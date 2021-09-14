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Ткаченко про перехід на латиницю: Спочатку треба всім добре вивчити українську мову
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає ініціативу щодо переходу на латиницю щонайменше передчасною.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це міністр заявив на відкритті 11-го Міжнародного медіафоруму KYIV MEDIA WEEK.
Коментуючи думку очільника РНБО Олексія Данілова щодо доцільності переходу на латиницю, Ткаченко заявив, що "спочатку нам треба всім вивчити добре українську мову", а потім говорити про латиницю.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має позбутися кирилиці і перейти на латиницю.
Топ коментарі
+6 Anry Manfred
показати весь коментар14.09.2021 13:49
+6 John Smith 868f3dd3
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+5 Старый Столяр
показати весь коментар14.09.2021 14:07
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Будь ласка, зачекайте...
Відкриваю фейсбук, не підозрюючи лихого, аж тут - гульк - суне на мене, без сорома казка, кимось проплачена "реклама" - Ukraїnska latynka!!!
(Цур-пек, apage, Satanas, та коли ж ви нарешті повиздихаєте, гебня грьобана!)
Кому незрозуміло, "від чого це нас відволікають", - комбінація тут проста, як три наперстки, стежмо за руками.
1) ДАНО: ім'я Росії, на яку 1721 р. було офіційно перейменовано Московію, - це ЛАТИНСЬКА ВЕРСІЯ подарованого Москві київськими елітами імени "Русь";
2) ТРЕБА: довести, що вся київська історія - то спадок Москви, а українців, окремих від оної, ніколи ніяких "нє било, нєт і бить нє может" (див. програмову статтю Путіна за серпень 2021 р.);
3) ПРОПОНУЄТЬСЯ: перейменувати Україну на Україну-Русь і перевести на латинку, - бінґо, для Кремля два-в-одному: в такий спосіб дурні х@xли одним махом САМІ дарують Московії ВСЮ свою тисячолітню культуру київського кореня, відступившись від неї як від "нерідної"-"несвоєї" (а я ж вам казав, що то не їхнє, скромно киває здивованому Заходу Путін...), - а самі дурні хли в очах цілого світу отримують, латинкою ж таки (sic!), як вишеньку на торті, РОСІЙСЬКЕ ІМ'Я - те саме, що Московія в 1721-му, і на питання про національність будуть надалі зватись UKRAINIAN RUSSO, "украинский русский" (як "французька Гвінея", щоб зрозуміліше було, кому ще не).
Ну а там уже й до московського війська в обороні святої Софії недалеко - має ж Кремль приглядіти за своїм добром, поки тут по ньому метушаться ці білі ніґери без власної писемности, неспроможні навіть прочитати написи на стінах тих соборів, які (по доброті Леніна, пояснив же Путін) чомусь опинились на їхній території (але Росія це швидко виправить, уже на цілком легітимних підставах!).
...І так Україна, мов за помахом чарівної палички, - зникає, розчиняється, за яких 30-40 рр. - мов і не було...
Ось такий "план наперсточника", у межах їхнього дугінського світогляду - стрункий і логічний.
Чим керуються українські покидьки, які цей план тут у нас "імплементують", в принципі мало б розбиратись СБУ. А я можу хіба поскаржитись на рекламу. Взагалі ж, на майбутнє зав'яжім собі вузлик на пам'ять: побачиш "латинника" - бий з носака, не чекаючи арґументів.
І хай згинуть наші воріженьки.
Стоїмо (с).
Не украинский язык учить нужно сначала, а историю Украины и то, кто русских научил писать.
(Кстати, а не скажете, куда из Москвы, при Иване Грозном, делись первопечатник Иван Федоров и его помощник, «литвин» Мстиславец, после того, как мракобесы московские «печатню» сожгли? Ведь целый век после этого книг в Московии не печатали!
Правильно, в более культурную землю - в Украину сбежали, на Волынь, во владения князей Острожских, где продолжили печатание книг. Украина до сих пор помнит и чтит «первопечатника», поэтому в «сердце украинской «самостийности» - во Львове, ему, «москалю!», высится величавый памятник (А в Москве, в 1909 году, через сутки после открытия памятника Федорову у подножия появился венок с надписью: «Первому мученику русской печати». Полиция тогда «с ног сбилась», «крамольника» разыскивая. То-то же…).
Со времен Богдана Хмельницкого чуть ли не в каждом селе, а не то, что в сотенном местечке, существовали школы. Там, стараниями священников, а также «мандрівних дяків» («путешествующих дьяков»), то есть, «спудеев» (студентов), выпустившихся из семинарии и ищущих себе место службы, даже дети простых крестьян грамоте обучались. (В такой школе, в своё время, учился Тарас Шевченко). (И это в те времена, когда многие родовитые бояре Московии крест вместо подписи ставили, а для чтения дьяков звали, так как сами «грамоте не разумели». Что, неправда?! А вспомните, как Петр Первый «в науку» своих русских дворянских «недорослей» палкой загонял!).
Начали «борьбу за просвещение» при Екатерине ІІ, «просвещённой» императрицы, с «мандрівних дяків». Хватали, били кнутом и ссылали в монастыри, по большей части, на северо-восток империи, «на покаяние». Там - монастырская темница, хлеб и вода. И каторжный труд, «во искупление греха». Потом взялись за сельские школы. Через два века сельские школы в Украине были уничтожены: 1740 г. - на Левобережной Украине было 866 украинских школ, а в начале ХІХ века, Черниговский епископ уведомляет генерал- губернатора, что у него нет «малороссийских» школ".
Смотри кто такие Метелий Смотрицкий и Зизаний Лаврентий и что они для русских сделали.
І де вас на "Лахту" набирають? На яких "помийницях"?!
И пускай на нем мендель с зеленским общается.
Что бы уверенно оторваться от русского языка и культур-мультур переход на латиницу очень полезная вещь. Я сам не в восторге от планов перейти на латиницу, но что бы нормально влиться в европейское общество я бы согласился.
Я вільно володію трьома мовами, українською, російською та англійскою, але багало людей латиницю знають тільки з обгорток цукерок. Тож латиниця добре допоможе широкому загалу в вивчені іноземнх мов в подальшому.
Хто стоїть на місці завжди відстає від тих хто йде в перед.
Нажаль, поки не вімруть всі хро народився в совку прогресу не буде. Це історичні реалії.
И винторогих с русскоязычной челюстью меньше будет по форумах бродить.
а вот профессиональные тролли с ботоферм быстро адаптируются и к латинице и к новым временам. к сожалению.
я в себе на батьківщині, не тобі вказувати де і як мені жити.
и вообще, ты кацаский троллина, уже неделю наблюдаю за твоими "опусами.
ты уже влился в западный мир, сидишь во вражеском интернете, пишешь через девайс, в котором нет ничего украинского, он сделан исключительно из закордонных комплектующих и с вражеской операционкой, стопудово даже трусы на тебе турецкие, не говоря про футболку и джинсы, ездишь на подержаной иномарке и получаешь зарплату на карту VISA или MASTERCARD, слушаешь иностранные группы через иностранные форматы мр3, пьёшь итальянский кофе с шоколадкой из бразильского какао
и рассуждаешь о патриотизме и какие все вокруг проклятые враги, куда не глянь тебе все вокруг тебе виноваты.
хочешь быть самостійним? вперёд в лес и выключи интернет.
удачи
так что прав Ткаченко: учим получше грамматику, а уже потом perehodimo na latiniciu ))
а такі як ти, коли палець показує на небо то дивляться лише на палець.
а по поводу "много ошибок", я пишу быстро и не смотрю на наличие ошибок, меня это не волнует вообще, это волнует тех кто аргументов с разговоре не имеет и начинает переходить на личности, типо "на себя посмотри, а кто ты такой, а у тебя вся спина белая" и так далее. От тебя потянуло Ростовом, брррр...
мне тоже часто приходится начинать комментарии "я патриот, но с дураками не согласен в том-то"
но по-украински ты действительно пишешь с ошибками, это факт
Ведь переход на латиницу ну нифига не отразится на орфографии и правописании.
глупости выставляют напоказ, чтобы отвлекать внимание от действительно важных вопросов
А э в нас мова своя Чудова и э краса
И не обращайте внимание на словоблудство
Ха-ха-ха.
Может еще и от суржиков избавиться?
Карл Маркс
Точка
Жан - Поль Лавуазьє
Помните про воробья зимой в дерьме, не каждый кто тебя обосрал твой враг и не каждый кто тебя вытащил из дерьма твой друг. Так что не каждый кто разговаривает на украинском патриот Украины и не каждый кто разговаривает на русском её враг.
Хоть латиница, хоть арабская вязь, не имеет значение, гораздо важнее прогнать своих тараканов из головы и жить по человечески.
Простите что на русском, у меня нет украинской раскладки.
А потім москалі перейменували свою міліцію в поліцію, і тільки після цього в Україні теж так зробили, і що, а ніхто навіть не муркнув.
То ви шановні, і не дуже, уважно вдивляйтеся в дупу москалям, щоб не дай боже не пропустити, коли вони випередять латиницю,
Бо може вийти невдобно, що ми самі якось отак, як дорослі, ще "осерчают" на нас.
Суб'єктивізм то не про вас, бо бути на побігеньках, озираючись, щоб чогось несподіваного не трапилось, чи мо нагнівався хтось, авжеж так простіше жити, і то є ваше все.
- Чому українці російською мовою пишуть грамотніше самих росіян?
- Тому що вони вчать російську мову в школі - з підручником і ручкою в руках, а не як росіяни - у підворітті, з пляшкою пива в руках і цигаркою в зубах ..