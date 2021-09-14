Ціна на газ у Європі вже перевищила рекордні $800 за тис. кубометрів

Ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures у вівторок вранці досягла 65,5 євро за кВт.год, або $800,2 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Интерфакс.

Таким чином, ціна оновила історичний максимум.

Раніше у вівторок ціна на газ у Європі перевищила позначку в 770 доларів за 1 тис. кубометрів.

У серпні середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило $533, на початку вересня - вже $669 за тисячу кубометрів. З початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF опинилася на рівні $346 за тисячу кубометрів.

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Напередодні Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) заявило, що отримало документи на сертифікацію Nord Stream 2 AG. Ухвалення рішення займе від чотирьох до шести місяців.

Зазначимо, ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів у підземних сховищах Європи за скорочення поставок з Росії. На цей момент європейські ПСГ заповнені менш ніж на 70%, що на 15% менше за середній рівень за останні п'ять років.

Нагадаємо, що в Держдепі США заявили, що Європі загрожує нестача газу взимку 2022 року.