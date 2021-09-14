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Новини Політика України
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Кваснєвський щодо законопроєкту про олігархів: настільки спірні проєкти законів має вивчати Венеціанська комісія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кваснєвський щодо законопроєкту про олігархів: настільки спірні проєкти законів має вивчати Венеціанська комісія

Демократичні країни мають користуватися допомогою Венеціанської комісії під час підготовку спірних проєктів законів, яким очевидно є законопроєкт про олігархів в Україні.

Таку думку висловив експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський під час форуму YES.

"У демократичних країнах розгляд Венеціанською комісією - це нормальна процедура. Якщо є багато непорозумінь - то це хороший шлях", - сказав Кваснєвський. Він додав, що Польща активно використовувала допомогу цієї комісії під час вдосконалення власного законодавства за часів його президентства. "Ми це теж використовували в Польщі багато разів. Коли я як президент працював над конституцією - то теж радився з Венеціанською комісією, бо там найдосвідченіші юристи, які не займаються політикою", - зазначив колишній президент Польщі.

Нагадаємо, 2 вересня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказала на невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його до Венеціанської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту. 10 вересня Разумков направив законопроєкт до Венеціанської комісії. Це рішення вітали в консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати. Сам проєкт закону про олігархів на форумі YES розкритикували іноземні дипломати, бізнесмени та представники міжнародних організацій як такий, що порушує принципи демократії і верховенства права.

Фото: East News

Автор: Наталя Джума
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зекрысу уже с пособниками нацистов Фукс сравнил из за этой писульки -закона о олигархах...представляю какой облом у зекретинов-это же должно было быть так "победоносно")
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14.09.2021 11:25 Відповісти
Зелёнский , хочешь настоящую деолигархизацию - ломай механизмы влияния олигархов на власть, а не создавай позорные реестры.🙁
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14.09.2021 11:31 Відповісти
А в Польше почему не пользуются сейчас? Или закон о запрете абортов одобрен венецианской комиссией?
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14.09.2021 13:08 Відповісти
 
 