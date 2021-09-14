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24-річний український воїн Дем'ян Данилів загинув 13 вересня внаслідок російського обстрілу поблизу Причепилівки. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

24-річний український воїн Дем'ян Данилів загинув 13 вересня внаслідок російського обстрілу поблизу Причепилівки. ФОТО

Напередодні, 13 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець зі Львівщини - старший солдат, командир механізованого відділення Данилів Дем'ян Петрович.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Повідомляється, що Данилів народився 12 серпня 1997 року. Родом він із села Рудники Миколаївського району.

"Данилів Дем’ян зазнав кульового поранення голови, несумісного із життям, під час виконання бойових завдань поблизу села Причепилівка Новоайдарського району Луганської області", - йдеться в повідомленні.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати! Вічна пам‘ять захиснику України!" - додали у відомстві.

Також читайте: Боєць 74-го ОРБ Денис Герман загинув 11 вересня унаслідок російського обстрілу на Донбасі

24-річний український воїн Демян Данилів загинув 13 вересня внаслідок російського обстрілу поблизу Причепилівки 01

Дем'ян Данилів

За даними Цензор.НЕТ, Дем'ян Данилів служив в 17-му окремому мотопіхотному батальйоні 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

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14.09.2021 13:51
+22
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14.09.2021 13:29
+19
Українці сумують 😪😪😪
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14.09.2021 13:49
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14.09.2021 13:29 Відповісти
https://www.facebook.com/deniszprua/posts/370148674657596?__cft__[0]=AZWvivEbf_PL8hOrIZ3h-gzx00oCSanI_2mZfs-D1x6i-TK7WsN4QLlPG5TAADic9KTP4nM-EHizHVfVYghmijU6RRd1keFC75V-zJJ6zVfaODbldV9VjPUXKp4YG2SJxzQ&__tn__=%2CO%2CP-R

С погибшим в результате российского обстрела на Донбассе воином 74-го ОРБ Денисом Германом простились в Запорожье.


14 сентября, в Запорожье на Аллее защитников (парк Металлургов) в 10.30 началась церемония прощания с Денисом Сергеевичем Германом, 1989 года рождения, солдатом, разведчиком глубинной разведки 74-го отдельного разведывательного батальона, который погиб 11 сентября в районе проведения ООС в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками.
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14.09.2021 14:10 Відповісти
Українці сумують 😪😪😪
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14.09.2021 13:49 Відповісти
С погибшим в результате российского обстрела на Донбассе воином 74-го ОРБ Денисом Германом простились в Запорожье.

14 сентября, в Запорожье на Аллее защитников (парк Металлургов) в 10.30 началась церемония прощания с Денисом Сергеевичем Германом, 1989 года рождения, солдатом, разведчиком глубинной разведки 74-го отдельного разведывательного батальона, который погиб 11 сентября в районе проведения ООС в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

https://www.facebook.com/deniszprua/posts/370148674657596?__cft__[0]=AZWvivEbf_PL8hOrIZ3h-gzx00oCSanI_2mZfs-D1x6i-TK7WsN4QLlPG5TAADic9KTP4nM-EHizHVfVYghmijU6RRd1keFC75V-zJJ6zVfaODbldV9VjPUXKp4YG2SJxzQ&__tn__=%2CO%2CP-R
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14.09.2021 14:11 Відповісти
Дуже сумно, коли гинуть за Україну наші патріоти. У Дем'яна Даниліва ще було все життя попереду, але віддав своє життя за нас з вами, щоб російські загарбники не захоплювали нашу землю. Слава Герою! Смерть окупантам!
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14.09.2021 16:07 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

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14.09.2021 13:51 Відповісти
зеля"! еще одна жизнь на твоей совести.
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14.09.2021 13:58 Відповісти
Під час президентства Зеленського на фронті загинуло вже більше 300 українських бійців, тисячі були поранені - і саме тому його технологи порадили переорієнтуватися на "патріотичну" риторику та заговорити про "загрозу РФ", а не через різке прозріння та свідомий захист держави.

Ні він, ні його команда, розбавлена латентними совками, не здатні поставити на відповідний рівень обороноздатність держави та налагодити зв'язки з союзниками і державницькими силами всередині країни.

Про це наприклад свідчать провалене оборонне замовлення, перебування в клітках військових та менеджерів оборонних підприємств, ганебна реакція влади на публікацію в СNN деталей "справи вагнерівців", натягнуті стосунки з Заходом і постійний наступ Кремля на всіх напрямках, часто успішний, як з "Потоком-2".

Люди, які йшли до влади під хіканькі "а то Путін нападьот?" та "на войне наживались і нє заканчівалі" тепер просто отримують наслідки своєї недолугої шкідливої політики, а разом з ними і весь народ.

І найгірше те, що ніякого визнання помилок та чесного діалогу з українцями "слугами" не передбачається.

А замість того крутиться чергове шоу - з Міловановим в Укроборонпромі, Безуглою в ТСК по держзраді, євразійцем Арєстовічєм в ТКГ та нагородженням Монатіка перед армією, яка сім років несе втрати.

Тому сподіватися, що вони воюватимуть краще ніж "закінчили війну" вже не просто наївно, а смертельно небезпечно - які б мільйони не вкладалися в черговий пропагандиський серіал "защитник народа".
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14.09.2021 15:31 Відповісти
Очень жаль. Молодой. Жить и жить
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14.09.2021 14:30 Відповісти
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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14.09.2021 14:38 Відповісти
Вічна пам'ять Захиснику України...
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14.09.2021 18:50 Відповісти
не забудем не пробачим . смерть московській орді
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14.09.2021 20:19 Відповісти
Герої не вмирають.
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15.09.2021 07:30 Відповісти
БайрактарьІ простаивают. Запустите хоть один пусть наведет ужас на орков, чтобьІ им бьІло не до обстрелов.
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15.09.2021 07:42 Відповісти
 
 