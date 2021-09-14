Безугла і "Слуги народу" фактично викрили брехливість заяв Зеленського і Єрмака про "вагнерівців", - Бутусов. ВIДЕО
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Голова ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб проти суверенітету України Мар'яна Безугла фактично визнала брехню президента Володимира Зеленського і голови ОП Андрія Єрмака про спецоперацію щодо "вагнерівців".
Про це в програмі "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV сказав главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Голова ТСК і "Слуги народу" практично визнали брехню президента Зеленського і голови ОП Єрмака, викрили брехливість їхніх заяв про "вагнерівців". Це важливо і це треба відмітити. Нагадаю, що президент Зеленський спочатку заявляв, що ця ситуація - фейк. А голова ОП Єрмак сказав, що вся ця історія з "вагнерівцями" вигадана від першого до останнього слова. У червні Зеленський зробив нову заяву, що все ж таки операція була. Але проводили її іноземні спецслужби. Треба віддати належне. Пані Безугла зробила заяву, що насправді операція була, що операцію проводила українська розвідка, і в операції був план захоплення терористів. Безугла практично повністю визнала правоту журналістів, які писали про цю історію, викрила брехню керівництва держави, яке намагається приховати правду про "вагнергейт", - наголосив Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Реальний приклад https://www.bbc.com/ukrainian/news-46984124
То чому нова влада не зможе це зробити з теперішнім президентом?
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Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 105, частини першої статті 111 Конституції України (справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України) від 10 грудня 2003 року № 19-рп/2003
Таким чином, право недоторканності Президента України треба розуміти як органічну складову його конституційного статусу, що має на меті забезпечення умов для реалізації покладених на нього повноважень. Корегування змісту цього права неможливе без внесення відповідних змін до Конституції України.
Разом з тим Конституційний Суд України зазначає, що право недоторканності Президента України має обмеження в часі і діє, відповідно до Конституції України, лише на час виконання ним повноважень.
Всі інші відсотки були набрані в другому турі за рахунок антирейтингу Порошенка.
Кривлятися та розкрадати лишилось йому вже недовго.
Прості рішення
В людині все має бути прекрасно: і маска попід носом, і селфі під "фото заборонено".
Ну ишо?
Во-первых, там действительно притаилась российская агентура, которая сдавала спецоперации с нашими союзниками.
Во-вторых, чтобы скрыть этот факт, мелкая фауна Банковой идет на откровенную дезинформацию и драки с участием Коли Тищенко. И не самое главное - власть наконец зашевелилась относительно ВСК, которая должна прояснить, почему спецоперация с участием наших западных союзников обернулась крахом.
Еще на старте работы - в мае 2021 года - ВСК напоминала фарс. Стоит взглянуть на состав: 8 от "Слуг народа", по одному депутату "За будущее", "Доверия" и ОПЗЖ. Во главе - красавица и комсомолка Марьяна Безуглая. Сегодня должны были обнародовать отчет - и бан получили представители оппозиции от ЕС и "Голоса".
В разговоре с журналистами депутат, разведчик и "киборг" Роман Костенко продолжает, что за все время ВСК заседала всего два раза. И предметом дискурса на ее заседании было выяснение: способны ли мы на подобные спецоперации или нет.
"Мы точно знаем, что операция была. Здесь важно узнать, кто ее сорвал. И наша задача - дойти до конца и выяснить, почему сегодня от нас так скрывают правду", - говорит человек, который на собственном опыте знает, что такое разведка и специальные операции СБУ.
Безуглая, которая еще вчера обещала полную прозрачность и открытость, - нервничает, отмахивается от вопросов журналистов и вполне серьезно спрашивает: "Зачем хранить материалы, которые мы получили по делу вагнеровцев?" Мол, ждите нашего отчета, там все написано.
"Все это свидетельствует о том, что ВСК создавалась для того, чтобы защитить тех, кто совершил государственное преступление. Чтобы обелить всех участников слива этой операции", - констатирует недопуск оппозиции бывший спикер и нардеп Андрей Парубий.
Відкриваю фейсбук, не підозрюючи лихого, аж тут - гульк - суне на мене, без сорома казка, кимось проплачена "реклама" - Ukraїnska latynka!!!
(Цур-пек, apage, Satanas, та коли ж ви нарешті повиздихаєте, гебня грьобана!)
Кому незрозуміло, "від чого це нас відволікають", - комбінація тут проста, як три наперстки, стежмо за руками.
1) ДАНО: ім'я Росії, на яку 1721 р. було офіційно перейменовано Московію, - це ЛАТИНСЬКА ВЕРСІЯ подарованого Москві київськими елітами імени "Русь";
2) ТРЕБА: довести, що вся київська історія - то спадок Москви, а українців, окремих від оної, ніколи ніяких "нє било, нєт і бить нє может" (див. програмову статтю Путіна за серпень 2021 р.);
3) ПРОПОНУЄТЬСЯ: перейменувати Україну на Україну-Русь і перевести на латинку, - бінґо, для Кремля два-в-одному: в такий спосіб дурні х@xли одним махом САМІ дарують Московії ВСЮ свою тисячолітню культуру київського кореня, відступившись від неї як від "нерідної"-"несвоєї" (а я ж вам казав, що то не їхнє, скромно киває здивованому Заходу Путін...), - а самі дурні хли в очах цілого світу отримують, латинкою ж таки (sic!), як вишеньку на торті, РОСІЙСЬКЕ ІМ'Я - те саме, що Московія в 1721-му, і на питання про національність будуть надалі зватись UKRAINIAN RUSSO, "украинский русский" (як "французька Гвінея", щоб зрозуміліше було, кому ще не).
Ну а там уже й до московського війська в обороні святої Софії недалеко - має ж Кремль приглядіти за своїм добром, поки тут по ньому метушаться ці білі ніґери без власної писемности, неспроможні навіть прочитати написи на стінах тих соборів, які (по доброті Леніна, пояснив же Путін) чомусь опинились на їхній території (але Росія це швидко виправить, уже на цілком легітимних підставах!).
...І так Україна, мов за помахом чарівної палички, - зникає, розчиняється, за яких 30-40 рр. - мов і не було...
Ось такий "план наперсточника", у межах їхнього дугінського світогляду - стрункий і логічний.
Чим керуються українські покидьки, які цей план тут у нас "імплементують", в принципі мало б розбиратись СБУ. А я можу хіба поскаржитись на рекламу. Взагалі ж, на майбутнє зав'яжім собі вузлик на пам'ять: побачиш "латинника" - бий з носака, не чекаючи арґументів.
І хай згинуть наші воріженьки.
Стоїмо (с).
А що буде, коли зеленського звинуватять у співпраці із ворогом та державній зраді ?
Програє
Ненадовго, тільки поки Бубочку з Єрмаком знайдуть.
в ту брехню яку вона порола під час першої прес-конференції. Дивився їз самого
початку та знайшов стільки неспівпадінь що мене аж знудило. Ця тупа мавпа
повірила в то що піпл все схаває що йому не бовкни. Альїо! Ці часи давно
пройшли! Так хотілось відмазати Єрмака та Зеленського і все вийшло навпаки!
Хоча і дурню зрозуміло що Зеля та Ермах злили інформацію кацапам. З якою
метою? А щоб догодити кремлівському путлефюреру!
Питання друге: чому не можна проводити допит Президента, наприклад, на засіданні парламентської комісії? Кучма (у ранзі Президента) і той був офіційно допитаний у справі Гонгадзе.