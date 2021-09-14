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Новини Політика України
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Кабмін (6258) звільнення (1514) Укравтодор (489) Укртрансбезпека (52)

Кабмін звільнив главу "Укртрансбезпеки" Прокопчука та офіційно призначив Кузькіна на посаду глави "Укравтодору"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін звільнив главу

Кабінет Міністрів звільнив Єгора Прокопчука з посади голови Державної служби України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпеки").

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну № 1080-р від 13 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

Прокопчук був главою "Укртрансбезпеки" з 25 вересня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню в Україні на гостру респіраторну хвороби COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.

Також Кабмін розпорядився звільнити з посади першого заступника голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Євгена Кузькіна (розпорядження № 1081-р), який був призначений на посаду глави "Укравтодору" 26 серпня 2021 року.

"Призначити Кузькіна Євгена Юрійовича головою Державного агентства автомобільних доріг України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків до 19 травня 2022 року з оплатою праці відповідно до законодавства", - наголошується в розпорядженні Кабміну №1082-р від 13 вересня.

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Крім того, Кабмін з 16 вересня 2021 року і до призначення в установленому порядку тимчасово поклав виконання обов'язків голови "Укртрансбезпеки" на заступника голови зазначеної Служби Микиту Лагуніна.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
"который был назначен на должность 26 августа 2021 года" - ну слава богу, за три недели потраченные на организацию своего назначения на должность бабки отбил и ушел в плюсы
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14.09.2021 11:41
+1
Вовремя не занесли? Скорее будуще назначенные занесли больше.
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14.09.2021 11:53
+1
Мы вам покажем Кузькина мать . Уже обустроена ?))
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14.09.2021 12:16
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"который был назначен на должность 26 августа 2021 года" - ну слава богу, за три недели потраченные на организацию своего назначения на должность бабки отбил и ушел в плюсы
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14.09.2021 11:41 Відповісти
"ушел в плюсы" или ушел с плюсом? или и то, и другое!
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14.09.2021 11:51 Відповісти
а шо такое?! слишком много нагрели на великом крадiвництве и не поделились?!
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14.09.2021 11:52 Відповісти
не в ту кассу заносили?)
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14.09.2021 11:53 Відповісти
Вовремя не занесли? Скорее будуще назначенные занесли больше.
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14.09.2021 11:53 Відповісти
Безголів'я
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14.09.2021 11:54 Відповісти
не занес?... две недели прождали???)
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14.09.2021 12:07 Відповісти
Мы вам покажем Кузькина мать . Уже обустроена ?))
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14.09.2021 12:16 Відповісти
Випередили ))

Як відомо, коли Хрущов у США з трибуни штовхнув воза про "кузькину мать", синхроністи переклали ідіому дослівно... і американці довго думали, хто ця грізна "Kuzma's mother" - основною версією було, що Кузьма це якийсь настільки страшний КГБіст, що навіть матері його боявся увесь совок

Оскільки зелене шапіто весь час тягне взад до СРСР - то з Євгеном Кузькіним у них є шанси реалізувати канонічну кузькіну мать... )))
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14.09.2021 19:06 Відповісти
Который обещал занести до 12.09.21 ,но так и не занес.
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14.09.2021 12:43 Відповісти
Я б ці служби і всякі там "держ праці" взагалі розігнав як найбільш не потрібні.
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14.09.2021 13:03 Відповісти
Це у "слуг" вже стало традицією: Звільняти без поянень причини. Чай не двірника звільнили, а особу, яка мала доступ до немалих фінансів держави.
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14.09.2021 13:18 Відповісти
"Который был назначен на должность 26 августа 2021 года", а 12,09,2021 уволен - это все ,что нужно знать о работе этих тупорылых назначателей.Так работает вся система сегодняшних правителей. Бездари абсолютные, ещё и выставляют напоказ свое скудоумие.Диву даёшься, какая быдлятина нами руководит.
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14.09.2021 13:26 Відповісти
Недавно був в Лісниках під Києвом на будівництві будиночка--будує його Кузькін--там заборонено фотографувати і глушится інтернет та мобільний звязок--крім того робітникам там не виплачуються заробітна плата так як посередники -представник замовника-наймають звичайних людей та не виплачують їм заробітну плату --виганяючи їх та лякаючи їх представниками влади---о. Отже допоможіть цим людям
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14.09.2021 13:38 Відповісти
Кого з них звуть Тодор?

Мало не щодня чуємо УкравТодор, УкравТодор... Це ім'я чи прізвище?
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14.09.2021 14:45 Відповісти
некорректная информация никого и не уволили

https://news.pn/ru/politics/260027
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14.09.2021 15:59 Відповісти
Тепер якщо у Кузькіна маманя жива (і ******** швидкість), треба її влаштувати на якусь грізну караючу посаду. І можна буде показувати кузькіну мать )))

(та ні, зпетросянив щось...)
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14.09.2021 18:55 Відповісти
 
 