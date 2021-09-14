Кабмін звільнив главу "Укртрансбезпеки" Прокопчука та офіційно призначив Кузькіна на посаду глави "Укравтодору"
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Кабінет Міністрів звільнив Єгора Прокопчука з посади голови Державної служби України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпеки").
Про це йдеться в розпорядженні Кабміну № 1080-р від 13 вересня, інформує Цензор.НЕТ.
Прокопчук був главою "Укртрансбезпеки" з 25 вересня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню в Україні на гостру респіраторну хвороби COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.
Також Кабмін розпорядився звільнити з посади першого заступника голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Євгена Кузькіна (розпорядження № 1081-р), який був призначений на посаду глави "Укравтодору" 26 серпня 2021 року.
"Призначити Кузькіна Євгена Юрійовича головою Державного агентства автомобільних доріг України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків до 19 травня 2022 року з оплатою праці відповідно до законодавства", - наголошується в розпорядженні Кабміну №1082-р від 13 вересня.
Крім того, Кабмін з 16 вересня 2021 року і до призначення в установленому порядку тимчасово поклав виконання обов'язків голови "Укртрансбезпеки" на заступника голови зазначеної Служби Микиту Лагуніна.
Будь ласка, зачекайте...
Як відомо, коли Хрущов у США з трибуни штовхнув воза про "кузькину мать", синхроністи переклали ідіому дослівно... і американці довго думали, хто ця грізна "Kuzma's mother" - основною версією було, що Кузьма це якийсь настільки страшний КГБіст, що навіть матері його боявся увесь совок
Оскільки зелене шапіто весь час тягне взад до СРСР - то з Євгеном Кузькіним у них є шанси реалізувати канонічну кузькіну мать... )))
Мало не щодня чуємо УкравТодор, УкравТодор... Це ім'я чи прізвище?
https://news.pn/ru/politics/260027
(та ні, зпетросянив щось...)