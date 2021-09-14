Близько 3 млн доз вакцини AstraZeneca можуть не встигнути використати в Україні, - KSE

В Україні залишається близько 3 млн доз вакцини AstraZeneca, термін придатності якої спливає в жовтні і наприкінці листопада.

Про це повідомили експерти Київської школи економіки (KSE), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

На їхню думку, з нинішніми темпами вакцинації цю партію можуть не встигнути використати вчасно.

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