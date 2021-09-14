Для придбання житла ветеранам АТО на наступний рік виділили 5,5 млрд грн, - Шмигаль
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Уряд заклав у проєкт бюджету на наступний рік 100-відсоткове фінансування придбання житла для ветеранів АТО, які стоять за ним у черзі.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції у вівторок сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Ми закладаємо в бюджет на наступний рік 5,5 мільярда гривень, щоб придбати житло всім ветеранам АТО, які стоять у черзі за таким житлом", - зазначив глава уряду.
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И это не удивительно, если бюджет, из которого все это "выделяется" имеет отрицатиельное значение,которое только увеличивается с каждым годом.