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Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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мігранти (674) переселення (30) правозахисники (368) Росія (47286) Донбас (21733) переселенці (518) Лисянський Павло (99)

За останні 2,5 року Росія вивезла з окупованого Донбасу 900 тис. осіб. У разі повернення раніше визначеного терміну - штрафи понад 360 тис. руб., - правозахисник

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

За останні 2,5 року Росія вивезла з окупованого Донбасу 900 тис. осіб. У разі повернення раніше визначеного терміну - штрафи понад 360 тис. руб., - правозахисник

За програмою поповнення РФ трудовими ресурсами з ОРДЛО виїхав майже мільйон громадян. Здебільшого в осіб, які виїжджають, вимагають відповідної кваліфікації і досвіду роботи за робітничими професіями - шахтар, металург, токар. У разі раннього повернення передбачені великі грошові санкції.

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи", передає Цензор.НЕТ.

Програма з переселення в РФ діє з 2006 року. Починаючи з 2012 року для жителів України цю програму зробили безстроковою. Учасники програми мають право на низку пільг, наприклад, на компенсацію транспортних витрат на переїзд, а також на безмитне ввезення майна.

Також дивіться: Правозахиснику Лисянському розбили автомобіль і підкинули кажана після висвітлення подій в ОРДЛО. ФОТОрепортаж

За інформацією джерел "СПГ" у підрозділах міграційної служби НЗФ "ЛНР" і "ДНР", за останні 2,5 року майже 900 тисяч жителів ОРДЛО скористалися цією програмою.

Лисянський каже, що основне завдання - поповнення РФ трудовими ресурсами, які направляються в Забайкальський край, Камчатський край, Республіку Бурятію, Амурський край, Хабаровський край, Іркутську і Магаданську, Сахалінську область.

При цьому обов'язкова умова - учасник держпрограми має бути повнолітнім і дієздатним, мати можливість здійснювати трудову діяльність. Ще одна прописана вимога звучить так - заявник має володіти хорошими навичками розмовної і письмової російської мови для максимально швидкої і безболісної інтеграції в суспільство.

Програма "переселенців" з України в Росію в 2021 році зобов'язує учасника, який прожив на території РФ менше 2 років і залишив країну, відшкодувати всі кошти, витрачені державою на інтеграцію переселенця в суспільство на своїй території.

Також читайте: Росія переселила в окупований Крим до мільйона осіб, - Джемілєв

"А це 240 тисяч, це "підйомні", і по 120 тисяч рублів на кожного члена. Людям не дають можливості для повернення, прив'язують їх до місця, куди вони прибули. По суті, окупований Донбас заповнює потребу в робочих руках на російських шахтах і металургійних підприємствах. Це відбувається на тлі повної економічної розрухи в ОРДЛО - закрито 47 шахт, заводи практично не працюють", - говорить Лисянський.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
А вот за это какраз большое спасибо и низкий поклон. Туда их - за полярный круг.

Главное вместо нашего говна не завозить в Донбабве из Роиси свое.
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14.09.2021 14:30
+14
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14.09.2021 15:06
+14
"... которые направляются в Забайкальский край, Камчатский край, Республика Бурятию, Амурский край, Хабаровский край, Иркутская и Магаданская, Сахалинская область"

быдло лугандона поехало населять как раз те регионы с которых местное население массово валит
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14.09.2021 15:17
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А вот за это какраз большое спасибо и низкий поклон. Туда их - за полярный круг.

Главное вместо нашего говна не завозить в Донбабве из Роиси свое.
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14.09.2021 14:30 Відповісти
нам нужны не лугандоны, а свободные степи Донбасса
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14.09.2021 14:41 Відповісти
а кто же биндер харчевать будет после деоккупации Домбабве ?

"кормильцы" уезжают....
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14.09.2021 15:02 Відповісти
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14.09.2021 15:06 Відповісти
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14.09.2021 15:07 Відповісти
"... которые направляются в Забайкальский край, Камчатский край, Республика Бурятию, Амурский край, Хабаровский край, Иркутская и Магаданская, Сахалинская область"

быдло лугандона поехало населять как раз те регионы с которых местное население массово валит
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14.09.2021 15:17 Відповісти
Они как их вивезли так когда надо будут и завозить, их там еще сильнее прокачают и разрешат назад
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14.09.2021 15:25 Відповісти
Під час президентства Зеленського на фронті загинуло вже більше 300 українських бійців, тисячі були поранені - і саме тому його технологи порадили переорієнтуватися на "патріотичну" риторику та заговорити про "загрозу РФ", а не через різке прозріння та свідомий захист держави.

Ні він, ні його команда, розбавлена латентними совками, не здатні поставити на відповідний рівень обороноздатність держави та налагодити зв'язки з союзниками і державницькими силами всередині країни.

Про це наприклад свідчать провалене оборонне замовлення, перебування в клітках військових та менеджерів оборонних підприємств, ганебна реакція влади на публікацію в СNN деталей "справи вагнерівців", натягнуті стосунки з Заходом і постійний наступ Кремля на всіх напрямках, часто успішний, як з "Потоком-2".

Люди, які йшли до влади під хіканькі "а то Путін нападьот?" та "на войне наживались і нє заканчівалі" тепер просто отримують наслідки своєї недолугої шкідливої політики, а разом з ними і весь народ.

І найгірше те, що ніякого визнання помилок та чесного діалогу з українцями "слугами" не передбачається.

А замість того крутиться чергове шоу - з Міловановим в Укроборонпромі, Безуглою в ТСК по держзраді, євразійцем Арєстовічєм в ТКГ та нагородженням Монатіка перед армією, яка сім років несе втрати.

Тому сподіватися, що вони воюватимуть краще ніж "закінчили війну" вже не просто наївно, а смертельно небезпечно - які б мільйони не вкладалися в черговий пропагандиський серіал "защитник народа".
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14.09.2021 15:34 Відповісти
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14.09.2021 14:33 Відповісти
Жаль что не 2-3 миллиона. На их население это такой троянский конь что ещё вылизет. Через одно место. Нужно только аннулировать паспорта по истечению 2х лет согласно требований - нечего убыточный пф и мои налоги пилить, а так одни плюсы, меньше вечно убыточных кормильцев и менее тупые рещультаты выборов кандидата Пломбира Колбасовича 30 лет подряд. Так когданибудь до выбора Право Верховенствовича дорастем, хоть у него тоже непопулярнвя национальность, но он даст нато и ес.
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14.09.2021 14:42 Відповісти
и это хорошо,

и это правильно !

нам меньше геноцидить надо будет.....
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14.09.2021 14:44 Відповісти
https://youtu.be/0NMDl2UbwvY

Владимир Жириновский приехал на слет партии ЛДПР на повозке с лошадьми. Получилось как-то не очень (на 27-й секунде «лошадь» высказалась об этом всем очень откровенно, как и о всей россии!)
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14.09.2021 14:44 Відповісти
холопи на лiчiльнику
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14.09.2021 14:45 Відповісти
Плата за "звільнення" від праклятих біндєр.
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14.09.2021 14:49 Відповісти
А что вы хотели? Вы думаете они первые??? Так построена вся история этой сумасбродной страны. Нахапали территорий, которые им тысча лет не нужны, а освоить их не могут в принципе. Вот и пытаются чужими руками как то покрыть свое же рукожопство.
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14.09.2021 14:47 Відповісти
Амурская область : плотность населения 2 рыла на квадратный километр. Лугандоны добавят массовости.
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14.09.2021 15:33 Відповісти
Ну, ті, кого завезуть з ерефії на Донбас не мають ні українського громадянства ні прав. Тож, у випадку звільнення окупованих територій вони не матимуть прав ні на що претендувати.
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14.09.2021 14:48 Відповісти
пора бы на расии устроить свой лугандон !
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14.09.2021 14:51 Відповісти
Там 85% лугандона

В перечень регионов-доноров, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, вошли 13 субъектов РФ.

Остальные 72 субъекта РФ, соответственно, получат дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2021 году.
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14.09.2021 16:06 Відповісти
туда им и дорога......
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14.09.2021 14:56 Відповісти
Я не понял!!! Это нам было положено по два раба! А кацапы вывезли всех рабов на расею. И шо теперь?
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14.09.2021 14:58 Відповісти
А ви юзали тих рабів??? То таке лайно, що най "братушки" забирають.
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14.09.2021 15:23 Відповісти
И то правда. Нехай себе едут. Говняному барину говняный раб.
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14.09.2021 16:41 Відповісти
Рад за лугандонскую биомассу - проедутся через всю паРашу, посмотрят мир, заполярье, тундру...Обустроятся и обживутся в юртах, бараках...Заживут, как истинные лапти. Всё время пьяные и голодные, обосцаные и ************....Но забором с колючей проволокой этот "рай" следовало бы огородить....На всякий случай....
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14.09.2021 15:08 Відповісти
Ніяк не можу зрозуміти: в 2014 кричали, що як тільки проженуть бандерівців і перестануть кормити Україну, так їх трудовий край розквітне не гірше Сінгапуру і самі вони будуть щасливі і всі в шоколаді. Бандер прогнали, Україну не годують-а щастя як не було, так і не має. Навіть гірше- приходиться покидати потенційно квітучий край і щоб хоть якось вижити перебиратися ближче до Сінгапуру. Може в консерваторії , тобто в голові, щось не так?
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14.09.2021 15:11 Відповісти
Сначала миллионами завозили свою лапотную кацапскую братию, а теперь вывозят.

АРХИВ. ГЕНОЦИД, УМЕРЩВЛЕНИЕ УКРАИНЦЕВ И ЗАМЕНА ИХ НА МОСКАЛЕЙ ЯКОБЫ РОССИЯН.
В Украине издана уникальная карта "Голодомор 1932 - 1933 годов", как специальные карательные мероприятия палачей НКВД, которые искс - голодомором обрекали Украинцев на гибель, жестокую смерть, но и дороги переселения на вымершие территории людей из лапотной Московии (России): в Одесскую область - 68 эшелонов, в Днепр - 125 эшелонов, из Горького в Одесскую второй раз - 141 эшелон, из центрально региона России в Харьковскую область -188 эшелонов. Из Ивановской в Донецк - 147 эшелонов и много - много других москалей и эшелонов, которые пока не удалось установить. На карте указано переселение за один только месяц. Переселяли коней, коров, овец, завозили кур и другой скот, переселяли целые колхозы с техникой и инвентарем. Переселяли российских учителей, украинские поголовно были истреблены. Много миллионов переселенных! Переселялись кацапы с семьями, с детьми, все родственники, двоюродные, троюродные.... Тысячи украинских сел стояло полностью пустых, наполовину были пустые города, после замученных голодом миллионов украинцев, заселялись пришлые москали -кацапы с лапотной паРаши. И миллионы лапотных россиян заселилось за 6 месяцев (зима-весна)!!! За такой короткий срок и такое большое количество массового убийства Украинцев, большой гений - палач был кровавый Сталин. Даже Гитлер завидовал этому факту и посылал лидеров Гестапо, СС в кровавый СССР в НКВД ещё до войны перенимать коммуно - фашистский - московский опыт, уничтожения целого украинского народа. Вот почему в Украине и стал такой пророссийским наш родной украинский Юго- восток. Украина: Западная. 5 - 10 %, Централльная. 10 - 15 %, Южная. 15 - 20 %, Восточная. 30 - 40 %, Крым свыше 50 % проживает якобы этнических россиян а по сути генетических москалей - кацапов.
.
Умерщвление украинцев и замена их на русских.
ari.ru›news/7fbb9
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14.09.2021 16:48 Відповісти
Ще на початку окупації паслася у Шустера така собі Івлєва , типу журналістка і гуманістка . Приїзджає в умовне Снєжноє , роздає по буханці хліба , тут же складає списки - хто на расєю ? А що , не всіх вивезли ?
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14.09.2021 16:06 Відповісти
Конечно, с одной стороны это почти миллион налогоплательщиков, но с другой - у нас и своей ваты хватает!
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14.09.2021 17:01 Відповісти
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14.09.2021 18:51 Відповісти
Путлеровська раша використовує донбас по повній програмі . Спочатку вивозили заводи , а тепер - кадри . А сам донбас путлеру не потрібний , та фанати путлера цього ніяк не втямлять .
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14.09.2021 21:34 Відповісти
там нищета и в армию забривают. люди сами бегут не заработки в рф.
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14.09.2021 23:30 Відповісти
Солнечный Магадан ждет вас!
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15.09.2021 16:55 Відповісти
 
 