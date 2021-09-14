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бюджет (1204) держбюджет (902) стипендії (132) студенти (321) Денис Шмигаль (2710)

Мінімальна стипендія у вишах з 1 січня зросте до 2 тис. грн, в ПТУ - до 1,25 тис. грн, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Мінімальна стипендія у вишах з 1 січня зросте до 2 тис. грн, в ПТУ - до 1,25 тис. грн, - Шмигаль

Уряд планує підвищити студентам стипендії.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції у вівторок сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"З 1 січня мінімальна стипендія у вищих навчальних закладах становитиме 2 000 гривень, підвищена для відмінників - 2 550", - розповів прем'єр про закладені в проєкт Держбюджету на наступний рік показники.

За словами Шмигаля також заплановано підвищення стипендій в установах професійної освіти.

"Чи знає хтось із вас якою була офіційна стипендія в профтехзакладах? 480 гривень. А з огляду на вартість квитка, доїхати з району до обласного центру іноді коштує 100 гривень. Тобто ви розумієте, яким був розмір стипендії. Але ми її збільшуємо поки в 2,5 рази. Тобто мінімальна стипендія в ПТУ буде 1250 грн. Але це не остаточна цифра. Ми працюватимемо над цим питанням і шукатимемо варіанти, як підтримати студентів у наступному році", - підкреслив глава уряду.

Читайте також: Кабмін підвищив стипендії для студентів вищих навчальних закладів у 1,5 раза, для учнів у закладах профтехосвіти - в 2,5 раза, - Шмигаль
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Топ коментарі
+3
при условии что стипендию получают только те кто попал на бюджет и те кто показывает хорошую успеваемость по результатам сессии. а бюджетников у нас от 5 до 15% в зависимости от уч.заведения
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14.09.2021 13:41
+3
От діла... Вчителька яка все життя пропрацювала з дітками, має 40 років стажу отримує пенсію таку як студент стипендію. Я нічого не маю проти розміру стипендії, але чого у вчительки, моєї судсідки, за 40 років праці пенсія в 2200 грн.?
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14.09.2021 13:47
+2
Стипендия выше пенсии? Круто. Расстреливайте уже после 60-ти лет, что-ли.
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14.09.2021 13:40
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Стипендия выше пенсии? Круто. Расстреливайте уже после 60-ти лет, что-ли.
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14.09.2021 13:40 Відповісти
Як кажуть: зроби користь державі - помри у день виходу на пенсію
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14.09.2021 14:48 Відповісти
при условии что стипендию получают только те кто попал на бюджет и те кто показывает хорошую успеваемость по результатам сессии. а бюджетников у нас от 5 до 15% в зависимости от уч.заведения
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14.09.2021 13:41 Відповісти
и при условии что єти бюджетные изменения примут. Пока что єто прожекты
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14.09.2021 13:43 Відповісти
Коли військовим збільшите виплати, мерзотники?
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14.09.2021 13:43 Відповісти
От діла... Вчителька яка все життя пропрацювала з дітками, має 40 років стажу отримує пенсію таку як студент стипендію. Я нічого не маю проти розміру стипендії, але чого у вчительки, моєї судсідки, за 40 років праці пенсія в 2200 грн.?
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14.09.2021 13:47 Відповісти
Через низьку зарплатню.
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14.09.2021 13:56 Відповісти
Я це розумію, тільки чим вчителі ті що йдуть зараз на пенсію кращі від тих вчителів які пішли на пенсію в 2014-му як моя сусідка?
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14.09.2021 16:19 Відповісти
Ничего не имею против студентов, в юности тоже был, однако как быть тем пенсам, которые отгорбатясь 25-35-40 лет получают минимальную пенсию, которая меньше стипендии?😂 А ведь пенсам помогать некому, в отличии от студентов, которых, в большинстве своем, содержат родители.
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14.09.2021 13:58 Відповісти
Фигасе!!! Половина стоимости не особо дорогого китайского смартфона.
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14.09.2021 14:07 Відповісти
Не знаю, чи радіти чи сумувати. За студентів порадів, а за інших - ні. Ну, усім же видно той дисбаланс між пенсіями та стипендіями. А стипендія аспіранта, то взагалі більше 6 тис., у той час, як викладачі вишу на 0,3 ставки працюють.
Це ручне управління зарплатами, пенсіями, стипендіями призводить до соціальної несправедливості.
Я думаю, що це приведе до збільшення хабарництва. Хочеш стипендію - плати частину викладачу, доречі, який часто є пенсійного віку.
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14.09.2021 14:38 Відповісти
студент не отказывай себе не в чем !
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14.09.2021 14:41 Відповісти
Как вернуть пусть по направлению отработает года три

А то после зашиты сразу -- за кордон /спасиба за хорошие кадры /
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14.09.2021 14:53 Відповісти
 
 