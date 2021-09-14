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Новини Політика України
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МЗС (3562) членство в НАТО (1409) Кулеба Дмитро (3184)

Тільки зараз Захід починає розуміти, що Україна - не частина "русского мира", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Членство в НАТО буде реалістичнішим, якщо Росія стане "набагато слабшою", ніж зараз, або "здійснить щось настільки обурливе", що Захід змушений буде зробити жест у вигляді відкриття дверей Альянсу для України. Захід, до того ж, "тільки зараз починає розуміти", що Україна - не частина "русского мира".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це сказав The Independent міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зазначається, що видання не завжди подає повні цитати голови МЗС, часто передаючи його відповіді фрагментами й окремими висловами.

Як написав автор статті, "м'який у висловлюваннях Дмитро Кулеба занадто дипломат, щоб визнати, що він злий на Захід".

Міністр заявив виданню, що протидія євроатлантичній інтеграції України виникла не через ймовірну заклопотаність її реформами чи якусь "вкрай праву проблему" в країні, яка, за його словами, "захайпована і роздута", а насамперед через страх Заходу перед Москвою.

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Але при цьому, пише видання, голова МЗС "не напружується" з приводу кінцевого результату цієї історії.

"На наших очах твориться історія. Сотні років Захід жив із розумінням того, що Україна – частина "русского мира", - нагадав Кулеба (якого автор матеріалу описав як "прискіпливого дослідника історії") і додав, що "тільки зараз Захід починає розуміти", що українці все ж інші".

Раніше в Кремлі заявили, що їм "зовсім не подобається" дружба США й України, а також плани щодо НАТО.

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Проте на зустрічі у Вашингтоні на початку осені 2021 року Зеленський не почув від Байдена конкретики щодо термінів вступу України в НАТО.

У договорі про НАТО немає статті, яка забороняє прийняти Україну в Альянс через війну, заявив голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков.
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Топ коментарі
+4
Україна не є частиною Русскава Міра. Російськомовні в Україні є частиною Русскава Міра.
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14.09.2021 14:37
+4
Да вобщем-то, глядя на простой нарид, выбравшый ватного криворагуля ЗЕ, особо и не скажешь, что они не часть русского мира.
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14.09.2021 14:43
+4
А вот это вот часть какого Мира?

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14.09.2021 14:45
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Україна не є частиною Русскава Міра. Російськомовні в Україні є частиною Русскава Міра.
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14.09.2021 14:37 Відповісти
Да вобщем-то, глядя на простой нарид, выбравшый ватного криворагуля ЗЕ, особо и не скажешь, что они не часть русского мира.
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14.09.2021 14:43 Відповісти
А вот это вот часть какого Мира?

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14.09.2021 14:45 Відповісти
Русскава
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14.09.2021 14:47 Відповісти
Стало быть и 73%, которые его выбрали, тоже.

Так что там Запад должен понимать про принадлежность Украины к узкому Миру?

Поскреби хорошенько любого вышиватника и получишь слегка мутировавшего балалаечника.
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14.09.2021 14:50 Відповісти
Зєлєнскій вишиватнік?
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14.09.2021 15:07 Відповісти
Касаваротнік.
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14.09.2021 15:12 Відповісти
такі да...накасячіл і наварітіл...
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14.09.2021 15:13 Відповісти
Самый что ни на есть. Хошь в вышиванку оденется, хошь в косоворотку.

Куда ветер дует, туда и он.

Думаешь толпы этих ряженых раз в год в вышиванки будут долго думать, какой флаг вывешивать, если по улицам идут кацапские танки?

В 2019-м они не долго думали, когда променяли "Армію, Мову, Віру" на "Украина - порноактриса".
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14.09.2021 15:13 Відповісти
ну если бы не кулеба, то точно ничего не поняли бы)
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14.09.2021 14:48 Відповісти
Да там в большом переменчивом Мире вобще каждый день потрясения.

То надо вспоминать, где всякие там Хорватии и Македонии, то оказывается, что где-то в горах есть Афганистан, то вдруг оказывается, что Украина не в Сибири находится...

А Кулеба он молодец такой. Вышел и честно сказал: "Посмотрите на ЗЕ!!! Ну вот посмотрите на него!!! Разве такое выжило бы в Сибири???!!!"

И все сразу поняли, что Украина явно от Сибири далеко.
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14.09.2021 14:55 Відповісти
Згідно Вікіпедії є ще така ознака Рускава Міра - Починаючи з середини XIX століття, часів царювання Олександра ІІ, уся російська так звана «прогресивна» преса перестала вживати світське слово жид на перевагу церковному єврей. Слово жид стало табу і його перестали вживати на підставі нібито «лайливості». Відтак в світському сенсі слово єврей є російським словом, в українській мові в світському вжитку такого слова ніколи не було[17].
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14.09.2021 15:15 Відповісти
у нас до 39-го року на жида казали жид,потім прийшли кацапські жиди і стали єврєямі
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14.09.2021 15:48 Відповісти
А я ще пам'ятаю, коли ВСІХ російськомовних називали кацапами.
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14.09.2021 16:29 Відповісти
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14.09.2021 16:02 Відповісти
Только при Кулебе, все только при нем родимом
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14.09.2021 16:26 Відповісти
При нём и при шмаркле.
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14.09.2021 17:08 Відповісти
Це з 2014 Захід так вважав. А зараз вже не впевнений.
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14.09.2021 16:31 Відповісти
По факту на сегодня Украина это всё еще совок. При этом и Россия, и Белоруссия - это тоже совки.
Именно потому, что Украина еще совок она и стала объектом возжелания другого совка.
Верховенство права это признак цивилизованного мира, а выборочное "правосудие" это признак совка.
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23.01.2022 09:55 Відповісти
 
 