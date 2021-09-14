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Люди переказали на реставрацію костелу Св. Миколая в Києві 15 млн грн. Загальний кошторис становитиме 75 млн грн, - Ткаченко

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Люди переказали на реставрацію костелу Св. Миколая в Києві 15 млн грн. Загальний кошторис становитиме 75 млн грн, - Ткаченко

Через тендерні процедури реставрацію костьолу Святого Миколая, в якому сталася пожежа, було затягнуто, і зараз стоїть завдання позбутися "тендерних тролів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі передачі "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" сказав міністр культури Олександр Ткаченко.

Міністр зазначив, що люди переказали на реставрацію 15 млн грн.

"Ми вдячні всім, хто відгукнувся для того, щоб зібрати кошти на реставрацію. При всій повазі до людей, які перерахували близько 15 млн грн на протиаварійні роботи в костелі, левова частка коштів буде державна. Ми вже знаємо ресурси, де їх будемо брати - за попередніми оцінками, загальний кошторис протиаварійних робіт повинен скласти 75 млн грн. Вийшов відповідний указ президента, який нас зобов'язує провести негайні роботи з відновлення собору. І тільки після того як ми проведемо протиаварійні роботи, будемо вирішувати всі інші нагальні питання", - сказав міністр.

Ткаченко зазначив, що одне з головних завдань - спростити тендерні процедури щодо реставраційних робіт.

"Сьогодні буде збиратися спільна робоча група людей з міністерства, людей, які надали кошти, і представників католицької громади. Об'єкт уже був в реставрації, але через тендерні процедури вона затягнулася. Зараз ця пожежа підняла питання про спрощення проведення тендерних процедур, цих тендерних тролів потрібно позбутися, для цього потрібні нові важелі", - сказав Ткаченко.

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Будівництво костелу почалося в 1899 році. Розробка та будівництво проводилися під керівництвом відомого київського архітектора Владислава Городецького. У 1909 році костел був освячений. З 1980 року використовувався як Будинок органної та камерної музики.

Нагадаємо, що внаслідок пожежі ввечері 3 вересня в костелі Святого Миколая серйозної шкоди будівлі не було завдано, проте вогонь знищив унікальний орган всередині храму. За попередніми даними, співробітники установи культури не викликали рятувальників відразу після виникнення пожежі, намагаючись її загасити самостійно. До гасіння було залучено 80 осіб і 16 одиниць техніки ДСНС, обійшлося без жертв і постраждалих. Голова МВС Денис Монастирський озвучив попередню версію інциденту: "Попередній висновок – причиною загоряння стало коротке замикання в самому органі, тому що загоряння було під час репетиції, яка проводилася після 21:00. Зараз відкрито кримінальне провадження за порушення правил пожежної безпеки, взято зразки для експертизи".

Автор: Наталя Джума
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Це той ткаченко, який мріє щоб костел завалився ?
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14.09.2021 12:33 Відповісти
Примазался. От чинуши бл......
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14.09.2021 12:46 Відповісти
Що за розцінки??????? Звідки вони беруться?????? За такі гроші можно побудувати дві нових церкви!!!!!! Аби красти а де і з кого не має різниці!!!!!!
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14.09.2021 12:46 Відповісти
не давайте говнюку деньги - стырит как киностудию в Одессе...
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14.09.2021 13:23 Відповісти
гыгы осталось совсем немножечко.... ну крапулечку...15 есть а нужно 60 ещё .ну ка давайте скинимся на погорельцев.... щас там натендэруются что розворуют и слепки и фрески ...я в тэндэры вообще то не верю....начитан как там оно работает...духовная пища нужна конечно... но в нашем материальном мире от неё ни жарко ни холодно.... люди пенсионеры на минималках хотят материальной пищи... щас иду в аптеку после больници.... с минималкой пол пенсии за три пачки так точно отдам...((
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14.09.2021 15:29 Відповісти
А чего Коево-Печер. лавру за безплатно передали московским попам а єто чудо Греко- Католикам дать в пользование жаба давит, а почему потому что рулят промосковские
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14.09.2021 15:40 Відповісти
На мою думку цей костьол давно пора передати римо-католикам, які його побудували для богослужіння. Більшовики його в 1933 році розграбували, священників репресували, а із костьола зробили склад. Вважаю, що повернення костьола законному власнику буде актом історичної справедливості. Миру всім нам та Божої любові.
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14.09.2021 16:59 Відповісти
короткое замыкание? кто орган поджог, кому выгодно? тому, кто не хочет, чтоб там был Дом Органной музыки.
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14.09.2021 23:39 Відповісти
 
 