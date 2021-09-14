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ВВП (255) держбюджет (902) держборг (130) оборона (1227) Денис Шмигаль (2710)

Шмигаль про показники Держбюджету-2022: Доходи - 1,2 трлн грн, витрати - 1,4 трлн грн, з них 5,95% підуть на оборону та безпеку

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Шмигаль про показники Держбюджету-2022: Доходи - 1,2 трлн грн, витрати - 1,4 трлн грн, з них 5,95% підуть на оборону та безпеку

На пресконференції у вівторок прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив основні показники Держбюджету на 2022 рік.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів під час спілкування з журналістами.

За словами прем'єра, у проєкті Держбюджету запланована дохідна частина в розмірі 1 трлн 277 млрд грн, що на 161 млрд грн більше, ніж у 2021 році, а видаткова частина - 1 трлн 456 млрд грн.

Шмигаль зазначив, що уряд запланував зниження дефіциту Держбюджету, який визначили на рівні 3,5% ВВП (на рівні 188 млрд грн).

Також читайте: Кабмін передбачив у Держбюджеті-2022 підвищення зарплат медиків: середня зарплата лікарів становитиме понад 22,5 тис. грн, - Шмигаль

"Ми залишаємо 5,95% витрат на сектор безпеки та оборони", - поінформував глава уряду.

Шмигаль повідомив, що на інфраструктуру, цифровізацію заплановано збільшення фінансування на 14 млрд грн.

Він нагадав, що було ухвалено Бюджетну декларацію на три роки.

"Фактично ми йдемо в межах цієї декларації", - заявив прем'єр і додав, що тепер уряду стало простіше планувати макропоказники.

За його словами, проєкт Держбюджету побудований на прогнозі зростання ВВП до 5,368 трлн грн.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
усі кабміни вови працють третій рік без плану дій !!! ЦЕ ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇЇ УКРАЇНИ ЗА 30 РОКІВ!!!
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14.09.2021 14:11
+2
це тактика вови - я ОСОБИСТО вам МАЙЖЕ нічого не обіцяв а значить нічаво й нє должєн!
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14.09.2021 14:12
+2
Как вам правильно сказали, истичник доходов только один - народ Украины (налогоплательщики). При этом налоги от предприятий - это фикция, предприятие выступает, лишь налоговым агентом и все уплаченные налоги закладывает в стоимость продукции, которую в полном объеме уплачивает...барабанная дробь...конечный потребитель!!!!

Вот именно поэтому, в США, в супармаркетах указывается чистая стоимость, без налогов, а ноги начисляются на кассе. Наших это возмущает - мол, что за фигня, меня обманывают...Но на самом деле это правильно, так каждый налогоплательщик США, при каждой покупке, видит конкретные суммы налогов которые он реально платит в бюджет!!!!!
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14.09.2021 18:59
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усі кабміни вови працють третій рік без плану дій !!! ЦЕ ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇЇ УКРАЇНИ ЗА 30 РОКІВ!!!
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14.09.2021 14:11 Відповісти
це тактика вови - я ОСОБИСТО вам МАЙЖЕ нічого не обіцяв а значить нічаво й нє должєн!
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14.09.2021 14:12 Відповісти
Чому без плана ?? Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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14.09.2021 14:18 Відповісти
а 200 лярдов разницы опять напечатаем?
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14.09.2021 14:13 Відповісти
І відсотків 50 державних видатків буде розкрадена корумпованими гнидами !!!)))
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14.09.2021 14:16 Відповісти
Не переживайте, эту сумму уже заложили в расходы, там все: и "большая стройка", и "миллиард деревьев", и "10 000 спортплощадкок"
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14.09.2021 18:52 Відповісти
А укажите источники доходов? От Сватов или концертов 95 Квартала.?
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14.09.2021 14:16 Відповісти
Джерело надходжень єдине ,це народ України !! Державний бюджет ,це гроши забрані у народа !!!))))
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14.09.2021 14:21 Відповісти
Как вам правильно сказали, истичник доходов только один - народ Украины (налогоплательщики). При этом налоги от предприятий - это фикция, предприятие выступает, лишь налоговым агентом и все уплаченные налоги закладывает в стоимость продукции, которую в полном объеме уплачивает...барабанная дробь...конечный потребитель!!!!

Вот именно поэтому, в США, в супармаркетах указывается чистая стоимость, без налогов, а ноги начисляются на кассе. Наших это возмущает - мол, что за фигня, меня обманывают...Но на самом деле это правильно, так каждый налогоплательщик США, при каждой покупке, видит конкретные суммы налогов которые он реально платит в бюджет!!!!!
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14.09.2021 18:59 Відповісти
Показатели проекта бюджета 2022 г. который КМ собирается вносить в парламент, в разделе финансирования обороны составит 171 млрд. гривен и позволяет финансировать денежное содержание и социальные выплаты военнослужащих на 94,6% от потребности,
производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.
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14.09.2021 14:18 Відповісти
Так они его, все равно не собираются выполнять, даже в этом объеме. Это у них тактика такая, уже не раз испробованная:

1. Принимается "самый большой в истории оборонный бюджет" (чтобы патриоты заткнулись)

2. В течении года путем всяческих проволочек, неправильно поданных на тендер документов, требование проведения каких то доп испытаний.....Заказы не делаются

3. Неосвоенные деньги "возвращаются" в бюджет, хотя в реальности, этих денег и не было - они существовали только на бумаге. Ибо у нас дефицит бюджета! Все идет на "большие стройки" и прочие проекты по распилу
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14.09.2021 19:07 Відповісти
следите за руками

27 ИЮЛЯ 2018

Подольский районный суд Киева признал незаконным и отменил решение Энергетической таможни ГФС оштрафовать председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 7 миллиардов гривен.

Суд не нашел правонарушений в действиях "Нафтогаза" как компании и Коболева как должностного лица и закрыл начатое Энерготаможней дело о нарушении таможенных правил, в рамках которого был выписан штраф.

Напомним, штраф был выписан начальником Энерготаможни Игорем Пиковским в феврале 2018 года. Таможня обвинила Коболева в том, что он не обеспечил подачу дополнительной таможенной декларации с полным пакетом сопутствующих документов при оформлении импорта газа из России в 2015 году, что привело к неуплате НДС на суму 2,3 млрд гривен.

Речь идет о покупках природного газа у "Газпрома" в октябре 2015 года. "Нафтогаз" до сих пор не закрыл таможенную декларацию по этому импорту, поскольку стороны не пописали акта приема-передачи.

НАК объясняет это тем, что "Газпром" включил в этот акт объемы газа, который несанкционированно поставляются российской компанией на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Эти объемы "Нафтогаз" не признает и отказывается подписывать выставленный "Газпромом" акт.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/07/27/639089/
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14.09.2021 14:22 Відповісти
а теперь внимание

13.09.2021

Государственная фискальная служба (ГФС) добилась оплаты от НАК «Нафтогаз» 3 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС) при таможенном оформлении импорта газа из РФ, сообщило ведомство, передает «Интерфакс-Украина».

Как сообщалось, в июне 2021 года ГФС проводила обыски в НАК «Нафтогаз Украины» в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного уклонения должностных лиц компании от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн. Речь шла о незавершенной с октября 2015 года процедуре таможенного оформления газа, приобретенного у «Газпрома» (РФ), в результате чего в государственный бюджет Украины не поступило 2,7 млрд грн НДС.

Знаете про что это? ГФС признала законным поставки газа в лугандон из кацапстана и приняла на Украину долги за этот газ
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14.09.2021 14:23 Відповісти
Блокчейн треба було робити, а зробили діджіталізацію!
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14.09.2021 14:30 Відповісти
А диромаза у 300 мільйярдів, яка перейшла з 2020-го???
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14.09.2021 19:41 Відповісти
 
 