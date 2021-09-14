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Новини Політика України
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ВР (11736) Зеленський (17470) Кабмін (6265) реформи (2316) Денис Шмигаль (2710)

Сьогодні влада реалізує понад 20 реформ: я пишаюся, що належу до команди Зеленського, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні влада реалізує понад 20 реформ: я пишаюся, що належу до команди Зеленського, - Шмигаль

Уряд планує восени подати в парламент свою програму.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції у вівторок сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, вона включатиме програму "Слуги народу".

Шмигаль зазначив, що сьогодні влада реалізує ті реформи, які раніше в Україні не проводили. Їх – понад 20.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра Кабмін подасть у Раду проєкт Держбюджету-2022, - Шмигаль

Шмигаль запевнив, що сьогодні є координація в роботі між Кабінетом Міністрів, Верховною Радою та Офісом Президента.

"Я пишаюся тим, що належу до команди президента Зеленського ... У нас є можливість не сперечатися на токшоу, а розвивати і будувати", - запевнив глава уряду.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
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14.09.2021 12:06
+10
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14.09.2021 12:15
+9
Він взагалі тверезий?
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14.09.2021 12:06
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Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
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14.09.2021 12:06 Відповісти
Він взагалі тверезий?
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14.09.2021 12:06 Відповісти
Он выполняет реформы по цифровизации страны и контролю над каждым украинцем, то есть обаранивание всех и превращение в послушное стадо, с которым можно делать все что угодно. Медицину уже развалили, образование доразваливают, экономику уничтожили, землю спешно распродают, долгов набрались до неимоверных размеров, людей и бизнес налогами уничтожают,скоро будет налог на воздух, все выполняют успешно в интересах своих рогатых хозяев.
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14.09.2021 12:18 Відповісти
Ім'я, Ларіса! Ім'я!!!
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14.09.2021 12:23 Відповісти
Швидше, до команди Ахметова належить...
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14.09.2021 12:07 Відповісти
Не волнуйся, гордиться тебе уже недолго. Но на самом деле команда ахметова это не совсем то, что команда зеленского. Это разные вещи по хформе и содержанию.
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14.09.2021 12:08 Відповісти
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14.09.2021 12:08 Відповісти
Sekretar Rady nacionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy anonsuwaw perehid na latynku

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14.09.2021 12:08 Відповісти
Думская: Perewesty ukrajinśkyj prawоpys na łatynśkyj ałfawit zaprоpоnuwaw sekretar Rady naciоnalnоji bezpeky ta оbоrоny Ukrajiny Оłeksij Danyłоw.

«Wważaju, szczо ce bude оdnijeju z fundamentalnych reczej: nam treba pоzbawytysja kyryłicy i perejty na łatynku», - zajawyw win w interw'ju «Radiо Swоbоda».

Оłeksij Danyłоw wważaje, szczо tо je pytannja naciоnalnоji bezpeky. Win wważaje, szczо Ukrajina maje buty dwоmоwnоju derżawоju. «Ja - za dwi mоwy w naszij krajini, tоmu anhłijśka maje buty оbоw'jazkоwо, - wważaje win. - Starym składnо, tak, ałe ce оdna sprawa. А pоczynajuczy z dytjaczоhо sadku, w szkоłach ce maje buty».

Nahadajemо, w bilszоsti słоw'janśkych mоw wykоrystоwujuťsja same ałfawity na bazi łatyny, a w dejakych, zоkrema, w serbśkij ta makedоnśkyj, оdnоczasnо isnujuť dwa prawоpysy. W XVI-XVII storiczczach je prykłady wykоrystannja dlja zapysu ukrajinśkоji mоwy łatynky na bazi cześkоhо ta pоlskоhо prawоpysu. Na pоczatku XIX storiczcza buły sprоby zastоsuwannja dlja ukrajinоmоwnych tekstiw pоlzkoho ałfawitu («abecadło»), a w 1859 rоci awstrijśka włada nawiť zatwerdyła prоjekt łatynky dlja ukrajinśkоji mоwy, rоzrоbłenyj łiteratоrоm Jоzefom Ireczekom. Prоte wże za dwa rоky ce riszennja bułо skasоwanо czerez czyselni prоtesty ukrajinśkоji hrоmady.

Jakyj same łatynśkyj prawоpys płanujuť własztuwaty w Ukrajini, kоły płanujeťsja zdijsnyty cju refоrmu, pan Ołeksij narazi ne pоwidоmyw.

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14.09.2021 12:10 Відповісти
"Wwazaje"? Чи ви розумієте що є причина називати літеру "w" як «****** "u" або «подвійне «ю»? Вона і вимовляється відповідно!
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14.09.2021 12:27 Відповісти
"Cej dopys buw napysanyj abecadłom w wersii, szczo zaproponuwaw o. Josyp Łozynśkyj na poczatku XIX storiczcza."

https://ibigdan.livejournal.com/27259479.html
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14.09.2021 12:40 Відповісти
W2azaje?)
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14.09.2021 12:58 Відповісти
Агласите весь спск, пажалуйста!
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14.09.2021 12:09 Відповісти
Яка кординація ,ВРУ,КМУ та ОП ,це єдине кубло кремлівських гнид !!! Розплідники корумповоної гидоти !!!)))
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14.09.2021 12:09 Відповісти
Моя думка про латинку, прапор, герб і інші ініціативи

Я спостерігаю три групи людей, що прагнуть "символічних змін":

1. Містики. Люди, що живуть в уявному світі, де символи мають стратегічний вплив і тому перевернутий догори дригом прапор змінить геть усе й приведе Україну до процвітання. Неважливо, чим вони обгрунтовують свої переконання - китайським фен-шуєм чи слов'янським Дажбогом, головні риси їх вірувань - це містицизм і інфантилізм ("я не хочу нічого робити, я хочу пишатися"). Ми відносимося до містиків як до міських божевільних, а дарма - їх інфантильний світогляд дуже співпадає з світоглядом "глибинного народу", і питання лише в тому, коли їм нарешті нададуть трибуну (ЗМІ і фінансування), щоб змінити циркових клоунів на клоунів містичних.

2. ЗеКоманда. Серед них теж є представники першої групи, але головний мотив все-таки інший - наш найвеличніший принижень дуже хоче увійти в історію, як реформатор. Але в ОПУ вже зрозуміли, що звершень рівня безвізу чи Томосу не буде, тому обрана стратегія включає два напрямки: 1) присвоювати собі досягнення попередників (на кшталт відновлення армії чи будівництва доріг) 2) підміняти ефективність ефектністю - ставити найбільші флагштоки, ганяти найбільшу "Мрію", малювати великий циганський герб, перейменовувати країну, міняти абетку - коротше робити щось яскраве, але геть несуттєве. Оскільки символізм дуже до вподоби українському народові, такі хаотичні, але яскраві дії допоможуть прикрити політичні і економічні пройоби влади зараз, і допоможуть виграти вибори потім.

3. Патріоти. Головна ідея "Геть від Москви", і я також її прибічник, але розумію її зовсім інакше. Дуже багато френдів зараз пишуть, що перехід на латинку - це добре, тому що "Росія нападала тільки на країни, де є російська мова, де є кирилиця, де є православ'я і т.ін. - і тому ми маємо все це змінити, щоб виключити підгрунтя для нападу в майбутньому". І от саме це - хибна думка і натягування сови на глобус, штибу того ж містицизму з першого пункту.

Зараз поясню, але спочатку ремарка: Я не проти переходу на латинку як таку. Так, мені вона здається незручною, особливо якщо не буде діакритичних знаків і ми будемо як оті німці з Гжегошом Бженчишчикевичем. Але я розумію, що якби я з дитинства вчив саме латинку, то мені вона б здавалась досить простою і природньою. Так, я розумію що подібна реформа займе багато років і з'їсть багато грошей - але будь-яка реформа потребує часу і грошей. Тому мені байдуже, кирилиця чи латинка.

Ось тільки навряд чи перехід на латинку дасть якісь суттєві переваги в майбутньому, окрім того самого символізму. І аргумент "треба прибрати кирилицю, бо Росія нападе" хибний аж двічі.

По-перше, для нападу Кремлю потрібні лише економічні і політичні мотиви, а символізм вона використовує ЛИШЕ і ТІЛЬКИ як прикриття справжніх намірів, тому дуже дивно що ви на них ведетесь. Росія розпочала другу чеченську війну не зважаючи на її мусульманство. Росія напала на Грузію попри те, що там не було кирилиці. Росія рознесла вщент Сирію, попри те що там не було ні кирилиці, ні православ'я. А до того Радянська імперія воювала в Афганістані і В'єтнамі, що взагалі не мають спільних рис з слов'янами. Причини завжди були або політичними (плацдарм в Азії і вихід до Індійського океану, утримання країн в сфері впливу), або економічними (газопроводи на Кавказі та Близькому Сході, сланцевий газ на сході України) - і лише зверху на це щедро насипали ідеологію типу "ето наши ісконниє зємлі", або "братскій народ", або "православіє", або "братья-комуністи борютса з праклятимі капіталістамі" - кожен раз придумувалось щось підходяще, щоб росіяни повірили і підтримали.

По-друге, і це найголовніше, "давайте змінимо абетку, мову, назву, релігію і ще щось, щоб Росія не напала" - це ідеологія жертви. Це повністю те ж саме, що й "згвалтована у підворітті жінка сама винна, бо носила коротку спідницю, бо фарбувала губи, бо йшла ввечері без чоловіка, бо не вдягла хиджаб, бо вийшла з дому, хто їй взагалі дозволив". Заклики міняти зовнішні ознаки, щоб не провокувати Росію - це ганьба і визнання власної поразки. Бо взагалі-то це не ми маємо змінитись, а Росія має перестати бути агресивною потворою або має перестати існувати. І єдине, що ми повинні робити - це допомогти цьому статися.

Якщо продовжувати аналогію з жінкою і підворіттям, то "жертва" має бути озброєною, тренованою і захищеною законом про самооборону - щоб мати можливість дати відсіч, щоб відбити будь-яке бажання на неї нападати незалежно від довжини спідниці - коротше, щоб перестати бути жертвою. Також "жертва" має вимагати від поліції патрулювати вулиці, вистежувати і ліквідовувати злочинні угрупування, а від кабміну - поліпшувати економічний стан (бідність - одна з причин злочинності) і проводити пропаганду нормального світогляду (замість романтизації злочинців, наприклад). Це означає, що "потенційна жертва" має бути громадянином з активною позицією, має створювати чи входити в політичні партії, має впливати на політику і власноруч будувати безпечну країну, а не бути пасивним об'єктом.

І так само Україна має посилювати армію, стріляти у відповідь, тренуватись і чекати моменту, коли російських окупантів можна буде викинути з Криму і Донбасу. А тим часом посилювати міжнародну підтримку, утворювати політичні і економічні союзи, впроваджувати нові міжнародні санкції проти агресора. У підсумку в нас має бути стільки союзників зовні і ми маємо бути настільки незручними для завоювання всередині, щоб Росія чи будь яка інша країна відмовилась від ідеї агресії з самого початку. Це, і тільки це є запорукою миру в Україні.

Змінювати кирилицю на латиницю під соусом "щоб не було приводів напасти" - це звісно простіше, але як на мене це принизливо і несумісно з метою стати сильною і незалежною країною, бо це протилежні напрямки руху. Так само як заклик до жінок "не користуйтесь косметикою і вдягайтесь в дрантя, щоб стати непомітними і не провокувати" є альтернативою самозахисту чи добре працюючій поліції. Якщо проблему вирішено (чи створено видимість вирішення) одним шляхом, то навіщо витрачати ресурси на інший, більш складний?

Ось тому я проти латинки, перегортання прапора та іншого "символізму", що підміняє ефективність ефектністю. Це не вирішує проблему, це відволікає і це витрачає наші обмежені ресурси. Відокремлюватись від Росії треба політично (мінімізувати вплив через проксі-партії і російські ЗМІ), економічно (обрубувати зв'язки і енергетичну залежність), і культурно (забанити весь російський інформаційний продукт).
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14.09.2021 12:12 Відповісти
Перейти на латиницю просто необхідно, так само як зробити греко-католицьку церкву єдиною державною релігією.
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14.09.2021 12:31 Відповісти
А может все-таки отделим котлеты от мух?
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14.09.2021 12:42 Відповісти
Єдине що відбувається ,це реанімація кремлівських гнид ,корумпованої гидоти !!!)))
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14.09.2021 12:13 Відповісти
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14.09.2021 12:14 Відповісти
Треба перейменувати заголовок "влада імітує понад 20 реформ"
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14.09.2021 12:15 Відповісти
Судя по финсостоянию Энергоатома и Укрзализныци, по наполняемости бюджета, по дефициту пенсионного фонда т.п. ....гордиться есть чем !
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14.09.2021 12:15 Відповісти
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14.09.2021 12:15 Відповісти
Агласите пжлалуста весь списак 🤡
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14.09.2021 12:16 Відповісти
можно проводить даже 222 реформы, но, если не будут проведены главные, ключевые реформы, как, например, судейская реформа, то остальных как будто и не было..., им почти грош цена в базарный день, это все равно, что красить дорогой краской фасад дома, у которого рассыпался фундамент...
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14.09.2021 12:18 Відповісти
Эти дебилы хоть 1-у реформу в состоянии сделать? Они пришли ломать и рушить,то что было сделано задолго до них.
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14.09.2021 14:08 Відповісти
Саме так ,зелена пліснява нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
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14.09.2021 14:11 Відповісти
а оно шмыгнуло две дорожки,и ему по х-й...
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14.09.2021 12:19 Відповісти
язык в жопе у Зели не застрял?
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14.09.2021 12:21 Відповісти
Шмыгаль, у вас везде тотальная коррупция. А реакция властей нулевая. Вы наверное её сами крышуете. Чем вы гордитесь??? Мой случай в пример - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k.
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14.09.2021 12:23 Відповісти
Хіба в Україні колись було по іншому? Назвіть будь ласка хоча б десятиліття за останні 150 років, коли у нас не було тотальної корупції. Корупція це, основа існування адміністративного апарата.
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14.09.2021 12:30 Відповісти
Было по другому. СССР сейчас ругать модно. Но в СССР такой тотальной коррупции не было. Я помню это время. По крайней мере мой случай бы в СССР был не возможен. Следователь конечно мог что то и подмутить, но его начальник не стал бы его покрывать 100%, т. к. лишился бы всего - должности, карьеры, партбилета и т. д. Жалобы разбирали совершенно по другому.
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14.09.2021 12:45 Відповісти
Який же ви наївний, з вами і дискутувати не цікаво. Скажу вам так: якби в СРСР не було жахливої корупції то, воно б існувало і досі. І маштаби корупції тоді були набагато жахливіші. Ви просто уяви не маєте про що пишете. Слідчі заради зірочок і посад відправляли вагонами людей на Сибір. І відкупалися від тюрем на ура.

Да, був партконтроль, який іноді стримував, а іноді стимулював корупцію на низовому рівні. Вище ж партійне керівництво взагалі не підлягало жодному контролю.
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14.09.2021 13:11 Відповісти
ЗІ: просто для прикладу: коли комп'ютерна техніка в СРСР досягла більш менш нормального рівня то, з'явилася можливість осягнути розміри корупції в "приписках"; було підраховано що, за дві п'ятирічки було знято шар грунту з усієї території СРСР і вивезено невідомо куди. По-суті, люди отримували з бюджету за невиконані земляні роботи.
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14.09.2021 13:22 Відповісти
только вы этой возможностью не пользуетесь.
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14.09.2021 12:27 Відповісти
Ну, 144+ ми вже пережили. Показово що, в Україні ніхто і ніколи не проводив аналіз проведених реформ.

Ну, скажімо була десятилітня шкільна програма, яка мала такі плюси і такі мінуси, витратили стільки то коштів і отримали ось такий результат, який має такі от плюси і такі мінуси.

Маю велику підозру що, в результаті всих проведених рехворм і витрачених на них коштів нічого особливо у нас не змінилося. Хіба що, фінансово-майновий стан рехворматорів та їх оточення. А все тому що, рехвормують у нас все що завгодно аби тільки не чіпати основного- системи відносин між чиновником та громадянином. Головна задача проведених в Україні реформ це, перерозподіл управління потоками або реберендинг посадовців.
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14.09.2021 12:27 Відповісти
Надеюсь эти рехформаторы будут гордо висеть рядышком
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14.09.2021 12:29 Відповісти
Посмотрим на дурачка через несколько лет куда он эту гордость запхает.
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14.09.2021 12:35 Відповісти
Оно " гордится " .... А мне стыдно что в моей стране избрали во власть кодло зеленомордых клоунов .
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14.09.2021 12:36 Відповісти
Ну, всім за когось соромно. Жодного президента України, яким би пишалися всі.
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14.09.2021 13:03 Відповісти
гордится ли украинской народ "зелеными при власти", которые сами собой и нищетой украинского народа горды"?
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14.09.2021 13:05 Відповісти
А чи в США народ пишається своєю владою?
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14.09.2021 13:38 Відповісти
а як думає "Старий кінь", порівнючи життя американських і українських коней?
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14.09.2021 14:06 Відповісти
А відповісти прямо і по суті? Я так розумію що, раз ви почали ухилятися від прямої відповіді то, далеко не всі в США пишаються своєю владою. Але чомусь вам це дуже важко визнати і ви починаєте крутити хвостом.
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14.09.2021 14:10 Відповісти
Я так розумію суть ,що "старий кінь" у своєму житті тягнув "радянський віз" , котрий, на нинішній час трохи пофарбовано "зеленою мазутою " ?
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14.09.2021 14:23 Відповісти
Типово кацапська відмазка. Жодної відповіді на питання і поливати усіх навколо лайном.
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14.09.2021 14:40 Відповісти
реакція - видає "коней"."поливати усіх навколо лайном." Це з яких пір "старий кінь" став "усі в множині" і в чому лайно? Якщо мозгів не вистарчає порівняти рівень життя двох країн,тоді хто такій людині "дохтур "?
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14.09.2021 14:50 Відповісти
Питання з вашого боку було "гордится ли украинской народ" де тут питання про рівень життя? Чи ви, як типовий совок все міряєте ціною на ковбасу і пломбір?
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14.09.2021 14:53 Відповісти
я горжусь, что принадлежу к команде Зеленского, - Шмыгаль ./ Ни пахать, ни сеять, ни строить. Главное - гордиться общественным строем. И воровать, воровать, воровать.
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14.09.2021 13:49 Відповісти
Хоть бы одну реформу сделали, которую начала Супрун. Но наплевали и на неё.
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14.09.2021 13:59 Відповісти
А чим вона краще чи гірше інших рехворм?
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14.09.2021 14:01 Відповісти
То была реформа, а всё остальное только названия. Потому её быстренько сняли.
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14.09.2021 14:11 Відповісти
Така доля усіх реформ в Україні. Не для того вони робляться аби щось змінити. Скільки у нас не проводили освітніх реформ, а список предметів та їх зміст ні як не змінився. То, чому якась з цих реформ має мати інший кінець?
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14.09.2021 14:20 Відповісти
Тут Арахамия жаловался, что нормальные порядочные люди в команде ЗЕ работать отказываются наотрез.

И вот вам - Шмыгаль гордится, что работает на ЗЕлядей.
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14.09.2021 14:33 Відповісти
а когда соплю судить начнут... ты от своих слов не откажешься? жополиз.....
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14.09.2021 14:42 Відповісти
 
 