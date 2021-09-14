Близько 3 млн доз вакцини AstraZeneca можуть не встигнути використати в Україні, - KSE
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Україні залишається близько 3 млн доз вакцини AstraZeneca, термін придатності якої спливає в жовтні і наприкінці листопада.
Про це повідомили експерти Київської школи економіки (KSE), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
На їхню думку, з нинішніми темпами вакцинації цю партію можуть не встигнути використати вчасно.
Топ коментарі
+4 Привет
показати весь коментар14.09.2021 14:02
+2 Странник Виртуальный d2c4d836
показати весь коментар14.09.2021 13:58
+2 Olexandr Chornogorodskij
показати весь коментар14.09.2021 14:56
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Будь ласка, зачекайте...
Странно...
И у нее есть время тошнить по центрам, пока его не найдет.
Издержки демократии. Вон в рашке ослиной мочой планово всех могут привить, и никакого остатка и пересортицы не будет.
Кто не ширнулся - тот Порохобот!