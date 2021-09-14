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$2,7 млрд допомоги від МВФ піде на соціальні та інвестиційні цілі, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

$2,7 млрд допомоги від МВФ піде на соціальні та інвестиційні цілі, - Шмигаль

Допомога від Міжнародного валютного фонду в розмірі понад 2,7 млрд доларів піде на соціальні та інвестиційні цілі.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Використання їх (коштів від МВФ - ред.), безумовно, має йти на соціальні цілі, а також на інвестиційні цілі. Там можна використовувати і туди, і туди. Відповідно Міністерство фінансів прийматиме рішення", - сказав він.

Водночас прем'єр-міністр зазначив, що на сьогодні чіткого плану щодо використання цих коштів український уряд не має. "У міру необхідності будемо користуватися", - повідомив він.

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Шмигаль нагадав, що 2,7 млрд доларів від МВФ - це не транш кредиту. "Це був безумовний розподіл між країнами-членами МВФ. Україна отримала одну з великих сум - 2,7 млрд доларів. Це прямі кошти фактично до державного резерву. Ми можемо використовувати їх на різні цілі. Нема фактично обмежень", - сказав він, додавши, що за використання доведеться заплатити 0,05%.

Як повідомлялося, 23 серпня Україна в рамках нового розподілу Міжнародним валютним фондом (МВФ) спеціальних прав запозичення (СПЗ, SDR) отримала понад 2,7 млрд доларів допомоги.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ці кошти дадуть змогу збільшити соціальні виплати українцям.
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Топ коментарі
+2
Инвест няня-беня уже потирает руки.
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14.09.2021 12:48
+1
То дерібан ,це соціална ціль ,чи таки інвестиційна ????))))
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14.09.2021 12:41
+1
Никогда МВФ не дает на социалку и пенсии, чёс..чистой воды. Дает только на погашения кредитов.
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14.09.2021 13:29
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То дерібан ,це соціална ціль ,чи таки інвестиційна ????))))
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14.09.2021 12:41 Відповісти
Якщо обмежень нема ,то на "Велике крадівництво" піде !!!)))
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14.09.2021 12:42 Відповісти
Как это ? Как это инвестиционные цели? Внести эти суммы в уставной капитал Зельцмана?
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14.09.2021 12:44 Відповісти
Саджанці ,для "Великого лісництва" закуплят ,або бітум для "Великого крадівництва" !!!)))
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14.09.2021 12:48 Відповісти
Инвест няня-беня уже потирает руки.
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14.09.2021 12:48 Відповісти
То есть, тупо все прожрать и разворовать. А я то думал, что лучше в развитие экономики вложить.
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14.09.2021 12:51 Відповісти
у тупий люмпєн важко вкладати - вони або прожруть або, вибачаюся, просруть... нація, захоплена телевізором та понівичена зеленськими та партією регіонів, пропагандою усіх рівнів....
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14.09.2021 13:02 Відповісти
Мы можем использовать их на разные цели. - "офшоры зеленые" тоже цель
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14.09.2021 12:59 Відповісти
Будет и туда, и туда.
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14.09.2021 13:09 Відповісти
А для населения по любому будет туда-сюда.
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14.09.2021 13:16 Відповісти
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14.09.2021 13:10 Відповісти
Угу за использование нужно заплатить почти ничего. В то же время ипотек на вторичке под 1-3% в баксах также НЕТ. Нет масштабного государственного строительства жилья (под те же 1-3% и пусть в баксах). Ну не может семья откашлят 7к в месяц одних процентов. Бо в гривне. И толку?
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14.09.2021 13:18 Відповісти
Никогда МВФ не дает на социалку и пенсии, чёс..чистой воды. Дает только на погашения кредитов.
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14.09.2021 13:29 Відповісти
 
 