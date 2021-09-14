Тільки зараз Захід починає розуміти, що Україна - не частина "русского мира", - Кулеба
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Членство в НАТО буде реалістичнішим, якщо Росія стане "набагато слабшою", ніж зараз, або "здійснить щось настільки обурливе", що Захід змушений буде зробити жест у вигляді відкриття дверей Альянсу для України. Захід, до того ж, "тільки зараз починає розуміти", що Україна - не частина "русского мира".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це сказав The Independent міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Зазначається, що видання не завжди подає повні цитати голови МЗС, часто передаючи його відповіді фрагментами й окремими висловами.
Як написав автор статті, "м'який у висловлюваннях Дмитро Кулеба занадто дипломат, щоб визнати, що він злий на Захід".
Міністр заявив виданню, що протидія євроатлантичній інтеграції України виникла не через ймовірну заклопотаність її реформами чи якусь "вкрай праву проблему" в країні, яка, за його словами, "захайпована і роздута", а насамперед через страх Заходу перед Москвою.
Але при цьому, пише видання, голова МЗС "не напружується" з приводу кінцевого результату цієї історії.
"На наших очах твориться історія. Сотні років Захід жив із розумінням того, що Україна – частина "русского мира", - нагадав Кулеба (якого автор матеріалу описав як "прискіпливого дослідника історії") і додав, що "тільки зараз Захід починає розуміти", що українці все ж інші".
Раніше в Кремлі заявили, що їм "зовсім не подобається" дружба США й України, а також плани щодо НАТО.
Проте на зустрічі у Вашингтоні на початку осені 2021 року Зеленський не почув від Байдена конкретики щодо термінів вступу України в НАТО.
У договорі про НАТО немає статті, яка забороняє прийняти Україну в Альянс через війну, заявив голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков.
Будь ласка, зачекайте...
Так что там Запад должен понимать про принадлежность Украины к узкому Миру?
Поскреби хорошенько любого вышиватника и получишь слегка мутировавшего балалаечника.
Куда ветер дует, туда и он.
Думаешь толпы этих ряженых раз в год в вышиванки будут долго думать, какой флаг вывешивать, если по улицам идут кацапские танки?
В 2019-м они не долго думали, когда променяли "Армію, Мову, Віру" на "Украина - порноактриса".
То надо вспоминать, где всякие там Хорватии и Македонии, то оказывается, что где-то в горах есть Афганистан, то вдруг оказывается, что Украина не в Сибири находится...
А Кулеба он молодец такой. Вышел и честно сказал: "Посмотрите на ЗЕ!!! Ну вот посмотрите на него!!! Разве такое выжило бы в Сибири???!!!"
И все сразу поняли, что Украина явно от Сибири далеко.
Именно потому, что Украина еще совок она и стала объектом возжелания другого совка.
Верховенство права это признак цивилизованного мира, а выборочное "правосудие" это признак совка.