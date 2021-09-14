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Близько 3 млн доз вакцини AstraZeneca можуть не встигнути використати в Україні, - KSE

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Близько 3 млн доз вакцини AstraZeneca можуть не встигнути використати в Україні, - KSE

В Україні залишається близько 3 млн доз вакцини AstraZeneca, термін придатності якої спливає в жовтні і наприкінці листопада.

Про це повідомили експерти Київської школи економіки (KSE), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

На їхню думку, з нинішніми темпами вакцинації цю партію можуть не встигнути використати вчасно.

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Топ коментарі
+4
А у этой экспериментальной жидкости есть срок годности???

Странно...
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14.09.2021 14:02
+2
Перестикируют. Деньги то уплачены.
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14.09.2021 13:58
+2
можна їх віддати іншим країнам, в яких реальні трабли
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14.09.2021 14:56
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Перестикируют. Деньги то уплачены.
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14.09.2021 13:58 Відповісти
куда они уже перепродали вакцину?
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14.09.2021 13:58 Відповісти
це ж не тому, що зюзя - чмо, нє?
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14.09.2021 14:01 Відповісти
А у этой экспериментальной жидкости есть срок годности???

Странно...
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14.09.2021 14:02 Відповісти
За все уже оплачено до нас. Вкалывайте быстрей и отдыхайте. Может быть когда то вспомним
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14.09.2021 14:03 Відповісти
Вколите всё Слугам народа и их избирателям. Принудительно. В мозжечок.
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14.09.2021 14:12 Відповісти
Теперь будут звенздеть что вторая доза колется через четыре недели (28 дней), а не через 70 дней, как было утверждено ранее Минздравом Украины
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14.09.2021 14:22 Відповісти
Из всех вакцин только Модерна под ажиотаж разлетелась как пирожки. Ну и Файзер тоже популярен
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14.09.2021 14:44 Відповісти
ее купили со сроком годности пару недель...
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14.09.2021 14:49 Відповісти
можна їх віддати іншим країнам, в яких реальні трабли
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14.09.2021 14:56 Відповісти
Виноваты СМИ. Любая бабка на лавке требует только пфайзер.

И у нее есть время тошнить по центрам, пока его не найдет.

Издержки демократии. Вон в рашке ослиной мочой планово всех могут привить, и никакого остатка и пересортицы не будет.
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14.09.2021 15:15 Відповісти
Вот сволочи.

Кто не ширнулся - тот Порохобот!
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14.09.2021 15:53 Відповісти
 
 