заставу", - розповів він.

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"Я б не писав про цю історію, оскільки пана Шимана я жодного разу в житті не бачив, і тільки кілька разів говорив по телефону, і вплутуватися в історію з персоною, яка 20 років керує заводом, це токсично. Але зараз Павлоградський завод виконує без перебільшення безпрецедентне за масштабом замовлення в історії українського оборонно-промислового комплексу, пов'язане з постачанням на експорт великої партії української зброї, що стане справжнім технологічним проривом. Іноземне замовлення допоможе нам розвинути в себе нову галузь", - додав він.

"Шиман і його адвокати самі себе захистять на суді, і якщо є корупція – значить, треба відповідати й отримувати заслужене покарання, я це повністю підтримую", - акцентував журналіст.

"Але я пишу лише про запобіжний захід на період слідства. Оскільки не бачу загрози, що Шиман буде кудись бігти і ховатися, навіщо його на період слідства садити під арешт, призначаючи таку високу заставу в такій неоднозначній ситуації? Він нікуди не втече, не сховається, він продовжуватиме працювати. Його перебування на волі навряд чи може створити проблеми для слідства. Різне буває, згадаймо, які результати дали побудовані на експертизах справи про постачання ракет повітря-повітря в Індію або на поставку танкових двигунів на Львівський бронетанковий", - зазначив Бутусов.

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"Шиман організував технологію виробництва української вибухівки для спорядження бойових частин українських боєприпасів. І Павлоградський завод цього року став першим підприємством, яке Міністерство стратегічних галузей промисловості перевело під своє пряме підпорядкування. Тому що реалізація ракетної програми визначена як державний пріоритет України згідно з указом президента №59 і низкою рішень РНБО, і експортні контракти можуть врятувати від розвалу 20 підприємств, зав'язаних у цей виробничий цикл", - підкреслив журналіст.

"Безумовно, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Вищий антикорупційний суд поставлять свої оцінки, і ухвалять незалежне рішення. Але я вважаю важливим дати додаткову інформацію, яку суд може для себе з'ясувати більш детально", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили, що держпідприємство "Павлоградський хімзавод" з вини керівництва недоотримало 43 млн грн доходу. У відповідь гендиректор НВО "Павлоградський хімзавод" Шиман заявив: "Справу сфабриковано на замовлення гірничо-збагачувальних комбінатів".