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У московський офіс Google прийшли пристави через заборону на пошукову видачу словосполучення "розумне голосування"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У московський офіс Google прийшли пристави через заборону на пошукову видачу словосполучення

У московський офіс Google у бізнес-центрі "Балчуг Плаза" ввечері 13 вересня прийшли пристави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Як повідомили у Федеральній службі судових приставів, візит був пов'язаний з виконавчим провадженням, яке було відкрито 7 вересня. Воно пов'язане з рішенням суду про заборону пошуковику показувати у видачі словосполучення "розумне голосування".

Mash писав, що під час візиту приставів в офісі була тільки одна співробітниця. Вона подзвонила адвокату, який по телефону повідомив приставам, що офіс належить російській компанії ТОВ "Гугл", тоді як претензії суду стосуються іншої юрособи - американської Google LLC.

Раніше суд заборонив "Яндексу" і Google показувати словосполучення "розумне голосування" в пошуковій видачі як забезпечувальний захід щодо захисту товарного знака за позовом компанії з виробництва вовни "Вулінтертрейд". Ця компанія зареєструвала однойменний товарний знак у липні 2021 року.

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Топ коментарі
+18
В этой новости все прекрасно.
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14.09.2021 14:40
+6
Нахер послали вобщем
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14.09.2021 14:44
+5
надо чтобы гугл на слово "плешивый",сразу открывал фото Х-йла.
а на слово "х-йло",сразу открывал фото Х-йла!
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14.09.2021 14:53
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14.09.2021 14:40 Відповісти
Нахер послали вобщем
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14.09.2021 14:44 Відповісти
надо чтобы гугл на слово "плешивый",сразу открывал фото Х-йла.
а на слово "х-йло",сразу открывал фото Х-йла!
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14.09.2021 14:53 Відповісти
Вобщемто так оно и есть
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14.09.2021 14:54 Відповісти
Воно так і працює
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14.09.2021 14:57 Відповісти
Вот такое, например.

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14.09.2021 15:04 Відповісти
на відповідний запит у першій сточкі

Путін - *****! - Вікіпедія

в наступній

Путин - *****! - - Википедия

третя сточка відповіді GOOGLE
Putin *****/Путин *****(60 000 голосов) - YouTube
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14.09.2021 21:53 Відповісти
балчуг плаза славянское скрепное название
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14.09.2021 14:53 Відповісти
Ну, і куди побіжать пристави за американською візою?
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14.09.2021 14:56 Відповісти
Цікаво, наскільки працівники мааааскофскава офса Ґуґла - ватники і путлєрофіли? По самі мигдалики, чи напівшишечки?
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14.09.2021 19:22 Відповісти
google, tvitter, fasebook співпрацюють з конторськими (зі слів колишнього конторського)
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14.09.2021 21:56 Відповісти
К тупому голосованию претезий конечно бы не было .
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14.09.2021 15:01 Відповісти
там в офісі народоду трошки більше 150 чоловік. в умовах ковіду 1 дівчина на касі, десь так і має працювати мацковський гуг.
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14.09.2021 15:09 Відповісти
а они могут запретить альфа центавра?
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14.09.2021 15:25 Відповісти
"Вулинтертрейд"

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14.09.2021 15:31 Відповісти
хапрет выдавать -пыня ***** находулях пынеходах
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14.09.2021 15:35 Відповісти
Кста - прикол будет, если эти "три ноля в гугле" - вообще "левая "контора,условно "рога и копыта", типа местный "Абибас".
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14.09.2021 15:43 Відповісти
Га-га-га!!!

В бізнес центр "Балчуг Плаза" на Сызрань-авеню, в офіс Ґуґля, прийшли переодягнуті фсб-ники з забороною на пошукові запити "х#ло, ПТН ПНХ, ла-ла-ла-ла".
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14.09.2021 19:20 Відповісти
зображення на запит хто такий птн-пнх

Путин ***** - полное собрание произведений

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14.09.2021 22:00 Відповісти
 
 