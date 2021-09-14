Ціна на газ у Європі вже перевищила рекордні $800 за тис. кубометрів
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Ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures у вівторок вранці досягла 65,5 євро за кВт.год, або $800,2 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Интерфакс.
Таким чином, ціна оновила історичний максимум.
Раніше у вівторок ціна на газ у Європі перевищила позначку в 770 доларів за 1 тис. кубометрів.
У серпні середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило $533, на початку вересня - вже $669 за тисячу кубометрів. З початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF опинилася на рівні $346 за тисячу кубометрів.
Напередодні Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) заявило, що отримало документи на сертифікацію Nord Stream 2 AG. Ухвалення рішення займе від чотирьох до шести місяців.
Зазначимо, ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів у підземних сховищах Європи за скорочення поставок з Росії. На цей момент європейські ПСГ заповнені менш ніж на 70%, що на 15% менше за середній рівень за останні п'ять років.
Нагадаємо, що в Держдепі США заявили, що Європі загрожує нестача газу взимку 2022 року.
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целовались с ******? жрите. грязьпром просто не заполнил свои хранилища в ЕС а штаты отправили сжиженый газ в азию. что то мне подсказывает что это воспитание европы не только и не столько от *****, сколько от штатов
Тіко виберіть, мене, куди небуть
Може і зарплати не вистачить.
шо я не так понял? - заполнили кацапы или не заполнили европейские бочки - виноваты же вседа американцы?
так вдувать тот кацапский поток 2 с половиной, шо бы у евпейцев уже было или ну его на хмуй?
определитесь уже как то......
и шо я раньше етого не делал?
Казалось бы, дали достроить трубу, послав все принципы нахер, business as usual, real politic вся херня, зато газ дешевле будет. Не поняли ещё с кем связались, для рашки понятия "взаимовыгодно" не существует, если не нагнул лоха, значит херовый бизнес.
Короче Европа, кушайте не обляпайтесь.
Ціни піднімають європейські спекулянти. Потреби збільшились, каци притримуються мінімальних договірних поставок , виникає дефицит, хоч і невеликий, але достатній для розкрутки газового МММ.
Если Европа совсем отупела и поведется на этот шантаж то лавочку можно закрывать.
А німці...ну що німці...кацапи в них ще колишній ГДР відтяпають.
Если цены сохранят такой темп и зима не будет мягкой, Украине самой прийдеться выступать за скорейший запуск Северного потока 2.
До того ж на зиму вже закачали вдоста , і навіть більше ( -19 млрд м3 , при плані - 17 ) .
2. "Днем ранее Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) заявило, что получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG. Принятие решения займет от четырех до шести месяцев. "
1 + 2 = ???
А навіть якщо є, то чому б Європу не покошмарити, коли вони при тому ж ніяких договорів не порушують.
Чесно треба сказати, що та імперська мрія здійснилась. Причому силою європоців ніхто не підсажував - самі сіли.
ето когда вы Украину отдадите *****... - других вариантов нет.
но ето не про нас - работать и воевать, но мы устали...