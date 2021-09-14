24-річний український воїн Дем'ян Данилів загинув 13 вересня внаслідок російського обстрілу поблизу Причепилівки. ФОТО
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Напередодні, 13 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець зі Львівщини - старший солдат, командир механізованого відділення Данилів Дем'ян Петрович.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.
Повідомляється, що Данилів народився 12 серпня 1997 року. Родом він із села Рудники Миколаївського району.
"Данилів Дем’ян зазнав кульового поранення голови, несумісного із життям, під час виконання бойових завдань поблизу села Причепилівка Новоайдарського району Луганської області", - йдеться в повідомленні.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати! Вічна пам‘ять захиснику України!" - додали у відомстві.
За даними Цензор.НЕТ, Дем'ян Данилів служив в 17-му окремому мотопіхотному батальйоні 57-ї окремої мотопіхотної бригади.
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С погибшим в результате российского обстрела на Донбассе воином 74-го ОРБ Денисом Германом простились в Запорожье.
14 сентября, в Запорожье на Аллее защитников (парк Металлургов) в 10.30 началась церемония прощания с Денисом Сергеевичем Германом, 1989 года рождения, солдатом, разведчиком глубинной разведки 74-го отдельного разведывательного батальона, который погиб 11 сентября в районе проведения ООС в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками.
14 сентября, в Запорожье на Аллее защитников (парк Металлургов) в 10.30 началась церемония прощания с Денисом Сергеевичем Германом, 1989 года рождения, солдатом, разведчиком глубинной разведки 74-го отдельного разведывательного батальона, который погиб 11 сентября в районе проведения ООС в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками.
https://www.facebook.com/deniszprua/posts/370148674657596?__cft__[0]=AZWvivEbf_PL8hOrIZ3h-gzx00oCSanI_2mZfs-D1x6i-TK7WsN4QLlPG5TAADic9KTP4nM-EHizHVfVYghmijU6RRd1keFC75V-zJJ6zVfaODbldV9VjPUXKp4YG2SJxzQ&__tn__=%2CO%2CP-R
Ні він, ні його команда, розбавлена латентними совками, не здатні поставити на відповідний рівень обороноздатність держави та налагодити зв'язки з союзниками і державницькими силами всередині країни.
Про це наприклад свідчать провалене оборонне замовлення, перебування в клітках військових та менеджерів оборонних підприємств, ганебна реакція влади на публікацію в СNN деталей "справи вагнерівців", натягнуті стосунки з Заходом і постійний наступ Кремля на всіх напрямках, часто успішний, як з "Потоком-2".
Люди, які йшли до влади під хіканькі "а то Путін нападьот?" та "на войне наживались і нє заканчівалі" тепер просто отримують наслідки своєї недолугої шкідливої політики, а разом з ними і весь народ.
І найгірше те, що ніякого визнання помилок та чесного діалогу з українцями "слугами" не передбачається.
А замість того крутиться чергове шоу - з Міловановим в Укроборонпромі, Безуглою в ТСК по держзраді, євразійцем Арєстовічєм в ТКГ та нагородженням Монатіка перед армією, яка сім років несе втрати.
Тому сподіватися, що вони воюватимуть краще ніж "закінчили війну" вже не просто наївно, а смертельно небезпечно - які б мільйони не вкладалися в черговий пропагандиський серіал "защитник народа".