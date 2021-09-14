$2,7 млрд допомоги від МВФ піде на соціальні та інвестиційні цілі, - Шмигаль

Допомога від Міжнародного валютного фонду в розмірі понад 2,7 млрд доларів піде на соціальні та інвестиційні цілі.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Використання їх (коштів від МВФ - ред.), безумовно, має йти на соціальні цілі, а також на інвестиційні цілі. Там можна використовувати і туди, і туди. Відповідно Міністерство фінансів прийматиме рішення", - сказав він.

Водночас прем'єр-міністр зазначив, що на сьогодні чіткого плану щодо використання цих коштів український уряд не має. "У міру необхідності будемо користуватися", - повідомив він.

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Шмигаль нагадав, що 2,7 млрд доларів від МВФ - це не транш кредиту. "Це був безумовний розподіл між країнами-членами МВФ. Україна отримала одну з великих сум - 2,7 млрд доларів. Це прямі кошти фактично до державного резерву. Ми можемо використовувати їх на різні цілі. Нема фактично обмежень", - сказав він, додавши, що за використання доведеться заплатити 0,05%.

Як повідомлялося, 23 серпня Україна в рамках нового розподілу Міжнародним валютним фондом (МВФ) спеціальних прав запозичення (СПЗ, SDR) отримала понад 2,7 млрд доларів допомоги.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ці кошти дадуть змогу збільшити соціальні виплати українцям.