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Шмигаль про можливі відставки в уряді: У мене претензій до Кабміну немає

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль про можливі відставки в уряді: У мене претензій до Кабміну немає

У прем'єр-міністра Дениса Шмигаля немає претензій до роботи очолюваного ним Кабінету Міністрів.

Про це він розповів на пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ

Прем'єр-міністр пропонує почекати і подивитися, які можуть бути ротації в уряді.

Відповідаючи на запитання, коли можливі зміни в Кабміні, він сказав: "Давайте доживемо і подивимося"

Він не озвучив прізвища тих міністрів, які можуть залишити свої посади.

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Шмигаль наголосив, що в роботі уряду є певні нюанси, але вони не настільки значні, щоб порушувати кадрове питання.
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Я прихожу к директору, я говорю:
- Кто сшил костюм? Кто это сделал? Я ничего не буду делать, не буду кричать, я только хочу в глаза ему посмотреть.
Выходит сто человек. Я говорю:
- Ребята, кто сшил костюм?
Они говорят:
- Мы!
Я говорю:
- Кто это «мы»?
Они говорят:
- У нас узкая специализация. Один пришивает карман, один - проймочку, я лично пришиваю пуговицы. К пуговицам претензии есть?
- Нет! Пришиты насмерть, не оторвёшь! Кто сшил костюм? Кто вместо штанов мне рукава пришил? Кто вместо рукавов мне штаны пришпандорил? Кто это сделал?
Они говорят:
- Скажите спасибо, что мы к гульфику рукав не пришили.
Представляете? Их - сто, а я - один. И все стоят, как пуговицы: насмерть. И я сказал:
- Привет, ребята! Вы хорошо устроились!
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14.09.2021 11:18 Відповісти
Ці люди займають порожні кабінети.

Насправді весь кабмін сидить на банковій.
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14.09.2021 11:20 Відповісти
Короче кабмин працює для шмигаля, он доволен. Как и его хозяин.
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14.09.2021 12:15 Відповісти
 
 