УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4491 відвідувач онлайн
Новини Політика України П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
4 271 10
ДТП (4213) цензура (325) Бутусов Юрій (3140) ДБР (2567) Лерос Гео (381) Трухін (153)

ДБР миттєво дало коментарі щодо відео з критиком Зеленського Леросом, а стосовно ДТП "слуги народу" Трухіна мовчить 3 тижні, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ДБР миттєво дало коментарі щодо відео з критиком Зеленського Леросом, а стосовно ДТП

Щодо ситуації з відео, яке компрометує нардепа Гео Лероса, ДБР миттєво дало коментарі, що свідчить про те що розслідування ведеться активно. Водночас стосовно ситуації щодо ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна за 3 тижні ДБР не зробило офіційного повідомлення.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора на якомусь телеграм-каналі з'явилося компрометуюче відео з критиком президента Зеленського народним депутатом Гео Леросом. Я дізнався про це з екстреного повідомлення Державного бюро розслідувань, де у зв'язку з причетністю народного депутата були миттєво дані коментарі та стало ясно - розслідування ведеться активно! Прекрасна і швидка робота", - підкреслює журналіст.

"Але тут мені згадалося, що сьогодні рівно три тижні минуло з 23 серпня, коли народний депутат "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв ДТП, в якій було розбито три машини, постраждали 6 людей, які потрапили до лікарні", - нагадує він.

"Так от досі ДБР не зробило офіційного повідомлення, так хто ж у цьому ДТП є підозрюваним. Три тижні минуло. Де ж відео з камер спостереження на Бориспільській трасі, щоб встановити, хто за кермом? Три тижні. Який статус Трухіна у справі? Три тижні ... Адже ДТП зі спричиненням тілесних ушкоджень - це для звичайних громадян може закінчитися в'язницею. Але пояснювати що-небудь суспільству "Слуги народу" не збираються", - пише Бутусов.

"Тому ДБР мовчить, і не цікавиться відеозаписами, не коментує, що ж зробив високопоставлений "слуга народу", який абсолютно вільний, і веде звичний спосіб життя. Повідомлення про Лероса і Трухіна писали одні й ті самі люди, але яка величезна різниця!" - резюмував він.

Читайте: Столар передавав мені гроші за завданням Кличка на мурали, - Лерос

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що поінформувало Офіс генерального прокурора про можливий склад злочину в діях "особи, схожої на Гео Лероса". Йдеться про відео, опубліковане в Telegram, на якому схожий на нардепа чоловік домовляється з невідомим співрозмовником про організацію підпалу автомобіля Лероса.

Лерос назвав публікацію відео "брудною кампанією проти себе", яку організувала "зграя Зеленського". Нардеп стверджує, що звук на відео повністю сфабриковано.

Нагадаємо також, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
В цьому сенс існування ДБР ,кришувати зелену плісняву !!!)))
показати весь коментар
14.09.2021 11:35
+6
показати весь коментар
14.09.2021 11:30
+6
кстати а дэ Бубочка опять под столом в наркоманском угаре валяется????
показати весь коментар
14.09.2021 11:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.09.2021 11:30 Відповісти
В цьому сенс існування ДБР ,кришувати зелену плісняву !!!)))
показати весь коментар
14.09.2021 11:35 Відповісти
кстати а дэ Бубочка опять под столом в наркоманском угаре валяется????
показати весь коментар
14.09.2021 11:54 Відповісти
Если ты попал в Госдуму
По мандату от народа,
Ты сиди там сколько хочешь
И не бойся ничего:
Можешь окна бить в столовой,
Ехать запросто на красный,
Жечь дома, плевать в соседа
И печатать деньги сам.

А когда придут в фуражках
Злые милиционеры -
Покажи им смело фигу,
А другой рукой - мандат.
Пусть они откозыряют
И идут себе обратно -
Ты им кинь в окно гранатой,
Чтоб шагалось веселей!
.
Писай в урны, мучай кошек,
Грабь по пятницам сберкассы.
По субботам тещу смело
Шпарь горячим утюгом -
А коллеги-депутаты
Не дадут тебя в обиду:
Ведь у каждого есть теща
И сберкасса, и утюг...
показати весь коментар
14.09.2021 11:36 Відповісти
Украина при Зеленском погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. Моя история пример. Я, жертва преступления, вынужден сейчас тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 17 месяцев фальсифицирует дело - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной экспертизой - Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k.

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
показати весь коментар
14.09.2021 11:50 Відповісти
К большому сожалению ничего Вы не добьетесь в нашей стране. Мы живем в стране феодалов их лакеев и рабов. Не тратьте оставшееся здоровье на этих уродов.
показати весь коментар
14.09.2021 12:04 Відповісти
Такой фигни как ГБР ни в одной стране мира нет. И потому там часто в тюрьме за корупцию сидят люди и даже экс-президенты.
показати весь коментар
14.09.2021 11:52 Відповісти
Кто платит - тот и заказывает музыку. Самое обидное, что платят с наших пустеющих карманов... вперед в светлое зеленое будущее!..
показати весь коментар
14.09.2021 11:53 Відповісти
И они ЛЕЗУТ в Европу!!!!! Кому вы там нах.. нужны!!! Вам там не через 20 а через120 лет делать нечего. Не позорьтесь!! Наведите порядок в стране, которую просрали и продолжаете просирать!!
показати весь коментар
14.09.2021 13:42 Відповісти
конченое ПОЗОРИЩЕ......
показати весь коментар
14.09.2021 14:36 Відповісти
 
 