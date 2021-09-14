Громаді Києва повернули незаконно передані під забудову землі заказника "Жуків острів" вартістю понад 9,5 млн грн, - Офіс Генпрокурора
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора у Київському апеляційному суді домоглася повернення територіальній громаді Києва чотирьох земельних ділянок природно-заповідного фонду вартістю понад 9,5 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Зокрема, підкреслюється, що прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради до фізичної особи, якій безоплатно передано для забудови землі ландшафтного заказника "Жуків острів", що мають особливе природоохоронне та історико-культурне значення.
Відповідно до законодавства на таких землях забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає на стан природних комплексів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням.
Острів Жуків входить до однієї із найбільших заповідних зон м. Києва, де зусиллями екологів збережена у первинному вигляді природна екосистема - ареал проживання багатьох представників флори і фауни, занесених до Червоної книги України.
Попри неможливість передання таких земель у приватну власність для забудови, Голосіївським районним судом м. Києва в задоволенні позовних вимог прокурора відмовлено. Після цього Офіс Генерального прокурора оскаржив це рішення в Київському апеляційному суді, який скасував рішення суду та ухвалив нове - про повернення земельних ділянок територіальній громаді Києва
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
Відкриваю фейсбук, не підозрюючи лихого, аж тут - гульк - суне на мене, без сорома казка, кимось проплачена "реклама" - Ukraїnska latynka!!!
(Цур-пек, apage, Satanas, та коли ж ви нарешті повиздихаєте, гебня грьобана!)
Кому незрозуміло, "від чого це нас відволікають", - комбінація тут проста, як три наперстки, стежмо за руками.
1) ДАНО: ім'я Росії, на яку 1721 р. було офіційно перейменовано Московію, - це ЛАТИНСЬКА ВЕРСІЯ подарованого Москві київськими елітами імени "Русь";
2) ТРЕБА: довести, що вся київська історія - то спадок Москви, а українців, окремих від оної, ніколи ніяких "нє било, нєт і бить нє может" (див. програмову статтю Путіна за серпень 2021 р.);
3) ПРОПОНУЄТЬСЯ: перейменувати Україну на Україну-Русь і перевести на латинку, - бінґо, для Кремля два-в-одному: в такий спосіб дурні х@xли одним махом САМІ дарують Московії ВСЮ свою тисячолітню культуру київського кореня, відступившись від неї як від "нерідної"-"несвоєї" (а я ж вам казав, що то не їхнє, скромно киває здивованому Заходу Путін...), - а самі дурні хли в очах цілого світу отримують, латинкою ж таки (sic!), як вишеньку на торті, РОСІЙСЬКЕ ІМ'Я - те саме, що Московія в 1721-му, і на питання про національність будуть надалі зватись UKRAINIAN RUSSO, "украинский русский" (як "французька Гвінея", щоб зрозуміліше було, кому ще не).
Ну а там уже й до московського війська в обороні святої Софії недалеко - має ж Кремль приглядіти за своїм добром, поки тут по ньому метушаться ці білі ніґери без власної писемности, неспроможні навіть прочитати написи на стінах тих соборів, які (по доброті Леніна, пояснив же Путін) чомусь опинились на їхній території (але Росія це швидко виправить, уже на цілком легітимних підставах!).
...І так Україна, мов за помахом чарівної палички, - зникає, розчиняється, за яких 30-40 рр. - мов і не було...
Ось такий "план наперсточника", у межах їхнього дугінського світогляду - стрункий і логічний.
Чим керуються українські покидьки, які цей план тут у нас "імплементують", в принципі мало б розбиратись СБУ. А я можу хіба поскаржитись на рекламу. Взагалі ж, на майбутнє зав'яжім собі вузлик на пам'ять: побачиш "латинника" - бий з носака, не чекаючи арґументів.
І хай згинуть наші воріженьки.
Стоїмо (с).