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Зеленський (17470) Бутусов Юрій (3140) ПВК "Вагнер" (1476) Єрмак Андрій (1230) Безугла (209)

Безугла і "Слуги народу" фактично викрили брехливість заяв Зеленського і Єрмака про "вагнерівців", - Бутусов. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Голова ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб проти суверенітету України Мар'яна Безугла фактично визнала брехню президента Володимира Зеленського і голови ОП Андрія Єрмака про спецоперацію щодо "вагнерівців".

Про це в програмі "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV сказав главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Голова ТСК і "Слуги народу" практично визнали брехню президента Зеленського і голови ОП Єрмака, викрили брехливість їхніх заяв про "вагнерівців". Це важливо і це треба відмітити. Нагадаю, що президент Зеленський спочатку заявляв, що ця ситуація - фейк. А голова ОП Єрмак сказав, що вся ця історія з "вагнерівцями" вигадана від першого до останнього слова. У червні Зеленський зробив нову заяву, що все ж таки операція була. Але проводили її іноземні спецслужби. Треба віддати належне. Пані Безугла зробила заяву, що насправді операція була, що операцію проводила українська розвідка, і в операції був план захоплення терористів. Безугла практично повністю визнала правоту журналістів, які писали про цю історію, викрила брехню керівництва держави, яке намагається приховати правду про "вагнергейт", - наголосив Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безугла заявила, що навіть не знайома з документацією. Неможливо розглядати всерйоз її слова про деталі проведення операції, - Бутусов про роботу ТСК щодо "вагнерівців". ВIДЕО
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Топ коментарі
+24
Гаденышу Бубочке тоже придется в бега податься, слив операции ему никогда не простят. Мелкая гнида должна сидеть
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14.09.2021 11:54
+15
Зегніда мусить сидіти в буцигарні.

Кривлятися та розкрадати лишилось йому вже недовго.
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14.09.2021 11:43
+11
слуги обосрутся конечно но отмажутся . на время . но не ошибусь если скажу что к этому вопросу мы еще вернемся после следующих выборов . Вовка конечно как экс-президент наказание не понесет а вот Ермаку так не повезет . придется пускаться в бега
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14.09.2021 11:37
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слуги обосрутся конечно но отмажутся . на время . но не ошибусь если скажу что к этому вопросу мы еще вернемся после следующих выборов . Вовка конечно как экс-президент наказание не понесет а вот Ермаку так не повезет . придется пускаться в бега
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14.09.2021 11:37 Відповісти
В Ростов.
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14.09.2021 11:39 Відповісти
Гаденышу Бубочке тоже придется в бега податься, слив операции ему никогда не простят. Мелкая гнида должна сидеть
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14.09.2021 11:54 Відповісти
на Ваганьковское..самое то ему будет....
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14.09.2021 11:56 Відповісти
від чого відмажуться? Що, хто, яким чином їм загрожує? Усім пох(((
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14.09.2021 13:05 Відповісти
За госизмену и экспрез попадает под статью
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14.09.2021 17:55 Відповісти
В уявленні дебілів.
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14.09.2021 18:01 Відповісти
При чому тут ваша уява?

Реальний приклад https://www.bbc.com/ukrainian/news-46984124

То чому нова влада не зможе це зробити з теперішнім президентом?
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16.09.2021 20:28 Відповісти
З Яником нема питань.
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16.09.2021 22:41 Відповісти
Якщо доведуть, що Зеленський прямо або через Єрмака злив інфу , то чим ця ситуація відрізняється від ситуації з яником? Стаття одна й та сама
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17.09.2021 09:29 Відповісти
в якій країні ?
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14.09.2021 18:08 Відповісти
Навіть в нашій, при умові "чесних" суддів

""

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 105, частини першої статті 111 Конституції України (справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України) від 10 грудня 2003 року № 19-рп/2003



Таким чином, право недоторканності Президента України треба розуміти як органічну складову його конституційного статусу, що має на меті забезпечення умов для реалізації покладених на нього повноважень. Корегування змісту цього права неможливе без внесення відповідних змін до Конституції України.
Разом з тим Конституційний Суд України зазначає, що право недоторканності Президента України має обмеження в часі і діє, відповідно до Конституції України, лише на час виконання ним повноважень.
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16.09.2021 20:16 Відповісти
Подоляцкий ботинок идёт на!
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14.09.2021 11:55 Відповісти
95 квартал покаже щось смішне про вагнерівців і рейтинг Зєлєнскава знову стане 73%!
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14.09.2021 11:42 Відповісти
Ніколи рейтинг у Зєлі не був 73%. Максимум 30%. Решта голосували проти Пєці.
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14.09.2021 12:25 Відповісти
Так все і було. За Зеленського голосували біля 30% у першому турі виборів, і, якщо вірити офіційним соцопитуванням, з тих пір його рейтинг практично не змінився.

Всі інші відсотки були набрані в другому турі за рахунок антирейтингу Порошенка.
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14.09.2021 16:38 Відповісти
Хіба це якось спростовує те , що 73% є лише шлунки з рефлексами замість мізків?
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14.09.2021 18:04 Відповісти
Зегніда мусить сидіти в буцигарні.

Кривлятися та розкрадати лишилось йому вже недовго.
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14.09.2021 11:43 Відповісти
то скільки ? бо вже втомилися чекати !
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14.09.2021 18:09 Відповісти
Ещё о лживости:
Прості рішення



В людині все має бути прекрасно: і маска попід носом, і селфі під "фото заборонено".
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14.09.2021 11:47 Відповісти
Да писец уже обнимает зекрыску ...Фукс его уже с пособником нацистов сравнил из за "победоносный" закон о олигархах...
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14.09.2021 11:49 Відповісти
"фактически" здесь неуместно.
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14.09.2021 11:55 Відповісти
Ну и да

Ну ишо?
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14.09.2021 11:56 Відповісти
"Вагнергейт" по-новому обнажил все "грешки" Офиса президента Владимира Зеленского

Во-первых, там действительно притаилась российская агентура, которая сдавала спецоперации с нашими союзниками.

Во-вторых, чтобы скрыть этот факт, мелкая фауна Банковой идет на откровенную дезинформацию и драки с участием Коли Тищенко. И не самое главное - власть наконец зашевелилась относительно ВСК, которая должна прояснить, почему спецоперация с участием наших западных союзников обернулась крахом.

Еще на старте работы - в мае 2021 года - ВСК напоминала фарс. Стоит взглянуть на состав: 8 от "Слуг народа", по одному депутату "За будущее", "Доверия" и ОПЗЖ. Во главе - красавица и комсомолка Марьяна Безуглая. Сегодня должны были обнародовать отчет - и бан получили представители оппозиции от ЕС и "Голоса".
В разговоре с журналистами депутат, разведчик и "киборг" Роман Костенко продолжает, что за все время ВСК заседала всего два раза. И предметом дискурса на ее заседании было выяснение: способны ли мы на подобные спецоперации или нет.

"Мы точно знаем, что операция была. Здесь важно узнать, кто ее сорвал. И наша задача - дойти до конца и выяснить, почему сегодня от нас так скрывают правду", - говорит человек, который на собственном опыте знает, что такое разведка и специальные операции СБУ.

Безуглая, которая еще вчера обещала полную прозрачность и открытость, - нервничает, отмахивается от вопросов журналистов и вполне серьезно спрашивает: "Зачем хранить материалы, которые мы получили по делу вагнеровцев?" Мол, ждите нашего отчета, там все написано.

"Все это свидетельствует о том, что ВСК создавалась для того, чтобы защитить тех, кто совершил государственное преступление. Чтобы обелить всех участников слива этой операции", - констатирует недопуск оппозиции бывший спикер и нардеп Андрей Парубий.
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14.09.2021 12:02 Відповісти
Все верно, кроме того, что Безуглая красавица.
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14.09.2021 14:18 Відповісти
Ну у кого то же может быть извращенный вкус .... Она же ТАМ, а вы нет.
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14.09.2021 15:34 Відповісти
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14.09.2021 12:04 Відповісти
PaRussia go to *****
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14.09.2021 12:13 Відповісти
****** - pravilno budet)
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14.09.2021 12:42 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

Відкриваю фейсбук, не підозрюючи лихого, аж тут - гульк - суне на мене, без сорома казка, кимось проплачена "реклама" - Ukraїnska latynka!!!

(Цур-пек, apage, Satanas, та коли ж ви нарешті повиздихаєте, гебня грьобана!)

Кому незрозуміло, "від чого це нас відволікають", - комбінація тут проста, як три наперстки, стежмо за руками.

1) ДАНО: ім'я Росії, на яку 1721 р. було офіційно перейменовано Московію, - це ЛАТИНСЬКА ВЕРСІЯ подарованого Москві київськими елітами імени "Русь";

2) ТРЕБА: довести, що вся київська історія - то спадок Москви, а українців, окремих від оної, ніколи ніяких "нє било, нєт і бить нє может" (див. програмову статтю Путіна за серпень 2021 р.);

3) ПРОПОНУЄТЬСЯ: перейменувати Україну на Україну-Русь і перевести на латинку, - бінґо, для Кремля два-в-одному: в такий спосіб дурні х@xли одним махом САМІ дарують Московії ВСЮ свою тисячолітню культуру київського кореня, відступившись від неї як від "нерідної"-"несвоєї" (а я ж вам казав, що то не їхнє, скромно киває здивованому Заходу Путін...), - а самі дурні хли в очах цілого світу отримують, латинкою ж таки (sic!), як вишеньку на торті, РОСІЙСЬКЕ ІМ'Я - те саме, що Московія в 1721-му, і на питання про національність будуть надалі зватись UKRAINIAN RUSSO, "украинский русский" (як "французька Гвінея", щоб зрозуміліше було, кому ще не).

Ну а там уже й до московського війська в обороні святої Софії недалеко - має ж Кремль приглядіти за своїм добром, поки тут по ньому метушаться ці білі ніґери без власної писемности, неспроможні навіть прочитати написи на стінах тих соборів, які (по доброті Леніна, пояснив же Путін) чомусь опинились на їхній території (але Росія це швидко виправить, уже на цілком легітимних підставах!).

...І так Україна, мов за помахом чарівної палички, - зникає, розчиняється, за яких 30-40 рр. - мов і не було...

Ось такий "план наперсточника", у межах їхнього дугінського світогляду - стрункий і логічний.

Чим керуються українські покидьки, які цей план тут у нас "імплементують", в принципі мало б розбиратись СБУ. А я можу хіба поскаржитись на рекламу. Взагалі ж, на майбутнє зав'яжім собі вузлик на пам'ять: побачиш "латинника" - бий з носака, не чекаючи арґументів.

І хай згинуть наші воріженьки.

Стоїмо (с).
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14.09.2021 12:45 Відповісти
Зєлю звісно геть. Але хто натомість? Є в українців консенсус? Ні Петро, ні Юля Зєлю на дострокових не подолають. А от Зеркаль зможе. Якщо пані Лана забов'яжеться висунути Юлю прем'єркою, то ще в першому турі переможе. А, якщо, Петро погодиться бути шефом МЗС, то і виборів не потрібно, Зєля просто йде на йух і ми отримуєм гарантований політичний і економічний стрибок. А з часом і українське економічне диво.
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14.09.2021 12:10 Відповісти
Зеркаль не один раз казала що не хоче в політику. Найбільш рейтинговий на сьогодні Порошенко.
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14.09.2021 12:14 Відповісти
Пан забув нагадати, що Порошенко має ще найбільший антирейтинг. Тобто він програє навіть мойому шкідливому коту у другому турі.
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14.09.2021 12:21 Відповісти
ніт
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14.09.2021 12:23 Відповісти
Йой!
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14.09.2021 12:28 Відповісти
От тільки зеленодауни завжди замовчують, що Порошенко навіть за контрольованими державою рейтинговими службами другий за рейтингом після зеленського
А що буде, коли зеленського звинуватять у співпраці із ворогом та державній зраді ?
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14.09.2021 12:48 Відповісти
так,ПП вже був президентом і ми вже бачили як він"боровся" з сєпарами та коррупціонерами,тому досить)))Але ж на даний час ну я не бачу лідера нації зп якого будуть голосувати,наприклад я завжди голосую і голосував за свободівців тобто за Кошулинського,але я бачу що його не підтримає більшість ватного населення.Тому зостається ПП.
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14.09.2021 12:51 Відповісти
..колись у Свободи був дуже сильний шанс себе показати і стати сильною партією! Але... на жаль... цого не сталося...
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14.09.2021 15:32 Відповісти
Ваня, невже так важко зрозуміти, що голосуючи «проти» одного політика, ти голосуєш за його опонента? Невже так важко з'єднати прості речі в голові? Можливо, пора замислитись про «тарганів в голові» і сказати собі честно, що обцесія Тимошенко це щось хворобливе?
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14.09.2021 15:49 Відповісти
Є люди з нормальною психікою, а є електорат Януковіча, який думає, що тільки він розумний, а всі інші - "обцесія"
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15.09.2021 03:18 Відповісти
Якщо пані Лана забов'яжеться висунути Юлю прем'єркою, то ще в першому турі переможе.

Програє
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14.09.2021 14:32 Відповісти
так,це та паскуда що любого президнта з'їсть а все тому що сама в крісло рветься все своє життя в політиці.
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14.09.2021 19:34 Відповісти
Юлєфоби знищують Україну. Юлєфобія - психічна хвороба
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15.09.2021 02:51 Відповісти
А новий президент може першим указом закрити кордони, щоб ніхто не встиг втекти?
Ненадовго, тільки поки Бубочку з Єрмаком знайдуть.
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14.09.2021 12:11 Відповісти
І що головне Порошенко теж казав правду у тому числі і ту, що саме він віддав наказ що до старту цієї операції
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14.09.2021 12:34 Відповісти
неужели эти твари решили, что они пришли по-жизненно? ублюдки - да мы вас сметем на хер.....срок только дайте....
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14.09.2021 14:39 Відповісти
А достроково? Ця мразота Без угла в голові чомусь вирішила що всі повірять

в ту брехню яку вона порола під час першої прес-конференції. Дивився їз самого

початку та знайшов стільки неспівпадінь що мене аж знудило. Ця тупа мавпа

повірила в то що піпл все схаває що йому не бовкни. Альїо! Ці часи давно

пройшли! Так хотілось відмазати Єрмака та Зеленського і все вийшло навпаки!

Хоча і дурню зрозуміло що Зеля та Ермах злили інформацію кацапам. З якою

метою? А щоб догодити кремлівському путлефюреру!
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14.09.2021 17:21 Відповісти
Нічого вона не вирішувала і не думала. Написали текст, прочитала, взяла винагороду і все. Через місяць за неї забудуть
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14.09.2021 17:54 Відповісти
Питання перше: де оргвисновки? Опозиція, патріоти та інші!?

Питання друге: чому не можна проводити допит Президента, наприклад, на засіданні парламентської комісії? Кучма (у ранзі Президента) і той був офіційно допитаний у справі Гонгадзе.
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14.09.2021 17:28 Відповісти
а тому що воно найвеличніше всєх врємєн і народов сцарь
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14.09.2021 19:36 Відповісти
 
 