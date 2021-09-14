За останні 2,5 року Росія вивезла з окупованого Донбасу 900 тис. осіб. У разі повернення раніше визначеного терміну - штрафи понад 360 тис. руб., - правозахисник
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За програмою поповнення РФ трудовими ресурсами з ОРДЛО виїхав майже мільйон громадян. Здебільшого в осіб, які виїжджають, вимагають відповідної кваліфікації і досвіду роботи за робітничими професіями - шахтар, металург, токар. У разі раннього повернення передбачені великі грошові санкції.
Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи", передає Цензор.НЕТ.
Програма з переселення в РФ діє з 2006 року. Починаючи з 2012 року для жителів України цю програму зробили безстроковою. Учасники програми мають право на низку пільг, наприклад, на компенсацію транспортних витрат на переїзд, а також на безмитне ввезення майна.
За інформацією джерел "СПГ" у підрозділах міграційної служби НЗФ "ЛНР" і "ДНР", за останні 2,5 року майже 900 тисяч жителів ОРДЛО скористалися цією програмою.
Лисянський каже, що основне завдання - поповнення РФ трудовими ресурсами, які направляються в Забайкальський край, Камчатський край, Республіку Бурятію, Амурський край, Хабаровський край, Іркутську і Магаданську, Сахалінську область.
При цьому обов'язкова умова - учасник держпрограми має бути повнолітнім і дієздатним, мати можливість здійснювати трудову діяльність. Ще одна прописана вимога звучить так - заявник має володіти хорошими навичками розмовної і письмової російської мови для максимально швидкої і безболісної інтеграції в суспільство.
Програма "переселенців" з України в Росію в 2021 році зобов'язує учасника, який прожив на території РФ менше 2 років і залишив країну, відшкодувати всі кошти, витрачені державою на інтеграцію переселенця в суспільство на своїй території.
"А це 240 тисяч, це "підйомні", і по 120 тисяч рублів на кожного члена. Людям не дають можливості для повернення, прив'язують їх до місця, куди вони прибули. По суті, окупований Донбас заповнює потребу в робочих руках на російських шахтах і металургійних підприємствах. Це відбувається на тлі повної економічної розрухи в ОРДЛО - закрито 47 шахт, заводи практично не працюють", - говорить Лисянський.
Будь ласка, зачекайте...
Главное вместо нашего говна не завозить в Донбабве из Роиси свое.
"кормильцы" уезжают....
быдло лугандона поехало населять как раз те регионы с которых местное население массово валит
Ні він, ні його команда, розбавлена латентними совками, не здатні поставити на відповідний рівень обороноздатність держави та налагодити зв'язки з союзниками і державницькими силами всередині країни.
Про це наприклад свідчать провалене оборонне замовлення, перебування в клітках військових та менеджерів оборонних підприємств, ганебна реакція влади на публікацію в СNN деталей "справи вагнерівців", натягнуті стосунки з Заходом і постійний наступ Кремля на всіх напрямках, часто успішний, як з "Потоком-2".
Люди, які йшли до влади під хіканькі "а то Путін нападьот?" та "на войне наживались і нє заканчівалі" тепер просто отримують наслідки своєї недолугої шкідливої політики, а разом з ними і весь народ.
І найгірше те, що ніякого визнання помилок та чесного діалогу з українцями "слугами" не передбачається.
А замість того крутиться чергове шоу - з Міловановим в Укроборонпромі, Безуглою в ТСК по держзраді, євразійцем Арєстовічєм в ТКГ та нагородженням Монатіка перед армією, яка сім років несе втрати.
Тому сподіватися, що вони воюватимуть краще ніж "закінчили війну" вже не просто наївно, а смертельно небезпечно - які б мільйони не вкладалися в черговий пропагандиський серіал "защитник народа".
и это правильно !
нам меньше геноцидить надо будет.....
Владимир Жириновский приехал на слет партии ЛДПР на повозке с лошадьми. Получилось как-то не очень (на 27-й секунде «лошадь» высказалась об этом всем очень откровенно, как и о всей россии!)
В перечень регионов-доноров, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, вошли 13 субъектов РФ.
Остальные 72 субъекта РФ, соответственно, получат дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2021 году.
АРХИВ. ГЕНОЦИД, УМЕРЩВЛЕНИЕ УКРАИНЦЕВ И ЗАМЕНА ИХ НА МОСКАЛЕЙ ЯКОБЫ РОССИЯН.
В Украине издана уникальная карта "Голодомор 1932 - 1933 годов", как специальные карательные мероприятия палачей НКВД, которые искс - голодомором обрекали Украинцев на гибель, жестокую смерть, но и дороги переселения на вымершие территории людей из лапотной Московии (России): в Одесскую область - 68 эшелонов, в Днепр - 125 эшелонов, из Горького в Одесскую второй раз - 141 эшелон, из центрально региона России в Харьковскую область -188 эшелонов. Из Ивановской в Донецк - 147 эшелонов и много - много других москалей и эшелонов, которые пока не удалось установить. На карте указано переселение за один только месяц. Переселяли коней, коров, овец, завозили кур и другой скот, переселяли целые колхозы с техникой и инвентарем. Переселяли российских учителей, украинские поголовно были истреблены. Много миллионов переселенных! Переселялись кацапы с семьями, с детьми, все родственники, двоюродные, троюродные.... Тысячи украинских сел стояло полностью пустых, наполовину были пустые города, после замученных голодом миллионов украинцев, заселялись пришлые москали -кацапы с лапотной паРаши. И миллионы лапотных россиян заселилось за 6 месяцев (зима-весна)!!! За такой короткий срок и такое большое количество массового убийства Украинцев, большой гений - палач был кровавый Сталин. Даже Гитлер завидовал этому факту и посылал лидеров Гестапо, СС в кровавый СССР в НКВД ещё до войны перенимать коммуно - фашистский - московский опыт, уничтожения целого украинского народа. Вот почему в Украине и стал такой пророссийским наш родной украинский Юго- восток. Украина: Западная. 5 - 10 %, Централльная. 10 - 15 %, Южная. 15 - 20 %, Восточная. 30 - 40 %, Крым свыше 50 % проживает якобы этнических россиян а по сути генетических москалей - кацапов.
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Умерщвление украинцев и замена их на русских.
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