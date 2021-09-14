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Шмигаль про можливі відставки в уряді: У мене претензій до Кабміну немає
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У прем'єр-міністра Дениса Шмигаля немає претензій до роботи очолюваного ним Кабінету Міністрів.
Про це він розповів на пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ
Прем'єр-міністр пропонує почекати і подивитися, які можуть бути ротації в уряді.
Відповідаючи на запитання, коли можливі зміни в Кабміні, він сказав: "Давайте доживемо і подивимося"
Він не озвучив прізвища тих міністрів, які можуть залишити свої посади.
Шмигаль наголосив, що в роботі уряду є певні нюанси, але вони не настільки значні, щоб порушувати кадрове питання.
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Будь ласка, зачекайте...
- Кто сшил костюм? Кто это сделал? Я ничего не буду делать, не буду кричать, я только хочу в глаза ему посмотреть.
Выходит сто человек. Я говорю:
- Ребята, кто сшил костюм?
Они говорят:
- Мы!
Я говорю:
- Кто это «мы»?
Они говорят:
- У нас узкая специализация. Один пришивает карман, один - проймочку, я лично пришиваю пуговицы. К пуговицам претензии есть?
- Нет! Пришиты насмерть, не оторвёшь! Кто сшил костюм? Кто вместо штанов мне рукава пришил? Кто вместо рукавов мне штаны пришпандорил? Кто это сделал?
Они говорят:
- Скажите спасибо, что мы к гульфику рукав не пришили.
Представляете? Их - сто, а я - один. И все стоят, как пуговицы: насмерть. И я сказал:
- Привет, ребята! Вы хорошо устроились!
Насправді весь кабмін сидить на банковій.